V španskem Martorellu so zagnali serijsko proizvodnjo modelov volkswagen ID.polo in cupra raval. Gre za prva električna avtomobila iz te Seatove tovarne.

V španskem Martorellu so zagnali serijsko proizvodnjo dveh novih električnih modelov skupine Volkswagen – modelov volkswagen ID.polo in cupra raval. Gre za pomemben mejnik za tovarno Seat, saj tam prvič izdelujejo povsem električna avtomobila.

Začetka serijske proizvodnje v Martorellu so se udeležili najvišji predstavniki politike in avtomobilske industrije. Med navzočimi so bili španski predsednik vlade Pedro Sánchez, minister za industrijo Jordi Hereu, izvršni direktor skupine Volkswagen Oliver Blume, prvi mož znamke Volkswagen Thomas Schäfer ter izvršni direktor družb Seat in Cupra Markus Haupt.

Foto: Seat

Foto: Seat

Za Volkswagen je ID.polo eden ključnih modelov prihodnjih let, saj z njim vstopa v cenovno dostopnejši razred kompaktnih električnih vozil. Ob začetku proizvodnje bosta oba avtomobila na voljo z večjim baterijskim paketom, cenejše različice z manjšimi baterijami pa bodo sledile pozneje.

Oba modela temeljita na novi platformi MEB Entry, ki je prilagojena za manjše in cenovno ugodnejše električne avtomobile. Iz iste družine prihajata tudi prihajajoča modela volkswagen ID.cross in škoda epiq.

Več kot tri milijarde evrov naložb

Seat je za preobrazbo tovarne v Martorellu v zadnjih letih vložil več kot tri milijarde evrov. Posodobili so približno 160 tisoč kvadratnih metrov proizvodnih površin, v proizvodnjo vključili tisoč novih robotov ter zgradili novo baterijsko tovarno. Pomemben del projekta predstavlja tudi 600 metrov dolg avtomatiziran most, ki povezuje obrat za sestavljanje baterij s končno montažo vozil.

Pri projektu sodeluje več kot 90 španskih dobaviteljev s približno 110 proizvodnimi lokacijami. Po podatkih družbe Seat predstavljajo lokalni dobavitelji okoli 70 odstotkov materialne vrednosti novih vozil.

Foto: Seat Foto: Seat Foto: Seat Foto: Seat