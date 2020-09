Junak Mure, ki mu je na tekmi stoletja sreča obrnila hrbet

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Nekaterih stvari ne morem komentirati," je Luka Bobičanec povedal o 25. minuti in prostem strelu, s katerim je pri izidu 1:1 nastreljal v roko nogometaša PSV Pabla Rosaria v njegovem kazenskem prostoru, a se sodnik Sandro Schärer ni oglasil. Trener Mure Ante Šimundža je takoj za tem jasno dejal, da je švicarski sodnik naredil veliko napako in oškodoval Prekmurce, medtem ko njegov napadalec o tem ni želel govoriti.

Veliko bolj se je 27-letnemu hrvaškemu nogometašu, ki v Murski Soboti igra že četrto leto, razvozlal jezik, ko je beseda nanesla na veliko priložnost, ki jo je imel po vsega nekaj sekundah drugega polčasa. Takrat je pri zaostanku Mure z 1:2 po lepi podaji Nina Koutra skočil v kazenski prostor in po strelu z glavo zatresel okvir vrat PSV. "Žogo sem že videl v golu, a se je vratar PSV izkazal z izjemno obrambo. Čestitke. Ta obramba je bila vrhunska," je pohvalil švicarskega reprezentanta kamerunskih korenin med vratnicama PSV Yvona Mvogoja.

Rezultat ni pravo merilo

Na to, kar je s soigralci pokazal pred tribunami prazne Fazanerije, je ponosen. "Za nami je dobra tekma. Igrali smo proti zelo kakovostni ekipi. Na koncu smo visoko izgubili, a gledano na to, kaj se je na igrišču dogajalo, končni rezultat ni pravo merilo," je povedal Bobičanec.

"Imeli smo priložnosti, da se vrnemo v tekmo in jo morda tudi obrnemo v svojo korist. Žal jih nismo izkoristili, medtem ko so gostje to izkoristili in se zasluženo veselijo napredovanja. Kaznovali so vsako našo napako in tudi s tem pokazali svojo kakovost," je še dodal.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Morajo se čim bolj približati ravni PSV

Zdaj tako njega kot preostale nogometaše Mure po treh evropskih tekmah, ki so jih odigrali v tej sezoni, čaka preusmeritev na domače dogajanje. V pokalu branijo naslov, medtem ko bodo v prvenstvu napadali prvo lovoriko v zgodovini kluba. Po štirih odigranih tekmah so s sedmimi točkami na vrhu lestvice. V nedeljo jih čaka gostovanje pri novincu Kopru. O tem, ali gre Mura po naslov, Bobičanec ni govoril, je pa povedal, da se utegne iz tega, kar je doživela v četrtek zvečer, marsičesa naučiti.

"Z evropskih tekem se lahko zagotovo ogromno naučimo, te izkušnje lahko izkoristimo tudi v domačem prvenstvu. Zagotovo se želimo tudi mi približati tej ravni, ki jo igra PSV in igrati na podoben način," je povedal.

Če bi nogometašem Mure res uspelo "posnemati" kolege iz Eindhovna, potem ni dvoma, da bodo ob koncu sezone prvaki, in bodo tudi brez skrbi ljubitelji nogometa iz Prekmurja, ki že skoraj 30 let sanjajo o prvem naslovu državnega prvaka. Dovolj bo tudi precej manj. Verjetno že kar to, kar so pokazali na uvodu v to sezono. Spomnimo, pred petimi žogami, ki so v četrtek zvečer končale v njihovi mreži, na šestih tekmah niso izgubili niti ene tekme, za hrbet vratarja Matka Obradovića pa niso spustili niti ene.