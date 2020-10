Najtežji izziv, kar si ga lahko zamisli Jan Oblak

Nemci v zadnjih dneh pogosto poudarjajo, da ima Jan Oblak najvišjo tržno vrednost na svetu med vratarji. Velja za najdražjega čuvaja mreže in zelo redko prejema zadetke. V tej sezoni je branil na osmih tekmah, na polovici za Atletico, na polovici za slovensko reprezentanco, a prejel le en zadetek. Je le eden od dveh vratarjev, ki sta letos branila na štirih tekmah lige narodov, a vselej ostala nepremagana, zdaj pa ga čaka z naskokom najtežji izpit sezone. Verjetno najtežje gostovanje, kar si ga je v tem trenutku mogoče zamisliti.

V Münchnu bo zvečer na praznem stadionu gostoval pri evropskem prvaku Bayernu. Lahko ponovi podvig iz prejšnje sezone, ko jo je zagodel aktualnemu prvaku in v osmini finala lige prvakov izločil Liverpool?

Bo Oblak ustavil rekordni niz vročega Poljaka?

Robert Lewandowski je v začetku meseca prejel nagrado za najboljšega igralca lige prvakov v prejšnji sezoni. Foto: Reuters Navijači Atletica so prepričani, da bi s pomočjo Oblaka, ki je spomladi na nepozabnem gostovanju na Anfieldu zbral kar devet obramb, lahko pokvarili načrte Bayernu. Škofjeločan ni prejel zadetka že več kot 550 minut, zdaj pa ga čaka prestižen stanovski spopad z Manuelom Neuerjem, izkušenim Nemcem, ki je bil po prejšnji sezoni izbran za najboljšega vratarja lige prvakov. Oblak se je uvrstil med tri najboljše, dlje ni šlo.

Dodatne motivacije Oblak ne bo črpal le iz vratarskega dvoboja, ampak tudi iz novega obračuna s Poljakom Robertom Lewandowskim, ki je neustavljiv tudi v tej sezoni. Na šestih tekmah je dosegel sedem zadetkov, v ligi prvakov pa si lasti prvovrsten rekord, saj je v polno zadel na devetih zaporednih tekmah skupinskega dela lige prvakov. To je v zgodovini tekmovanja uspelo le še Cristianu Ronaldu, s katerim si Poljak deli rekord. Če bi Lewy zadel tudi na deseti zaporedni tekmi, bi bil rekord le njegov.

Velik del odgovora na vprašanje, ali bo portugalski velezvezdnik ostal brez enega izmed številnih rekordov, bo odvisen prav od Oblaka. Njegov "slovanski brat", rojen pred 32 leti v Varšavi, ga je do zdaj premagal na dveh od štirih tekem lige prvakov, enkrat pa še na dveh reprezentančnih tekmah. Oblakovo mrežo tako trese na vsaki drugi tekmi.

Lepi spomini na 3. maj 2016

Oblak je leta 2016 tako ubranil kazenski udarec Thomasu Müllerju. Takrat je Atletico v Münchnu zaostajal z 0:1 ... Foto: Reuters Atletico bo v Nemčiji pogrešal štiri poškodovane igralce. Na letalo za München se niso vkrcali Saul Niguez, Jose Maria Gimenez, Diego Costa in Šime Vrsaljko, kar je velika izguba za goste. Atletico v tem letu nima prijetnih izkušenj z Nemci. Na zadnji tekmi lige prvakov je v Lizboni v četrtfinalu izpadel proti Kamplovemu Leipzigu.

Od takrat je nekoliko prenovil ekipo. Eden izmed poletnih novincev je tudi Urugvajec Luis Suarez, ki bo za Atletico debitiral v Evropi prav danes, v napadu pa sodeloval z mladim Portugalcem Joaom Felixom. Ta od začetka meseca na Transfermarktu ni več najdražji nogometaš Atletica. To je zdaj Oblak, ki se rad spominja 3. maja 2016. Takrat je s španskim velikanom gostoval pri Bayernu na povratni tekmi polfinala lige prvakov. Po zmagi v Madridu z 1:0 je v Nemčiji izgubil s "sladkih" 1:2, Oblak pa je med drugim ubranil 11-metrovko Thomasu Müllerju in pomagal ekipi do preboja v veliki finale, v katerem je pozneje po strelih z bele točke izgubil proti mestnemu rivalu Realu.

Flick: To je vrhunec

Hans-Dieter Flick je na vročem trenerskem stolčku Bayerna nasledil Nika Kovača in dosegel izjemne rezultate. Foto: Getty Images Oblak je v velikem intervjuju za Bild priznal, da do začetka tega leta sploh ni poznal Hansa-Dieterja Flicka, aktualnega trenerja Bayerna in pravega čudodelca, saj je popeljal Bavarce do vseh mogočih lovorik.

"Nisem ga poznal. Zdaj ga seveda pozna vsak na svetu. Osvojil je vse, kar se je osvojiti dalo, opravlja imenitno delo. Prepričan sem, da je fantastičen trener," je pohvalil stratega Bayerna, ki se že veseli evropske uverture proti eni najboljših španskih ekip.

"Vsaka tekma v ligi prvakov je posebna, če pa lahko v prvem krogu igraš proti Atleticu, je to vrhunec. Simeone ga trenira že devet let in skrbi, da njegovo moštvo raste in se razvija. Ima eno najboljših obramb v Evropi. Ko nogometaši Atletica izgubijo žogo, so zelo agresivni in disciplinirani. Veselim se te tekme," pravi 55-letni nemški strateg, ki je v prejšnji sezoni z Bayernom osvojil trojno krono, letos pa lahko postane celo svetovni klubski prvak.

Njegov stanovski kolega Diego Simeone je izpostavil željo Atletica, da še izboljša podobo moštva na igrišču, nato pa zadrži optimalno formo. "Vznemirljivo se je pomeriti z eno izmed najboljših ekip na svetu. Moramo delati kot ekipa in popeljati tekmo v smer, ki si jo želimo," je sporočil Argentinec, ki bo na tekmi lahko pozdravil nekdanjega izbranca, na katerega je lahko zelo ponosen.

Lucas Hernandez in Jan Oblak sta si pri Atleticu delila slačilnico. Tako sta se veselila evropskega superpokala leta 2018. Foto: Reuters

To je francoski zvezdnik Lucas Hernandez, nekdanji branilec Atletica, za katerega je Bayern lani odštel kar 80 milijonov evrov. "Nikoli nisem obžaloval svojega prestopa k Bayernu. Rad bi mu poplačal za vse zaupanje. Mi je pa Atletico dal vse, pri njem sem zorel in rasel. Diego Simeone je zame najboljši trener na svetu. Zelo sem mu hvaležen, da me je prepoznal med mladimi in mi dal priložnost med člani. Iz Atletica sem prišel v Bayern, velik klub, s katerim smo v prejšnji sezoni osvojili vse. To želimo zdaj ponoviti," drzno napoveduje 24-letni Francoz, ki so ga v prejšnji sezoni dolgo časa pestile zdravstvene težave, v tej sezoni pa je ujel tekmovalno formo. Lahko igra tako v osrednjem delu obrambe kakor tudi na levem bočnem položaju.

Bayern zaradi okužbe z novim koronavirusom brez Gnabryja Na njegovo smolo pri gostiteljih zvečer ne bo enega najbolj razigranih igralcev Sergeja Gnabryja, ki je bil pozitiven na novi koronavirus. Bayern je sporočil, da se nemški reprezentant počuti dobro in ne kaže simptomov bolezni. Trenutno je v samoizolaciji na domu, tako da nekaj časa ne bo mogel pomagati soigralcem. Serge Gnabry ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Dem Offensivspieler des FC Bayern geht es gut. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne.



🔗 https://t.co/j1Wrs84fRm — FC Bayern München (@FCBayern) October 20, 2020 To je skrb manj za Oblaka, ki bi lahko od prve minute zaigral proti naslednji enajsterici Bayerna: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernández, Kimmich, Goretzka, Douglas Costa, Müller, Coman in Lewandowski. Poleg okuženega Gnabryja manjka še poškodovani Leroy Sane.

Simeonejeva četa gre po zmago

Oblak je v tej sezoni na osmih srečanjih moral po žogo v mrežo le enkrat. Foto: Getty Images Atletico bi lahko nastopil v postavi Oblak, Trippier, Savić, Felipe, Hermoso, Llorente, Koke, Herrera, Carrasco, Joao Felix in Luis Suarez, kapetan Koke pa sporoča: "Bayern vedno spada med osrednje favorite za evropski naslov, a si želimo zmagati na vsaki tekmi. Ne glede na to, kdo je tekmec in kje igramo. Tako se bomo obnašali tudi v Münchnu." S tem je ponazoril pričakovanja, iz katerih ni težko razbrati želje rdeče-belih, da v novo evropsko sezono vstopijo z odmevno zmago na Bavarskem.

Atraktivni dvoboj skupine A lige prvakov med branilcem naslova Bayernom in v tej sezoni še neporaženim Atleticom se bo začel ob 21. uri.