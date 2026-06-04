Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov Hezbolaha na Izrael in umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA.

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6.26 Pogajalci Izraela in Libanona dosegli dogovor o izvajanju premirja

6.42 Predstavniški dom z resolucijo za omejitev Trumpovih pooblastil glede Irana

6.42 Predstavniški dom z resolucijo za omejitev Trumpovih pooblastil glede Irana

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v sredo z 215 glasovi proti 208 za potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Gre za prvi tovrstni uspeh demokratov od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja.

Donald Trump kongresa ni nikoli prosil za dovoljenje za vojno. Foto: Reuters

Resolucija o vojnih pooblastilih zaradi načina sprejetja nima teže zakona, tudi če bi jo imela, pa bi moral podobno resolucijo potrditi še senat, Trump pa bi moral zakon podpisati, česar ne bo storil.

Glasovanje je bilo izvedeno ob nasprotovanju predsednika predstavniškega doma kongresa Mika Johnsona, ki je kolege svaril, da bodo s to resolucijo ogrozili občutljiva mirovna pogajanja med Trumpovo vlado in Iranom.

"Predsednik je zdaj v procesu sklepanja mirovnega sporazuma in moramo mu dati prosto pot, da to stori. Menim, da je resolucija o vojnih pooblastilih v tem trenutku zelo neprimerna ter zelo zelo negativna in nevarna za državo," je za CNN izjavil Johnson.

Trump kongresa ni nikoli prosil za dovoljenje za vojno, po 60 dneh od začetka sovražnosti pa je enostavno razglasil, da so te končane in dovoljenja za vojno ne potrebuje.

Demokrati so že večkrat zahtevali glasovanje o omejitvi Trumpovih vojnih pooblastil tako v predstavniškem domu kot v senatu, vendar se jim doslej ni pridružilo dovolj republikancev.

Tokrat so na demokratsko stran prestopili štirje, med njimi tudi Thomas Massie, ki je pred kratkim izgubil strankarske volitve proti Trumpovemu kandidatu, nato pa je predsednika opozoril, da bo v kongresu še do januarja prihodnje leto, poroča CNN.

Gre za zadnji pokazatelj, da Trumpov nadzor nad kongresnimi republikanci po letu in pol vladavine slabi. Republikanski senatorji so se v zadnjih dneh že uprli spornemu skoraj 1,8-milijarde dolarjev vrednemu skladu za odškodnine domnevnim žrtvam krivičnih pregonov prejšnje vlade Joeja Bidna.

Senatni republikanci so v sredo v okviru svojega paketa ukrepov na področju priseljevanja uradno umaknili tudi sredstva za varnost Trumpove plesne dvorane. To želi predsednik postaviti namesto Vzhodnega krila Bele hiše, ki ga je dal porušiti.

6.26 Pogajalci Izraela in Libanona dosegli dogovor o izvajanju premirja

Trenutno premirje med Izraelom in Libanonom oziroma Hezbolahom tehnično velja od 17. aprila, vendar ga obe strani nenehno kršita z napadi.

Sredini pogovori so trajali skoraj devet ur in so sledili torkovim celodnevnim pogovorom na ameriškem zunanjem ministrstvu, poroča CNN.

Izrael in Libanon sta se dogovorila, da se bosta v tednu od 22. junija ponovno pogajala z namenom doseči celovit sporazum, ZDA pa bodo do takrat še naprej posredovale pri komunikaciji obeh strani, navaja skupna izjava.

Ta pravi tudi, da bosta obe strani pospešili vzpostavitev pilotnih območij, na katerih bodo libanonske oborožene sile prevzele izključni nadzor nad ozemljem, pri čemer bodo izključeni vsi nedržavni akterji, torej Hezbolah. Časovnega okvirja za to ni.

Izrael je v izjavi ponovno zatrdil, da je njegovo varnost in spoštovanje ozemeljske celovitosti mogoče doseči le z razorožitvijo Hezbolaha in razgradnjo njegove infrastrukture po vsem Libanonu.

Libanon je znova poudaril nujnost medsebojnega spoštovanja mednarodno priznanih meja in potrebo po popolnem izvajanju premirja, pri čemer je izpostavil načela ozemeljske celovitosti in polne državne suverenosti.

Izrael in Libanon sta se dogovorila, da se bosta v tednu od 22. junija ponovno pogajala z namenom doseči celovit sporazum. Foto: Reuters

Izjava navaja še, da bodo ZDA pomagale Libanonu pri krepitvi zmogljivosti njegovih oboroženih sil za zagotovitev učinkovitega nadzora po vsej državi.

Izjava obsoja iranske napade na države v regiji ter aktualne dejavnosti, ki ogrožajo stabilnost po vsem Bližnjem vzhodu, bodisi s podporo posrednikom bodisi z vsemi drugimi dejanji agresije.

Hezbolah, ki ga podpira Iran, je Libanon potegnil v bližnjevzhodni konflikt v začetku marca, ko je v odziv na ameriško in izraelsko obstreljevanje Irana začel napadati Izrael.

Ameriški predsednik Donald Trump si zaradi domačih političnih težav prizadeva za mirovni sporazum z Iranom in odprtje Hormuške ožine, a pogajanja med Washingtonom in Teheranom so zaradi izraelskih napadov na Libanon ogrožena.

Trump naj bi imel v začetku tedna po poročanju medija Axios in drugih medijev oster pogovor z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, od katerega je Trump zahteval, naj Izrael ustavi napade na Libanon, potem ko je Teheran po poročanju iranskih medijev zaradi njih prekinil pogajanja z ZDA.