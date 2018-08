Jan Oblak bo postal šele drugi Slovenec, ki je kadarkoli zaigral na tovrstni tekmi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vratar madridskega Atletica bo v sredo na dvoboju evropskega superpokala, ko se bo v Talinu udaril proti mestnemu tekmecu, a tudi evropskemu prvaku Realu, postal šele drugi Slovenec, ki je kadarkoli zaigral na tovrstni tekmi. Pred 28 leti je led prebil Srečko Katanec in s Sampdorio ostal praznih rok proti Milanu. Bo Oblak, ki lahko postane tudi prvi Slovenec z dvema evropskima klubskima lovorikama, izkusil usodo nekdanjega selektorja ali prekrižal načrte favoriziranemu Realu?

Estonsko glavno mesto Talin nosi v zgodovini slovenskega nogometa pomembno težo. Pred dobrimi 26 leti je v njem gostovala slovenska izbrana vrsta. To je bila prva mednarodna tekma, priznana s strani največjih nogometnih zvez. Končala se je s prijateljskim remijem, krstni zadetek za slovensko reprezentanco pa je na uradnih meddržavnih tekmah dosegel Igor Benedejčič.

Prvi vrhunec sezone za nesojenega svetovnega rekorderja

Igor Benedejčič, strelec krstnega gola za slovensko izbrano vrsto, sodeluje z Janom Oblakom v članski reprezentanci. Primorec zdaj opravlja vlogo pomočnika selektorja. Pomaga Tomažu Kavčiču, ki se počasi pripravlja na začetek pokala narodov, saj se bo prihodnji mesec pomeril proti Bolgariji in Cipru. Na omenjenih tekmah bo na slovenskih vratih najverjetneje stal Jan Oblak. Eden najboljših vratarjev na svetu je pred kratkim zavrnil možnost selitve v London, s tem pa je tudi padla v vodo možnost, da bi Atletico zaslužil sto milijonov evrov, Škofjeločan pa bi se podpisal pod največji prestop vratarja vseh časov.

V sredo ga čaka prvi klubski vrhunec sezone. V Talinu, kjer je slovenska reprezentanca 3. junija 1992 orala ledino, se bo udaril z madridskim Realom. V evropskem superpokalu, tradicionalni uverturi v najmočnejša evropska tekmovanja, ki vsako sezono plenijo pozornost, se bosta tako pomerila mestna tekmeca. Evropski prvak proti zmagovalcu evropske lige.

Verjetna začetna enajsterica Atletica proti Realu: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Filipe Luis; Lemar, Rodri, Saul, Koke; Griezmann, Diego Costa.

Katanec potegnil krajšo proti Milanu

Srečko Katanec je v igralski karieri s Sampdorio dosegel številne uspehe. Foto: Ana Kovač Če bo Oblak branil za rdeče-bele in ga zdravje ne bo pustilo na cedilu, bo postal šele drugi Slovenec, ki bo zaigral na evropskem superpokalu. Prvi je bil Srečko Katanec, njegov nekdanji selektor. Na vročem stolčku ga je nasledil Kavčič, kot nogometaš Sampdorie pa je dosegel številne uspehe.

Zaigral je v velikem evropskem finalu, finalu pokala Uefa, osvojil pokal pokalnih zmagovalcev, v evropskem superpokalu pa je istega leta, ko se je z Jugoslavijo na svetovnem prvenstvu prebil do četrtfinala, priznal premoč slovitemu Milanu.

Z rdeče-črnimi se je pomeril leta 1990, ko sta se dokaj pozno v sklopu evropskega superpokala koledarsko, saj sta bili tekmi odigrani novembra, pomeril dvakrat. Najprej v Genovi, kjer ni bilo Katanca in se je dvoboj končal brez zmagovalca (1:1), nato pa še v Bologni, kjer je zaigral AC Milan kot gostitelj.

Na tej tekmi je nastopil tudi Katanec. Odigral je 84 minut in na koncu čestital takratnemu evropskemu prvaku za zmago. Milančani so zmagali z 2:0. Nizozemski as Marco van Basten zaradi kazni ni smel nastopiti, sta se pa izkazala njegova rojaka.

Kako je Milan premagal Katančevo Sampdorio z 2:0?

Ruud Gullit in Frank Rijkaard sta se vpisala med strelce (2:0), Milan pa je povečal zbirko evropskih lovorik. Na prvi tekmi sta zadela v polno ''Sovjet'' Aleksij Mihajlčenko za Sampdorio, Alberigo Evani pa za Milan.

Oblak lahko postane prvi z dvema

Katanec je bil prvi Slovenec, ki je osvojil evropsko klubsko lovoriko. Pred 29 leti je postal zmagovalec pokala pokalnih zmagovalcev. Na seznamu se mu je pridružil le Oblak, ko je letos v finalu lige Europa z Atleticom nadigral Marseille (3:0). To je bila že njegova tretja tekma v finalu evropskega klubskega tekmovanja, v sredo pa bo imel priložnost, da postane prvi Slovenec z dvema evropskima lovorikama.

Bo predsednik Uefe Aleksander Čeferin znova čestital rojaku za osvojitev evropske lovorike? Foto: Getty Images

Odhaja po tisto, kar pred 28 leti ni uspelo Katancu. Za dodaten slovenski praznik bo v Talinu poskrbel predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin.

Zgodovina slovenskih nastopov v evropskih finalih/superpokalu:

Nogometaš (klub, država) Finale - leto Uspeh Srečko Katanec (Stuttgart, ZRN) Pokal Uefa - 1989 Ni osvojil Srečko Katanec (Sampdoria, Ita) Pokal pokalnih zmagovalcev - 1990 Osvojil Srečko Katanec (Sampdoria, Ita) Superpokal - 1990 Ni osvojil Srečko Katanec (Sampdoria, Ita) Pokal državnih prvakov - 1992 Ni osvojil Zlatko Zahović (Valencia, Špa) Liga prvakov - 2001 Ni osvojil Jan Oblak (Benfica, Por) Liga Europa - 2014 Ni osvojil Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa) Liga prvakov - 2016 Ni osvojil Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa) Liga Europa - 2018 Osvojil Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa) Superpokal - 2018 ?