Jan Oblak korak bližje k nadaljevanju sezone

Španska vlada je sporočila protokol, ki dovoljuje treninge vsem klubom, tudi tistim z območij, kjer se še ni sprostilo veliko ukrepov v boju proti novemu koronavirusu. To pomeni, da bodo tudi velikani Barcelona, Real Madrid in Aletico Madrid, katerega član je tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, lahko trenirali v skupinah po deset, je vir iz la lige povedal za francosko tiskovno agencijo AFP, čeprav sta tako Madrid in Katalonija še v fazi 0. Gre namreč za regiji, ki ju je koronavirus najbolj prizadel.

Nogometaši iz prvih dveh španskih lig so se na individualne treninge vrnili v začetku maja, upoštevajoč vse varnostne ukrepe in redna testiranja, potem ko sta bili tekmovanji sredi marca zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjeni. Predsednik la lige Javier Tebas je pretekli teden dejal, da upa, da se bo sezona nadaljevala 12. junija, a za to morajo najprej vse regije, kjer se igrajo tekme, preiti v drugo fazo sproščanja izrednih razmer.

Javier Tebas je pretekli teden dejal, da upa, da se bo sezona nadaljevala 12. junija. Foto: Reuters

Začetek tudi v Italiji

Skupinske treninge pa bi v ponedeljek lahko začeli tudi v italijanski serie A, je konec tedna dejal italijanski premier Giuseppe Conte, ki pa še ni mogel natančno napovedati, kdaj se bo lahko nadaljevalo prvenstvo. Profesionalni nogometaši, člani najboljših ekip, so 4. maja začeli individualno trenirati, pri čemer so bili prisiljeni spoštovati vse higienske ukrepe, tudi varnostno medosebno razdaljo.

V soboto je nemška bundesliga postala prva velika evropska liga, ki je po premoru zaradi pandemije koronavirusa obnovila prvenstvo, tega pa si močno želijo tudi v Španiji in Italiji. "Obstaja močan pritisk za nadaljevanje serie A, vendar je treba spoštovati vse varnostne ukrepe," je dejal Conte. "Da bi lahko določili natančen datum, moramo imeti več jamstev, kot jih imamo v tem trenutku, in kot so mi rekli, jih še nimamo," je poudaril in dodal, da upa, da bodo ti pogoji izpolnjeni v najkrajšem možnem času. Serie A je v sredo sporočila, da si želijo, da bi se suspendirano prvenstvo nadaljevalo 13. junija.

