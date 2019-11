Katanec izgublja potrpljenje v Iraku

Levi iz Mezopotamije so v zadnjem nastopu navdušili ljubitelje nogometa v Iraku. Izbranci Srečka Katanca so namreč v sosedskem obračunu pokvarili načrte zgodovinskemu rivalu Iranu (2:1) in si še izboljšali možnosti za napredovanje v drugi del kvalifikacij za SP 2022. Ko je Ljubljančan lani prevzel Irak, je večkrat napovedal, da je njegov največji cilj nastop na največjem tekmovanju, ki ga bo leta 2022 gostil Katar. Za zdaj mu gre odlično, po štirih tekmah je z desetimi točkami na prvem mestu.

Irak je prvič (in zadnjič) na svetovnem prvenstvu nastopil leta 1986. Foto: Reuters Danes ga čaka nov zahteven preizkus. Zaradi nemirov v Bagdadu bo moral znova domačo tekmo odigrati na tujih tleh. Podobno kot proti Iranu se bo z Bahrajnom, dvoboj se bo danes začel ob 15. uri, pomeril v Jordaniji. Katanec pred obračunom v Amanu razmišlja le o enem scenariju. O zmagi Iraka. "Pričakujem še bolj zahtevno tekmo od tiste proti Iranu. Naš cilj je zmaga, saj se želimo učvrstiti na vodilnem položaju. Na tej tekmi me zanimajo le tri točke. Tako bomo tudi igrali," je napovedal Ljubljančan.

Katanec bo vodil dvoboj proti Bahrajnu, po novicah, ki jih je prek socialnih omrežij poslal v svet Hassanin Mubarak, pa bi lahko bila to tudi njegova zadnja. Odkar je sklenil novo pogodbo z iraško zvezo, to je storil 23. avgusta 2019, namreč ni več prejel nobene plače. Prek agenta je zagrozil, da se tega ne bo šel več in bo zapustil Irak. Iračani naj bi mu dolgovali tri plače v skupni vrednosti 400 tisoč ameriških dolarjev (okrog 360 tisoč evrov), Katanec pa je nameraval o vsem skupaj obvestiti tudi Mednarodno nogometno zvezo (Fifa).

Big news, Srečko Katanec has declared tomorrow's game with Bahrain will be his last as Iraq coach. According to his agent Behrooz Dezhbod, the Slovenian has not been paid for 3 months despite re-signing his contract with new clauses on 23.8.2019, and is owed $400,000 USD! 🇮🇶🇮🇶 pic.twitter.com/md75e8VERG