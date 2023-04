Kaos na Nizozemskem: nogometaš krvavel, tekma dvakrat prekinjena

Nizozemski derbi polfinala pokala med Feyenooordom iz Rotterdama in Ajaxom Amsterdamom so v sredo kar dvakrat prekinili. Na koncu se je zmage z 2:1 veselil Ajax.

Tekma se je začela s pirotehnično predstavo domačih navijačev, zaradi gostega dima pa je moral sodnik tekmo že v uvodu prekiniti za pet minut.

Sodniki so morali obračun vnovič prekiniti po dobri uri ob vodstvu Ajaxa z 2:1. Po enem od ostrih dvobojev na igrišču so se igralci obeh ekip sprli, s tribune pa je priletelo kar nekaj predmetov. Eden od njih je zadel v glavo Davyja Klaassna, strelca drugega gola za Ajax. Igralec je krvavel in tekmo so prekinili za kar pol ure.

Feyenoord at home to Ajax tonight 💣🇳🇱 pic.twitter.com/Ggl4hWdIOq — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) April 5, 2023

🇳🇱🤯 The Feyenoord-Ajax game was temporarily suspended due to smoke! pic.twitter.com/aATtjEniMD — EuroFoot (@eurofootcom) April 5, 2023

Policija iz Rotterdama je na družbenih omrežjih sporočila, da je še med tekmo prijela 32-letnika, ki je osumljen, da je vrgel predmet, ki je poškodoval nogometaša. Klaassen je tekmo sicer poskušal odigrati do konca, a ga je trener moral zaradi poškodbe vendarle zamenjati.

Poškodba Klaassna:

This is the moment Davy Klaassen was struck by an object thrown by Feyenoord supporters😱



pic.twitter.com/LtnuAHbu4I — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) April 5, 2023

"Spet smo dosegli dno. Na tisoče navijačev gre na stadion, da bi gledali nogometaše. Noro je, da ti na igrišču očitno niso več varni," so dogodek pokomentirali na nizozemski nogometni zvezi, kjer opozarjajo, da je ob vseh varnostnih ukrepih največja težava namera navijačev povzročanje incidentov. "Če na tekme ne prihajate zaradi nogometa, ampak zaradi izgredov, ne hodite sem," radikalnim navijačem še sporočajo na zvezi, kjer so najavili natančno preiskavo dogodkov.

Ajax je na tekmi povedel v 14. minuti z golom Srba Dušana Tadića. Za domače je v sodnikovem podaljšku prvega dela poravnal Mehičan Santiago Tomas Gimenez. Končni izid je v 51. minuti postavil Klaassen.

V finalu bo Ajax igral s PSV Eindhovnom, ki je dan prej v drugem polfinalu ugnal tretjeligaša SV Spakenburg prav tako tesno z 2:1.

