Miha Zajc blesti v Italiji, tokrat je pokopal rojaka

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Nekateri slovenski nogometni reprezentanti na delu v tujini so bili na delu že danes. Aljaž Struna je s Palermom, ki se bori za uvrstitev v prvo ligo, doživel hud poraz proti Empoliju (0:4). Tudi po zaslugi Mihe Zajca, ki igra v sijajni formi in se je tokrat izkazal z dvema podajama. Tim Matavž je Vitteseju v prvi nizozemski ligi pomagal do treh točk.

Slovenski trenerji, ki delajo v tujini:

Matjaž Kek: hrvaško prvenstvo trenutno miruje. Nadaljevalo se bo 11. februarja. Rijeka, ki brani naslov, je po prvem delu hrvaškega prvenstva četrta. Na 20 tekmah je osvojila 35 točk. Za vodilnim Dinamom iz Zagreba zaostaja 15 točk.

Slaviša Stojanović: tudi latvijsko prvenstvo miruje. Lani je nekdanji slovenski selektor Rigo v prvenstvu popeljal do tretjega mesta in preboja v Evropo, v pokalnem tekmovanju pa je izgubil v finalu. Najverjetneje bo Rigo vodil tudi v prihodnji sezoni, ki se začne marca.

Slovenski reprezentanti v tujini:

Jana Oblaka z Atleticom na štadionu Wanda Metropolitano čaka derbi španske lige proti Valencii. Foto: Guliver/Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: na zadnji dan zimske nogometne tržnice je zamenjal klub, oblekel je opremo še petega delodajalca na Apeninskem polotoku, potem ko je zadnjeuvrščenega italijanskega prvoligaš Benevento zamenjal za veliko ogled bolj ugledno Sampdorio. Ta bo v prvi tekmi 23. prvenstvenega kroga v soboto ob 18. uri gostila Torino, a slovenski vratar zagotovo ne bo branil. Nima namreč pravice nastopa, saj je kaznovan, ker je bil v prejšnjem krogu izključen.

Jan Koprivec: tudi po odhodu Luke Elsnerja Pafosu še naprej ne gre. Med tednom je doživel še šesti zaporedni poraz, v prvi ciprski ligi zmage ne pozna že neverjetnih enajst tekem v nizu. Morda jo dočaka v torek, ko ga ob 16. uri čaka gostovanje pri Arisu.

Jan Oblak: v derbiju 22. kroga španske prve lige ga v nedeljo ob 20.45 na domačem štadionu čaka tekma proti Valencii. Atletico je trenutno najbližji zasledovalec vodilne Barcelone. Valencia je tretja in ima za Madridčani šest točk zaostanka. Atletico, ki je do zdaj izgubil le enkrat in je v dobri formi, saj je na zadnjih štirih tekmah trikrat zmagal in remiziral, je favorit, saj je Valencia zadnji dve tekmi izgubila in počasi izgublja sapo z začetka prvenstva. Največji slovenski nogometni zvezdnik bo seveda branil od prve minute in poskušal ohraniti status najboljšega vratarja v ligi. Na dozdajšnjih 21 prvenstvenih tekmah je namreč prejel le tri gole, kar je najmanj.

Aljaž Struna je v drugi italijanski ligi s Palermom doživel hud poraz v gosteh pri Empoliju. Foto: Getty Images

Branilci:

Boštjan Cesar: Chievo, ki je v slabi formi in zmage ne pozna že osem prvenstvenih tekme zapored, bo v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 15. uri gostoval pri Atalanti v Bergamu. Kapetan Slovenije naj bi tekmo tudi tokrat začel na klopi.

Antonio Delamea Mlinar: New England Revolution se po rednem delu lige MLS, ki ga je bilo konec v drugi polovici lanskega oktobra, ni uvrstil v končnico. Prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi MLS, je lahko s prvo sezono v ZDA vseeno zelo zadovoljen. Navijači njegovega kluba so ga izbrali za najboljšega posameznika sezone. Nova sezona severnoameriške profesionalne lige se bo začela v začetku marca.

Bojan Jokić: rusko prvenstvo se bo nadaljevalo v začetku marca. Ufa bo tako v nedeljo, 4. marca, v 21. krogu gostila moskovski Dinamo.

Miha Mevlja: jesenski del sezone v ruski premier ligi je z Zenitom končal na drugem mestu. Zbral je osem prvenstvenih nastopov. Elitna ruska liga se bo nadaljevala v začetku marca.

Aljaž Struna: Palermo, ki se bori za napredovanje iz druge italijanske lige, je v petek doživel hud poraz pri Empoliju in izgubil z 0:4. Pirančan je igral vso tekmo in prejel rumen karton.

Miral Samardžić: prvi del sezone v ruski premier ligi je z Anžijem Mahačkalo končal na 15., predzadnjem mestu. Zbral je deset prvenstvenih nastopov in zabil en gol. Elitna ruska liga se bo nadaljevala v začetku marca.

Nejc Skubic: s Konyasporom ga v prvi turški ligi v nedeljo ob 14. uri čaka domača tekma proti Istanbulu Basaksehirju. Slovenski reprezentant naj bi igral od prve minute. Podobno kot njegov novi zvezdniški soigralec, ki je Konyaspor okrepil pred dnevi, nekdanji zvezdnik Barcelone, milanskega Interja, Chelseaja in še nekaterih evropskih klubov, štirikratni najboljši afriški nogometaš leta Samuel Eto'o. Ta tekma bo tudi obračun dveh zvezdniških napadalcev, pri gostih namreč v napadu pričakujemo Emmanuela Adebayorja, nekdanjega asa Arsenala, Manchester Cityja in Real Madrida, sicer prav tako nekdanjega najboljšega nogometaša leta v Afriki, ki ga je ta laskavi naziv doletel enkrat.

Valter Birsa s Chievom že kar nekaj časa čaka na novo zmago v prvi italijanski ligi. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: s Chievom ga v nedeljo ob 15. uri čaka gostovanje pri Atalanti Josipa Iličića. Primorec naj bi za Verončane igral od prve minute.

Rene Krhin: z Nantesom ga v nedeljo ob 17. uri v prvi francoski ligi čaka gostovanje pri rojakovi ekipi, Caenu Jana Repasa. Tekmo naj bi začel v prvi postavi.

Jasmin Kurtić: v nedeljo ga s Spalom v prvi italijanski ligi ob 15. uri čaka gostovanje pri Cagliariju, ki je pozimi prav tako kazal zanimanje zanj. To bo zanj tretja tekma v dresu kluba, ki je januarja Atalanti zanj odštel več kot pet milijonov evrov. Na prvih dveh je remiziral, kako bo tokrat? Igral naj bi od prve minute.

Jan Repas: nedeljski slovenski derbi v prvi francoski ligi med Caenom in Nantesom naj bi začel na klopi domačih, pri katerih v zadnjem času, potem ko je bil v prvem delu sezone vseskozi v prvi postavi, ne igra skoraj nič.

Rajko Rotman: z Götzepejem, ki je zadnji dan prestopnega roka prav tako poskrbel za zvenečo afriško okrepitev (prišel je nekdanji napadalec Chelseaja, Senegalec Demba Ba), bo v prvi turški ligi na delu šele v ponedeljek, ko bo ob 18. uri gostoval pri Trabzonsporju. Mariborčan naj bi tekmo začel na klopi za rezerve.

Benjamin Verbič: s kijevskim Dinamom, v katerega je za štiri milijone evrov prišel pozimi, se pripravlja na drugi del sezone, v katerem bo velikan ukrajinskega nogometa na vrhu prvenstvene lestvice lovil Šahtar Doneck. Ukrajinsko prvenstvo se bo nadaljevalo sredi februarja.

Tim Matavž ostaja pri devetih prvenstvenih golih v prvi nizozemski ligi. Foto: Getty Images

Napadalci:

Roman Bezjak: tik pred koncem zimskega prestopnega roka je dokončno zapustil Darmstadt, pri katerem je v prvem delu sezone odigral vsega 110 prvenstvenih minut in še 34 v pokalu. Podpisal je pogodbo s poljskim prvoligašem Jagiellonio Bialystok in moči združil z rojakoma, Nemanjo Mitrovićem, ki je tam že nekaj časa, ter Dejanom Lazarevićem, ki je v klub prišel pozimi. Zdaj se vsi skupaj pripravljajo na nadaljevanje sezone. Poljska prva liga, Jagiellonia je po prvem delu četrta in ima le dve točki zaostanka za vodilno varšavsko Legio, se bo nadaljevala prihodnji teden.

Josip Iličić: z Atalanto bo v nedeljo ob 15. uri v Bergamu v prvi italijanski ligi igral proti Chievu in pozdravil rojaka, ki sta člana gostov, soigralca iz reprezentance Birso in Cesarja. Igral naj bi od prve minute.

Tim Matavž: čeprav je bil zaradi nešportne poteze v 19. krogu prve nizozemske lige, s katero si je prislužil suspenz štirih tekem, kaznovan, je na zadnjih dveh tekmah Vitesseja nastopil, ker se je na odločitev tamkajšnje disciplinske komisije pritožil. Do razpleta pritožbe tako lahko igra, komisija pa naj bi o njegovem primeru razpravljala prihodnji torek.

V petek je Vitesseju pomagal do zmage z 2:0 nad njegovim nekdanjim klubom Groningenom. Igral je 85 minut, a ni zadel, tako da ostaja pri devetih prvenstvenih golih v tej sezoni. Na nov zadetek zdaj čaka štiri prvenstvene tekme.

Andraž Šporar: z novim klubom, slovaškim prvoligašem Slovanom iz Bratislave, h kateremu je malo za njim januarja prestopil tudi nekdanji soigralec iz Olimpije Kenan Bajrić, se na začetek drugega dela sezone (17. februar) pripravlja v Turčiji v Beleku. Prav tam, kamor so na osrednji del priprav prišli te dni tudi nogometaši Olimpije. Seveda sta reprezentančni napadalec in najverjetnejši skorajšnji reprezentančni branilec obiskala nekdanje soigralce.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na zadnjem reprezentančnem seznamu zdaj že nekdanjega selektorja Srečka Katanca za tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 proti Škotski v Ljubljani 8. oktobra lani. Novega selektorja Tomaža Kavčiča prva tekma čaka 23. marca, in sicer prijateljska tekma proti Avstriji v Celovcu.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini: