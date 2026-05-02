Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
2. 5. 2026,
16.15

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu japonska nogometna reprezentanca

Sobota, 2. 5. 2026, 16.15

2 minuti

Skupina F

Japonska

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Japonska SP 2026 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Japonska:

Vzdevek: Samurai Blue (modri samuraji)
Selektor: Hadžime Morijasu
Kapetan: Wataru Endo
Nastopi na SP: 8
Največji uspeh na SP: osmina finala (2002, 2010, 2018, 2022)
Lestvica Fife: 18. mesto (april 2026)

Vratarji: Tomoki Hajakava (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma/Ita)

Branilci: Juto Nagatomo (FC Tokyo), Šogo Taniguči (Sint-Truiden/Bel), Ko Itakura (Ajax/Niz), Cujoši Vatanabe (Feyenoord/Niz), Takehiro Tomijasu (Ajax/Niz), Hiroki Ito (Bayern München/Nem), Ajumu Seko (Le Havre/Fra), Jukinari Sugavara (Southampton/Ang), Džunosuke Suzuki (Copenhagen/Dan)

Zvezni igralci: Vataru Endo (Liverpool/Ang), Džunja Ito (Genk/Bel), Daiči Kamada (Crystal Palace/Ang), Koki Ogava (NEC Nijmegen/Niz), Daizen Maeda (Celtic/Ško), Ricu Doan (Eintracht Frankfurt/Nem), Ao Tanaka (Leeds/Ang), Kaišu Sano (Mainz/Nem), Takefusa Kubo (Real Sociedad/Špa)

Napadalci: Ajase Ueda (Feyenoord/Niz), Keito Nakamura (Reims/Fra), Ito Suzuki (Freiburg/Nem), Kento Šiode (Wolfsburg/Nem), Keisuke Goto (Sint-Truiden/Bel)

SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu japonska nogometna reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.