Ponedeljek je in čas za priljubljeno rubriko Sportalov izbor z družabnih omrežij. Katerih deset junakov se je v izboru zanimivih (ob)nogometnih dogodkov znašlo tokrat? Namig: Cristiano Ronaldo, Siniša Mihajlović, "mladoletni" kadilec, ki v resnici to sploh ni, umetnik, ki mu je uspelo nemogoče ...

Ronaldo zajokal sredi intervjuja

Veliki zvezdnik svetovnega nogometa je minuli teden gostoval v oddaji Good Morning Britain. V intervjuju z voditeljem Piersom Morganom se je ob ogledu starega posnetka svojega že preminulega očeta zlomil in zajokal pred kamerami. "Oprostite mi, a še nikoli nisem videl tega posnetka," je v joku povedal Cristiano Ronaldo in si z robčkom brisal solze.

"Najbolj boli to, da me nikoli ni videl, ko sem postal številka ena. Nikoli ni videl nagrad, ki sem jih dobil. Ni videl, kaj sem postal. Ostala družina je bila zraven, on pa ne," je razložil svojo reakcijo.

Spomnimo, da Ronaldov oče umrl leta 2005 zaradi alkohola, le dve leti po prestopu k Manchester Unitedu. "Ne vem, kje ste dobili te posnetke, očeta nikoli nisem zares poznal, saj je bil neprestano pijan. Bilo je težko. Z njim nikoli nisem nikoli imel normalnega pogovora," se spominja težkih trenutkov portugalski zvezdnik.

Prisrčno, Ronaldovi otroci skakali ob zadetku svojega očeta

Tukaj je še en posnetek, ki zadeva napadalca Juventusa, ta je sredi minulega tedna v dresu Portugalske blestel ob zmagi nad Litvo. Pri zmagi s 5:1 je zabil kar štiri zadetke, njegovo bleščečo predstavo pa je pred televizijskimi zasloni spremljala tudi njegova družina.

Njegova Georgina Rodriguez, ki naj bi bila po nekaterih podatkih spet noseča, je z otroki navijala za svojega izbranca, vsakega zadetka pa je bil zelo vesel tudi Ronaldov podmladek. Še najmanj najstarejši sin Cristiano mlajši, ki je teh zadetkov svojega očeta videl že toliko, da ga sploh ne gane več.

Mislil je, da je frajer, potem pa se je zgodilo nepričakovano

Na nedeljskem obračunu premier league med Watfordom in Arsenalom so bili veliki favoriti topničarji, kar so na začetku tekme in vodstvu ob polčasu z 2:0 tudi potrdili, a vse skupaj se ni izšlo po željah Londončanov. V drugem delu so popustili in domačim dovolili, da na koncu iztržijo veliko točko.

Da je bilo še slajše za domače privržence, je poskrbel mladi Francoz Matteo Guendouzi, ki je ob menjavi v drugem delu navijače Watforda s prsti cinično spomnil, koliko je rezultat, in jih s tem hotel utišati, na koncu pa so sršeni zabil še drug zadetek in favoriziranemu tekmecu preprečili zmagoslavje. Zagotovo bo 20-letni mladenič v prihodnosti bolj previden. Kot radi rečejo, tekme ni konec, ko je ni zares konec.

Ko ostaneš brez besed, kako je to sploh mogoče

Če bi nam kdo dal platno in čopič, mu ne bi ti niti malo uspelo narediti kaj podobnega, kar je umetniku, imenovanemu Bou Bou. Ta je portret Nemyarja narisal kar z nogo. Nogometne čevlje je namakal v barvo in nastalo je tole. Vsa čast. To pa je talent in pol, kajne?

Navijači Den Haaga nadaljujejo tradicijo

Vsako leto, ko se v Rotterdamu pomerita Feyenoord in Den Haag, gostujoči navijači s plišastimi igračami zasujejo bolne otroke, ki se zdravijo v otroški bolnišnici Sophia. Ko se je končala 12. minute tekme, se je začel dež plišastih igrač, nasmejani otroci pa so poskakovali od sreče. Za dobrosrčno potezo so jim zaploskali tudi veliki navijaški rivali, navijači domačega Feyenoorda.

Kako je bilo na tekmo? Feyenoord je dosegel vseh pet zadetkov na tekmi, a je na koncu moral vseeno trepetati za zmago. Po vodstvu s 3:0 so si domači proti koncu tekme zabili še dva avtogola, nazadnje pa je zmaga vseeno ostala doma.

Iz bolniške postelje nahrulil igralce

Siniša Mihajlović zaradi drugega sklopa zdravljenja levkemije konec tedna v serie A ni mogel sedeti na klopi Bologne, a ker so njegovi izbranci pri Breschii v prvem polčasu igrali tako slabo, je kar iz bolniške postelje ob polčasu poklical v slačilnico. Srbski strokovnjak se ni zadrževal in je po telefonu nahrulil svoje izbrance. Očitno je oster govor še kako pomagal, saj so po zaostanku 1:3 nogometaši iz Bologne na koncu zmagali s 4:3!

"Ob polčasu smo po telefonu slišali veliko jezo trenerja, ki nas je strgala z verige. Zagotovo je bila dobra brca v zadnjo plat, da smo v drugem delu zadeli trikrat in na koncu zmagali," je medijem intervencijo Mihajlovića razkril argentinski napadalec Rodrigo Palacio.

Po prihodu v Bologno so nogometaši obiskali tudi svojega trenerja in kar pred bolnišnico vzklikali njegovo ime. "A zdaj ste prišli? Ne spomnim se, da bi prišli takrat, ko niste igrali tako, kot je treba," je fante nagovoril priljubljeni Miha in poskrbel za smeh.

"V sredo se bomo pogovorili o vseh napakah. Bili ste dobri, a ne pozabite, da niste še nič naredili," je še sklenil srbski trener, ki se bo, vsaj sodeč po lastnih besedah, ekipi na treningih pridružil že v sredo.

Kamere ujele "mladoletno" osebo pri kajenju, nato pa preobrat

Eden izmed vrhuncev minulega tedna prihaja iz Turčije. Na tekmi turške prve lige med Bursasporejem in Fenmerbahčejem so kamere ''mladoletno" osebo ujele med kajenjem cigarete. Posnetek se je kot virus razširil po družabnih omrežjih in povzročil začudenje ljudi. Na koncu je sledil preobrat in informacija, ki ji še zdaj verjame le malokdo.

''Mladenič" , ki je res videti kot desetletni fantič, je po poročanju lokalnih medijev 36-letni gospod, otrok, ki na posnetku sedi zraven, pa je njegov sin. "Sem prav prebral?", "To ne more biti res", "Očitno je našel vrelec mladosti," so pisali začudeni bralci. Med šokirani smo tudi mi. Kaj pravite, bi možakarju na posnetku res dali 36 let?

Paul Scholes poskrbel za orošene oči navijačev Uniteda

Legendarni angleški nogometaš Paul Scholes, ki je v svoji karieri igral le za Manchester United in bil eden glavnih členov vojske, ki je v Angliji teptala vse pod sabo pod vodstvom sira Alexa Fergusona, je na poslovilni tekmi Vincenta Kompanyja od dresa Man Cityja pokazal, da bi še zdaj brez težav igral v prvi postavi rdečih vragov.

Teči zagotovo ne more več toliko kot pred leti, a o tehniki in nogometnem znanju, ki ju premore rdečelasi princ, lahko zdajšnji člani Manchester Uniteda le sanjajo. Poglejte si le eno izmed njegovih podaj na revialni tekmi, ko je s podajo s peto lepo zaposlil še enega nekdanjega vraga Robina van Persieja.

Uspavanka "veselih" hrvaških navijačev za malčka, ki mu ni bilo nič jasno

Folklora skoraj vseh navijačev je, da se pred tekmo spije tudi kakšno pivo, vse z razlogom, da si navlažijo glasilke pred dvournim glasnim navijanjem. To je storila tudi skupinica hrvaških navijačev, ki je med odhodom na tekmo zaustavila mamico z nekajmesečnim dojenčkom, kar tam so mu zapeli uspavanko. Moramo reči, da so se zares potrudili, a mimika na obrazu malčka pove vse. "Kaj za vraga se dogaja," si je najbrž mislil.

Leva je težko prestrašiti

Švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović je v videu, ki ga je pred dnevi objavil njegov LA Galaxy, pokazal, da je hladen kot brizganec in se v MLS res počuti kot riba v vodi. Po koncu tekme sta na igrišče mimo varnostnikov ušla dva goreča navijača in si zaželela družbe švedskega orjaka, ki ob tem ni niti trenil z očmi. Lahko rečemo, da je Zlatan dokazal, da je leva, kot velikokrat reče sam sebi, res težko prestrašiti.

Ibrakadabra je ponoči pri zmagi nad MLS dosegel tri zadetke in v tej sezoni zabil že 26 zadetkov, kar je nov klubski rekord ekipe iz Los Angelesa.