Veljati je začela novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljanskem pokopališču Žale. Župan Zoran Janković je že napovedal preučitev možnosti preprečitve pokopa na Žalah.

Novela zakona, ki so jo pripravili v koaliciji SDS, Demokratov ter trojčka NSi, SLS in Fokus, za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja ponovno razglaša 17. maj. Ta dan so že razglasili maja 2022 v času takratne vlade Janeza Janše, a je bil leto pozneje v času vlade Roberta Goloba spominski dan ukinjen.

Po noveli bodo posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopali na pokopališču Žale v Ljubljani, pri čemer bi imelo to območje pokopališča status kulturnega spomenika državnega pomena. Prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev na pokopališče Žale bosta izvedena najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi podzakonskega predpisa.

Janković napovedal, da bodo preučili možnost preprečitve pokopa

Ljubljanski župan je na dan sprejema novele napovedal, da bodo s pravnimi službami preučili možnosti preprečitve pokopa. Meni, da si žrtve zaslužijo pokop, vendar ne na Žalah, kjer ni dovolj prostora. Predlogu je očital politizacijo. Znova je zatrdil, da se ne smejo enačiti tisti, ki so premagali nacizem in fašizem, s tistimi, ki so prisegli nacistom.

Novela med drugim določa še obveznost odvzema bioloških vzorcev za namene genetske analize identifikacije žrtev. Enako velja tudi za posmrtne ostanke vseh še nepokopanih žrtev. Novela določa tudi obvezno trajno hrambo vzorcev, pa tudi obveznost zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna za odvzem, hrambo in analize bioloških vzorcev ter raziskav. Dopušča tudi možnost sklenitve meddržavnih sporazumov ali posebnih dogovorov za prenos vzorcev DNK tujim državnim institucijam.

V Novi Slovenski zavezi so sprejem novele pozdravili

Obenem se bo spremenila sestava komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč, po kateri bo strokovnjaka kriminalistične nadomestil strokovnjak muzealske stroke kot skrbnik depojev predmetov iz prikritih vojnih grobišč.

V Novi Slovenski zavezi so sprejem novele pozdravili. Z njo se po njihovi oceni odpirajo poti za spoštljiv pokop žrtev vojn in revolucije, pa tudi simbolno priznanje za družine, da so njihovi umrli svojci vredni spoštovanja in pietete.