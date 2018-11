Jubilej Basla: moška ekipa praznovala, ženska na prireditvi delala

Žensko moštvo je prodajalo karte za tombolo več kot tisočim gostom, medtem ko je moška prva ekipa uživala v večerji. Po končanem delu so nogometašice v drugi sobi pojedle sendviče, piše angleški spletni portal BBC.

Medijski predstavnik kluba je dejal, da so se športnice strinjale, da bodo pomagale, saj bo del denarja, zbranega na slavnostni prireditvi, namenjen tudi njihovi ekipi.

🎉 Seit einer Woche sind wir 125 Jahre alt! Alle Highlights der Gala von letzter Woche gibt‘s jetzt auf https://t.co/mcp14DTD6m im Video 🎥 #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/SKrdGcAoBk — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) November 22, 2018

Nogometašice dogodka niso javno komentirale, v klubu pa pravijo, da ženske ekipe niso povabili, ker so želeli imeti čim več kart na praznovanje jubileja na voljo za javnost.

"Na praznovanje so bili povabljeni le prva ekipa, odbor in vodstvo kluba. Ker je šlo za 125. obletnico je bilo jasno, da bo prva ekipa povabljena, saj je ona razlog za vse ostale ekipe, ki so postale del zgodovine kluba, od njegove ustanovitve leta 1983 naprej," je dejal predstavnik kluba za odnose z javnostmi in dodal, da bo prihodnje leto organizirano še eno veliko praznovanje, ki pa bo namenjeno le za ekipe kluba in vse zaposlene.