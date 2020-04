Se v nogometu obeta velika sprememba?

ifa bi do konca leta 2021 na vseh tekmah v rednem delu vpeljala pravilo petih menjav in tako razbremenila nogometaše.

ifa bi do konca leta 2021 na vseh tekmah v rednem delu vpeljala pravilo petih menjav in tako razbremenila nogometaše. Foto: Reuters

Mednarodna nogometna zveza Fifa bi do konca leta 2021 na vseh tekmah v rednem delu vpeljala pravilo petih menjav in tako razbremenila nogometaše. Ti bodo po koronski krizi počasi spet začeli trenirati in potem imeli zelo natrpan oziroma zgoščen urnik tekem.

Predlog mora odobriti še mednarodni odbor za nogometna pravila (IFAB), a po vsej verjetnosti bo odbor pravilo sprejel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Fifa je omenjeni načrt potrdila za dpa, potem ko je britanski časnik Sun pisal, da bodo pogostejše tekme povečale možnost poškodb, saj bi bili igralci lahko preobremenjeni.

Ker je zdravje na prvem mestu, bi Fifa začasno dovolila dve dodatni menjavi, v primeru podaljškov pa bi imela ekipa možnost še šeste menjave.

To začasno pravilo bi veljalo za vsa tekmovanja, ki bi se morala začeti ali končati letos, in za vse reprezentančne tekme do 31. decembra 2021, torej tudi na tekmah evropskega prvenstva, ki bo drugo leto od 11. junija do 11. julija.

Da ne bi bilo na tekmah preveč prekinitev in nepotrebnega zavlačevanja, bi Fifa določila tri termine, v katerih bi poleg polčasa trener lahko zamenjal nogometaše.

Nogomet po svetu je v času svetovne pandemije praktično zamrl, izjema so le nekatere države, kjer nadaljujejo državna prvenstva. Vendar pa si klubi in državne zveze močno prizadevajo za čimprejšnjo vrnitev na treninge in nadaljevanje sezone.