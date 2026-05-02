Sobota, 2. 5. 2026, 16.15
Skupina F
Japonska
Vzdevek: Samurai Blue (modri samuraji)
Selektor: Hadžime Morijasu
Kapetan: Wataru Endo
Nastopi na SP: 8
Največji uspeh na SP: osmina finala (2002, 2010, 2018, 2022)
Lestvica Fife: 18. mesto (april 2026)
Vratarji: Tomoki Hajakava (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma/Ita)
Branilci: Juto Nagatomo (FC Tokyo), Šogo Taniguči (Sint-Truiden/Bel), Ko Itakura (Ajax/Niz), Cujoši Vatanabe (Feyenoord/Niz), Takehiro Tomijasu (Ajax/Niz), Hiroki Ito (Bayern München/Nem), Ajumu Seko (Le Havre/Fra), Jukinari Sugavara (Southampton/Ang), Džunosuke Suzuki (Copenhagen/Dan)
Zvezni igralci: Vataru Endo (Liverpool/Ang), Džunja Ito (Genk/Bel), Daiči Kamada (Crystal Palace/Ang), Koki Ogava (NEC Nijmegen/Niz), Daizen Maeda (Celtic/Ško), Ricu Doan (Eintracht Frankfurt/Nem), Ao Tanaka (Leeds/Ang), Kaišu Sano (Mainz/Nem), Takefusa Kubo (Real Sociedad/Špa)
Napadalci: Ajase Ueda (Feyenoord/Niz), Keito Nakamura (Reims/Fra), Ito Suzuki (Freiburg/Nem), Kento Šiode (Wolfsburg/Nem), Keisuke Goto (Sint-Truiden/Bel)