Je napočil čas za zgodovinsko zmago na Euru?

Četrtkovo popoldne prinaša drugo tekmo Slovenije na Euru. Ob 15. uri se bdo varovanci Matjaža Keka pomerili s Srbijo, zmaga pa bi jih pripeljala na prag uvrstitve v izločilne boje. Ob 18. uri bo na sporedu še druga tekma skupine C med Dansko in Anglijo, večerni obračun pa bo derbi med Španijo in Italijo.

Euro 2024, 2. krog (skupini B in C)

Četrtek, 20. junij

Slovenija se je nazadnje s Srbijo merila leta 2022 v ligi narodov. V Stožicah je bilo 2:2, v Beogradu pa so Srbi slavili z visokih 4:1, kar je bila tudi ena redkih tekem teh dveh nasprotnikov v zgodovini (tudi če gledamo dvoboje s predhodnicami Srbije), ki se je končal z visoko razliko.

Selektor Matjaž Kek je o svojem moštvu za uradno stran prvenstva pred tekmo dejal: "Verjamem, da bo ta ekipa v tem okolju rasla iz minute v minuto. Želimo doseči pozitiven rezultat in dokazati, da smo zasluženo ne prvenstvu."

Njegov stanovski kolega na drugi strani Dragan Stojković poudarja, kaj ta tekma prinaša: "Vsi vemo, kaj prinaša zmaga. Vsi smo motivirani. Pripravljeni smo na izziv, ki ga prinaša Slovenija. Proti Angliji smo začeli s preveč spoštovanja. A kasneje smo začeli igrati nogomet in tako bomo nastopili tudi na tej tekmi."

Angleži in Danci si zagotovo želijo več

Druga tekma dneva bo spopad reprezentanc, ki zagotovo nista pričakovali takih uvodnih tekem. Danci so proti Sloveniji celo zapravili točki, Anglija pa je v dvoboju s Srbijo slavila zgolj z minimalno razliko. Tako enim kot drugim bi zmaga pred zadnjim krogom odprla vrata osmine finala.

Jude Bellingham je v prvem krogu Angliji zagotovil minimalno zmago. Foto: Reuters

Večerni derbi v skupini B

Potem ko so Hrvati včeraj še v drugo razočarali in bodo trepetali za preboj naprej, se bo v njihovi skupini odvil še derbi aktualnih evropskih Italijanov in Špancev, ki so prav proti Hrvaški za uvod v prvenstvo navdušili.

Lestvice:

Preberite še: