Julija spet na delu tudi Delamea Mlinar, Struna, Berić in Ivačič

Severnoameriška nogometna liga MLS se bo po marčevski prekinitvi zaradi novega koronavirusa vrnila 8. julija, piše na uradni spletni strani lige, v kateri igrajo tudi Antonio Delamea Mlinar pri New Englandu, Aljaž Struna pri Houstonu, Robert Berić pri Chicagu in Aljaž Ivačič pri Portlandu.

MLS se bo vrnila s turnirjem v Orlandu na Floridi, kjer bo vseh 26 klubov razdeljenih v šest skupin, ki bodo odigrali skupaj 54 tekem. Zmagovalec bo dobil pravico igranja v ligi prvakov Severne in Srednje Amerike ter Karibov v prihodnji sezoni.

Vsaka tekma skupinskega dela na turnirju, ki bo imel dodatnih 1,1 milijona dolarjev (približno 970 tisoč evrov) nagradnega sklada, pa bo štela tudi za lestvico rednega dela.

Turnir bo trajal do 11. avgusta. Po njem se bo nadaljeval redni del lige, ki mu bo sledila končnica in na koncu finale.

"Priložnost imeti vseh 26 klubov v nadzorovanem okolju nam omogoča zaščititi zdravje igralcev, trenerjev in drugega osebja," je dejal komisar lige Don Garber.

It’s good to be back. ⚽



Our 2020 season kicks off again with all 26 clubs in the #MLSisBack Tournament, starting July 8 from @ESPNWWOS at @WaltDisneyWorld. — Major League Soccer (@MLS) June 10, 2020

V MLS so doslej odigrali dva kroga. Na zahodu so stoodstotni Sporting Kansas City, Minnesota United in Colorado Rapids, na vzhodu pa Atlanta United.

Portland Timbers imajo na zahodu zmago in poraz, Houston Dynamo pa remi in poraz. Na vzhodu imata New England Revolution in Chicago Fire enak izkupiček kot Houston.

Med strelci s tremi zadetki vodi Argentinec Maximiliano Urruti iz ekipe Montreal Impact. Od Slovencev se je enkrat med strelce vpisal Robert Berić.

