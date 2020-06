Španski nogometaš v Milanu tarča roparjev na motorju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski vezist nogometnega kluba iz lombardijske prestolnice Samuel Castillejo je pozno v torek sporočil, da je bil žrtev oboroženih roparjev. Nogometaša Milana so oropali, medtem ko je sedel v svojem avtomobilu in čakal na cestnem križišču, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Ali je v Milanu vse v redu? Dva fanta sta me oropala tako, da sta mi namerila orožje v obraz," je na Instagramu objavil nogometaš, ki v Italiji čaka na nadaljevanje prvoligaškega prvenstva serie A.

Tamkajšnji mediji poročajo, da sta se na križišču pred znakom stop osebnemu avtomobilu španskega nogometaša približali dve osebi na skuterju in ga prisilili, da jima je izročil dragoceno ročno uro.

Castillejo se je pred dvema letoma iz Villarreala pridružil Milanu v prestopu, vrednem 21 milijonov evrov.

Od takrat je opravil 59 nastopov in za rossonere dosegel pet zadetkov.

"Tisti, ki me poznajo, vedo, kako močen sem, kljub videzu, ki ga dajem z lasmi in tetovažami. Sem zelo ponižen fant," je v intervjuju za AS dejal Castillejo.

"Vedno sem želel, da bi mi uspelo tukaj. Želim si, da bi ostal dolgo v klubu. Resnica je, da se je leto 2020 začelo dobro. Vsako tekmo sem odigral na dobri ravni. Upam, da se bo tako nadaljevalo."

Milan je trenutno na sedmem mestu v italijanskem prvenstvu in v negotovosti glede mesta v kvalifikacijah za prihodnjo sezono evropske lige.