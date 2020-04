Izpoved prevaranega Ronaldinha: Nedolžen sem

Nekdanja legenda Barcelone in Brazilije je preživela mesec dni za rešetkami v Paragvaju, za katerimi se je Ronaldinho znašel zaradi uporabe ponarejenega paragvajskega potnega lista, ki je bil pred meseci uradno izdelan za paragvajskega državljana. Potem ko so njegovi odvetniki plačali skoraj poldrugi milijon evrov varščine, se je pred kratkim znašel v hišnem priporu, a zdaj ne sme zapuščati države. Skupaj z bratom Robertom Assisom čas v priporu preživlja v enem izmed hotelov v Asuncionu, glavnem mestu Paragvaja.

Ronaldinho je skupaj z bratom v zaporu preživel 32 dni. Zdaj je nekdanji brazilski nogometni virtuoz v svojem prvem intervjuju po izpustitvi iz zapora za ABC Color razkril, kako se je znašel na napačni strani zakona. "Vsi smo bili popolnoma šokirani in presenečeni, ko smo izvedeli, da dokumenti niso zakoniti. Od takrat ves čas sodelujem s pravosodnim sistemom, da bi čim prej razjasnili ta neljubi dogodek. Naredil sem prav vse, kar so od mene zahtevali," je povedal Ronaldinho.

Ronaldinho zatrjuje, da je nedolžen. Foto: Reuters

Ni pa se zgodilo prvič, da se je Ronaldinho znašel v težavah zaradi svojega potnega lista, saj so mu brazilsko in špansko različico v domovini zasegli že lani zaradi nekaterih pravnih težav. Brazilec sicer zdaj trdi, da je tokrat obiskal Paragvaj na povabilo Nelsona Belottija, lastnika igralnice Il Palazzo, da bi se pojavil na odprtju ene izmed igralnic, hkrati pa naj bi promoviral svojo biografijo. V povezavi s primerom Ronaldinha in njegovega brata so do danes aretirali že več kot deset ljudi, ki naj bi Brazilcema "podtaknili" napačne dokumente, v igri pa naj bi bilo tudi pranje denarja.

Ronaldinho ves čas od aretacije zatrjuje, da je nedolžen. Zdaj je povedal, da je v zaporu redno igral nogomet, preostali zaporniki pa so se ves čas do njega vedli spoštljivo in ga obravnavali kot zvezdnika največjega kova. "To, da sem moral v zapor, je bil zame velik udarec, nikoli si nisem predstavljal, da bom doživel kaj takšnega," je priznal sloviti nekdanji nogometaš.

"Vse življenje sem bil profesionalen v vseh stvareh, ki sem se jih lotil, z nogometom pa sem želel razveseljevati ljudi. Verjamem, da se bo vse skupaj kmalu uredilo. Ves čas molim, da bi se stvari čim prej razrešile, in res verjamem v to," pravi nekdanji zvezdnik Milana in Barcelone.

Zapor, v katerem je bil Ronaldinho. Foto: Reuters

Najprej bo poljubil mamo

Čeprav sojenje še vedno ni končano, pa nekdanji nogometni zvezdnik že razmišlja, kaj bo storil po vrnitvi v domačo Brazilijo. "Prva stvar, ki jo bom naredil, ko bom prost, je to, da bom močno objel in poljubil svojo mamo Miguelino, ki zaradi trenutnih razmer in krize v povezavi s koronavirusom preživlja težke čase. V zaporu sem se z vsemi dobro razumel, dajal sem avtograme in se fotografiral z vsemi, ki sem jih spoznal. To mi ni predstavljalo nobene težave, čeprav okoliščine niso bile takšne, kot bi hotel. Želel sem razveseliti ljudi, ki so se znašli v težkem položaju, tako kot jaz," je v intervjuju zatrdil nekdanji nogometaš, ki je z Barcelono osvojil ligo prvakov.

Upa, da bo čim prej videl svojo mamo. Foto: Reuters

Brazilec je po dobrem mesecu celico v enem izmed najbolj varnih zaporov v Braziliji zamenjal za predsedniški apartma v enem izmed paragvajskih hotelov. Ronaldinho je v zaporu praznoval tudi svoj 40. rojstni dan, s preostalimi kaznjenci pa je praznoval ob jedeh z žara.

Grozi mu kazen do petih let

Če bo Ronaldinho spoznan za krivega, mu grozi zaporna kazen do petih let, a Ronaldinho in njegov brat trdita, da so ju prevarali. Njun paragvajski odvetnik Adolfo Marin je dejal, da je nekdanji nogometaš paragvajski potni list dobil kot "darilo", domneval je, da gre za nekakšen častni dokument, ki nič ne pomeni, in ga dal policistu brez razmišljanja, ko je prišel v Paragvaj, ker "naj bi bila to prva stvar, ki jo je vzel iz torbe".

Življenje Ronaldinha je bilo sicer od vrhunca njegove igralske kariere pod mikroskopom zaradi zaporedja slabih odločitev. Uradno se je upokojil leta 2018.

