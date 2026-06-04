Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
4. 6. 2026,
6.47

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Volkswagen Seat cupra volkswagen ID.polo cupra raval

Četrtek, 4. 6. 2026, 6.47

31 minut

Začetek serijske proizvodnje VW ID.polo in cupra raval

Španska elita v Martorellu: Seatova tovarna začela s proizvodnjo dveh modelov #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Seat tovarna ID.polo cupra raval | Foto Seat

Foto: Seat

V španskem Martorellu so zagnali serijsko proizvodnjo modelov volkswagen ID.polo in cupra raval. Gre za prva električna avtomobila iz te Seatove tovarne.

V španskem Martorellu so zagnali serijsko proizvodnjo dveh novih električnih modelov skupine Volkswagen – modelov volkswagen ID.polo in cupra raval. Gre za pomemben mejnik za tovarno Seat, saj tam prvič izdelujejo povsem električna avtomobila.

Začetka serijske proizvodnje v Martorellu so se udeležili najvišji predstavniki politike in avtomobilske industrije. Med navzočimi so bili španski predsednik vlade Pedro Sánchez, minister za industrijo Jordi Hereu, izvršni direktor skupine Volkswagen Oliver Blume, prvi mož znamke Volkswagen Thomas Schäfer ter izvršni direktor družb Seat in Cupra Markus Haupt.

Seat tovarna ID.polo cupra raval | Foto: Seat Foto: Seat

Seat tovarna ID.polo cupra raval | Foto: Seat Foto: Seat Najprej dražje in zmogljivejše različice

Za Volkswagen je ID.polo eden ključnih modelov prihodnjih let, saj z njim vstopa v cenovno dostopnejši razred kompaktnih električnih vozil. Ob začetku proizvodnje bosta oba avtomobila na voljo z večjim baterijskim paketom, cenejše različice z manjšimi baterijami pa bodo sledile pozneje.

Oba modela temeljita na novi platformi MEB Entry, ki je prilagojena za manjše in cenovno ugodnejše električne avtomobile. Iz iste družine prihajata tudi prihajajoča modela volkswagen ID.cross in škoda epiq.

Več kot tri milijarde evrov naložb

Seat je za preobrazbo tovarne v Martorellu v zadnjih letih vložil več kot tri milijarde evrov. Posodobili so približno 160 tisoč kvadratnih metrov proizvodnih površin, v proizvodnjo vključili tisoč novih robotov ter zgradili novo baterijsko tovarno. Pomemben del projekta predstavlja tudi 600 metrov dolg avtomatiziran most, ki povezuje obrat za sestavljanje baterij s končno montažo vozil.

Pri projektu sodeluje več kot 90 španskih dobaviteljev s približno 110 proizvodnimi lokacijami. Po podatkih družbe Seat predstavljajo lokalni dobavitelji okoli 70 odstotkov materialne vrednosti novih vozil.

Seat tovarna ID.polo cupra raval | Foto: Seat Foto: Seat Seat tovarna ID.polo cupra raval | Foto: Seat Foto: Seat Seat tovarna ID.polo cupra raval | Foto: Seat Foto: Seat Seat tovarna ID.polo cupra raval | Foto: Seat Foto: Seat

Volkswagen Seat cupra volkswagen ID.polo cupra raval
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.