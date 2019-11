Najslajša Katančeva zmaga, Iračanom se je zmešalo od sreče #video

Pred natanko 18 leti je Srečko Katanec v Bukarešti proslavljal zgodovinski uspeh Slovenije, ki se je po remiju v Romuniji (1:1) prvič uvrstila na svetovno prvenstvo. Na dan, ko je nepozabni zadetek Mladena Rudonje dočakal polnoletnost, pa je strokovnjak iz Ljubljane dosegel še en odmeven mednarodni uspeh. Kot selektor Iraka nadaljuje odlične rezultate v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ga bo leta 2022 gostil Katar.

Norišnica v središču Bagdada

V prvem polčasu je Irak povedel z golom Mohanada Alija v 11. minuti, za Iran pa je v 25. minuti izenačil Ahmad Nourollahi. Po prvotnem programu bi tekma med Irakom in Iranom morala biti v Basri, a jo je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) iz varnostnih razlogov prestavila v jordansko prestolnico.

Zmagoviti zadetek Abbasa v sodnikovem podaljšku:

A goal that will forever live with Iraqi fans - Alaa Abbas’s last second winner to send Iraq top of their group at the expenses of Iran.



Alaa Abbas - King 👑



Iraq 2-1 Iranpic.twitter.com/5gLMY0aFVX — Home Of Iraq Football - ‎ اخبار الكرة العراقية (@iraq_football_) November 14, 2019

Iračani so si v vedno pestrem sosedskem obračunu z velikim tekmecem Iranom zagotovili zmago v izdihljajih srečanja. V drugi minuti sodnikovega podaljška je v polno zadel Alaa Abbas, iraški navijači pa so ponoreli od sreče. Središče Bagdada se je v trenutku spremenilo v norišnico, saj je padel največji rival, Katančeva zasedba pa se je po novem uspehu še bolj približala začrtanemu cilju, napredovanju v drugi del kvalifikacij.

Veselje iraških navijačev, ki so spremljali dvoboj v Bagdadu:

The moment Iraq scores against Iran the Tahrir square formally exploded. Just a few hundred meters away; heavy clashes btwn protesters and security forces #baghdad pic.twitter.com/Z9QzRcN8to — JoMa Sommarstrom (@ekmathia) November 14, 2019

🎆 Fireworks over the streets of Baghdad as the nation celebrations the Lions’ dramatic winner! 🙌 #IRQvIRN #AsianQualifierspic.twitter.com/2CooynKGTi — Soccer Iraq (@SoccerIraq) November 14, 2019

Po štirih odigranih tekmah je Irak zbral deset točk. Drugouvrščeni Bahrajn jih ima osem, tretjeuvrščeni Iran pa šest točk. Hong Kong je zbral dve, Kambodža pa eno točko. V odločilni krog kvalifikacij za nastop na SP 2020 se bosta prebili najboljši izbrani vrsti iz skupine C.

Katančev Irak se bo v nadaljevanju kvalifikacij 19. novembra v Amanu pomeril z Bahrajnom. Drugo leto bo 31. marca gostoval v Hong Kongu, 4. junija gostil Kambodžo, 9. junija pa gostoval v Iranu.