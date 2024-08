Kaj lahko bi se zgodilo, da je Jürgen Klopp kot glavni trener že odvodil zadnjo tekmo kariere. Na kongresu trenerjev v Nemčiji je dejal, da ga, odkar je maja po skoraj devetih letih dela na Anfieldu zapustil Liverpool, vrnitev na trenersko mesto ne zanima in da bi njegovo trenersko slovo lahko postalo dokončno.

"Za zdaj je od trenerstva zame to to. Nisem se poslovil naključno, pač pa je šlo za splošno odločitev," so besede 57-letnika povzeli pri ESPN-u. Klopp je ob tem sicer dal vedeti, da se stvari lahko spremenijo in da je še premlad za pokoj.

"Premlad sem, da bi samo igral "padel tenis" in se ukvarjal z vnuki. Bo to spet trenersko delo? Ta trenutek bi to resnično izključil." Foto: Reuters

"Morda se lahko o tem znova pogovarjamo čez nekaj mesecev. Še vedno imam željo delati v nogometu in pomagati ljudem s svojimi izkušnjami in kontakti. Bomo videli, kaj je v nogometu še zame. Trenutno glede dela v nogometu povsem nič. Niti ne bi bilo pravično, da bi zdaj nekomu rekel 'Dobro, bom naredil izjemo zate'. A nekaj ​​bom zagotovo delal. Premlad sem, da bi samo igral "padel" in se ukvarjal z vnuki. Bo to spet trenersko delo? Ta trenutek bi to resnično izključil. Bomo videli, kaj bo prinesel čas."

S tem je zanikal nekatera namigovanja, ki so ga povezovala s selektorsko vlogo angleške, pa tudi ameriške reprezentance.