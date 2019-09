Blamaža v Parizu, po kateri se je Albancem opravičil predsednik Francije

Norišnica v četrti italijanski ligi. Na Siciliji je padel rekord.

Julija je bil nekdanji italijanski prvoligaš Palermo, pri katerem je svojo uspešno pot na Apeninskem polotoku začel Josip Iličić, zanj pa so igrali tudi Jasmin Kurtić, Aljaž Struna in tudi Siniša Anđelković, izključen iz druge italijanske lige. Razlog? Administrativne nepravilnosti, ki so klub vodile v bankrot. Tako je Palermo, ki velja za klub z zelo vročekrvnimi navijači, svojo novo pot začel v Serie D, ki po kakovosti spada v četrti italijanski razred in tudi prvega, ki ni profesionalen.

No, pretekli konec tedna pa je Palermo v novi prvenstveni sezoni prvič igral doma in na štadionu Renza Barbere v nedeljo začel z zmago s 3:2 nad San Tomassom, za katerega verjetno še niste slišali in verjetno tudi ne bi, če na tej četrtoligaški tekmi na Siciliji pogled na tribune ne bi bil tako neverjeten.

Na njih se je v tekmovanju, v katerem tekme ponavadi spremlja le nekaj sto gledalcev, zbralo kar 17 tisoč vročekrvnih navijačev Palerma, ki so klubu sporočili, da mu bodo ob strani stali tudi v najtežjih časih. In s tem tudi podrli vse rekorde obiskanosti v Serie D, nogometnemu svetu pa sporočili, da se ne nameravajo predati in se bodo nekoč spet vrniti tja, kjer so vrsto let že bili. V prvo italijansko ligo.

Takole noro je bilo na četrtoligaški tekmi Palerma:

Cristiano Ronaldo razveselil sinova zvezdnika Manchester Uniteda

Petkratni najboljši nogometaš leta na svetu Cristiano Ronaldo je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 v soboto s Portugalsko gostoval v Beogradu, kjer je s soigralci zmagal s 4:2. Enega od zadetkov za goste je zabil tudi sam in tako rekordno število golov v izbrani vrsti povišal na neverjetnih 88.

Seveda je bil zvezdnik Juventusa v središču pozornosti, tam pa se je po tekmi znašel tudi zaradi lepe geste, s katero je ugodil želji zvezdnika srbske reprezentance in tudi kluba, pri katerem je nekoč igral sam, Nemanje Matića. Ta ga je po tekmi čakal skupaj s svojima sinovoma z željo po skupinski fotografiji. Ta je Matićevi želji seveda ugodil, se fotografiral z njegovima sinovoma in se z njima zapletel tudi v prijeten komplet.

S tem pa seveda poskrbel, da si je v nogometnem svetu pridobil še kakšnega oboževalca ali dva. Saj ne, da bi mu jih manjkalo. Na Instagramu ima več kot 182 milijonov sledilcev, na Facebooku več kot 122 milijonov, na Twitterju pa nekaj manj kot 80 milijonov …

Nemanja Matic and his son waited outside the changing room for Ronaldo after playing against each other the other day. pic.twitter.com/d1pYILczXy — Footy Away Days (@FootyAwayDays_) September 9, 2019

Pogumna poteza poljskega vratarja, ki je ne vidimo vsak dan

V Latviji se je prejšnji teden začelo evropsko prvenstvo v futsalu do 19 let. Podatek, o katerem verjetno prav veliko ne bi mogli povedati niti tisti največji nogometni navdušenci in zanj tudi ne bi vedeli, a je vratar Poljske poskrbel, da je drugače.

Na tekmi prvega kroga skupinskega dela je namreč Krzysztof Iwanek proti Rusiji v Rigi je namreč vratar Poljske pri vodstvu Rusov z 1:0 pogumno vzel stvari v svoje roke, stekel na polovico nasprotnika, preigral nekaj igralcev in zabil gol za 1:1, s tem pa tudi začel preobrat Poljakov, ki so na koncu zmagali s 3:2.

Mimogrede, slovenskih mladih futsalistov na tem prvenstvu ni.

Tole je akcija Krzysztofa Iwaneka:

How about a goalkeeper picking up the ball in the corner, running the whole length of the pitch and scoring?🔥🔥🔥🔥



See Krzysztof Iwanek's incredible strike for Poland🇵🇱 and all the #U19Futsal EURO day 1 goals on #UEFAtv

👇👇👇https://t.co/Pwv6VHtrtF pic.twitter.com/UTo7M1SraI — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) September 8, 2019

Hladni Novozelandec in enajstmetrovka, kot je še niste videli

Hladen kot špricer. Ali pa še bolj. Tako bi lahko opisali izvajanje enajstmetrovke Lyla Taylorja, ki jo je v gol spremenil na nedavni tekmi druge angleške lige, ko je pri zmagi njegovega Charltona z 2:0 v 80. minuti postavil končni izid. No, pa tudi njegova proslava zadetka ni bila ravno vročekrvna.

Ta 29-letni novozelandski napadalec je sicer v odlični formi. S petimi goli je trenutno celo najboljši strelec tekmovanja, v katerem gre tudi Charltonu zelo dobro. Po šestih odigranih tekmah je na drugem mestu lestvice, ki ob koncu sezone vodi v elitno angleško premier ligo.

Takole hladnokrvno je Lyle Taylor enajstmetrovko spremenil v gol:

Lyle Taylor’s penalty technique is so cool 😎



(via @CAFCofficial) pic.twitter.com/8Np9sn1jxx — Photos of Football (@photosofootball) September 2, 2019

Blamaža v Parizu, po kateri se je Albancem opravičil predsednik Francije

Svetovni prvaki Francozi so v soboto v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 v Parizu gostili Albanijo in jo zmleli s 4:1. Nič nepričakovanega, a vrhunec dogajanja se je v Parizu pravzaprav zgodil že pred začetkom tekme. Ko so se nogometaši obeh ekip postavili na igrišče, da bi, kot je protokol na nogometnih tekem, pred prvim sodnikovim žvižgom poslušali himno.

Albanci so čakali, da se začne, potem pa … Šok. Iz zvočnikov je namesto albanske zadonela andorska himna. Kot da blamaža ne bi bila že dovolj velika, pa je potem olja na ogenj dolil še uradni napovedovalec na štadionu Stade de France v Parizu. "Opravičujemo se armenskim navijačem," je dejal in Francoze spravil v še večjo zadrego. Nevšečnost je seveda hitro zaokrožila po spletu, tekma v Parizu pa se je celo začela z rahlo zamudo, saj so morali organizatorji najti albansko himno, da so jo sploh lahko predvajali.

Albanci in njihovi navijači so bili zelo jezni, a je strasti vsaj malo pomiril albanski premier Edi Rama in dejal, da ga je v nedeljo klical kar predsednik Francije Emmanuel Macron in se iskreno opravičil za blamažo. Francoski predsednik je to, da se je opravičil v imenu države, v pogovoru za AFP priznal tudi sam. "To je bila nesprejemljiva napaka," je povedal Macron. Da se opravičuje Albancem, pa je že takoj po tekmi povedal tudi selektor Francije Didier Deschamps, ki seveda ni nič kriv.

Pa še tole. Francozi so v skupini H kvalifikacij z 12 točkami na vrhu lestvice in bijejo hud boj za prvi dve mesti s Turki in Islandci, ki imajo enako število točk. Albanci na četrtem mestu s šestimi točkami že krepko zaostajajo za njimi.

Začudeni turški nogometaši ob predvajanju andorske himne:

France-Albania UEFA qualifier delayed after French play Andorran national anthem instead of Albanian, enraging Albania & leading them to refuse to start the match until the proper anthem was played pic.twitter.com/Qr3oT9rSpN — Timothy Burke (@bubbaprog) September 7, 2019

Najdražji na svetu vseh časov, njegov kapetan in velikanska žuželka

V soboto je Brazilija odigrala prvo tekmo, odkar je julija osvojila naslov južnoameriškega prvaka in je njen kapetan Dani Alves v zrak ponosno dvignil v zrak velik pokal. V soboto se je v prijateljski tekmi pomerila s Kolumbijo in remizirala z 2:2.

Na tej tekmi je prvič po daljšem času zaigral tudi najdražji nogometaš vseh časov Neymar, ki je po poletni prestopni sagi naposled le ostal član PSG, in tudi zadel, ko je v 58. minuti postavil končni izid. Pri tem golu mu je podal zdaj že nekdanji soigralec pri PSG, ki je poleti postal član Sao Paula, Alves, pred začetkom tekme pa je bila zgodba ravno obratna.

Na glavi veterana, ki pri 36 letih še navdušuje, je namreč pristala velikanska žuželka, nevšečnost pa je rešil kar Neymar in jo spodil. Poglejte, kako.

Kako je Neymar "rešil" Danija Alvesa:

Neymar flicking a massive insect off Dani Alves’ head is entertaining me way more than it should pic.twitter.com/1bHdPBplIH — Elliot Hackney (@ElliotHackney) September 7, 2019

Sramotne besede 15-letnika, s katerimi je šokiral kapetana Celtica

Pred tednom sta se v največjem derbiju škotskega nogometa, tako imenovanem Old Firmu, udarila velika tekmeca iz Glasgowa Rangers in Celtic. Celtic je na štadionu največjega tekmeca zmagal z 2:0, do zmage pa je pomagal tudi njegov kapetan Scott Brown, ki pa je po koncu tekme doživel neprijetno presenečenje.

Po odhodu s štadiona, ko je hodil v klubski avtobus, ga je namreč prestregel eden izmed navijačev Rangersa in ga vprašal: "Kako je tvoja sestra?" Nič posebnega, če ne bi bila Brownova mlajša sestra že nekaj let pokojna. Leta 2008 je namreč, stara 21 let, umrla zaradi kožnega raka. Nogometaš Celtica je bil z njo zelo povezan, na svojem telesu tako nosi tudi tetovažo z datumoma njenega rojstva in smrti.

Po tem, kar je slišal, je bil seveda šokiran, a se ni odzval, so se pa zato odzvali pri policiji, ki so nesramnega navijača Rangersa pospremili na policijsko postajo. Izkazalo se je, da gre za komaj 15 let starega in očitno tudi nevzgojenega fanta, ki se je seveda znašel na udaru vseh. Tudi navijačev Celtica. Večina med njimi se je namreč nad njegovimi besedami zgražala. Hvala bogu, bi lahko dodali ob tem …

Wow. This is unbelievable.



Scott Brown's sister died of cancer in 2008 and a Rangers supporter waited until after the game against Celtic on Sunday and said this... pic.twitter.com/pXyxl8oWqq — DAB Over 1.5 Goals (@1point5goals) September 3, 2019

Hudo pretepli zvezdnika Chelseaja, ki je osvajal dekle drugega

Z Otoka prihaja vest o poškodbah nogometaša Chelseaja in občasnega angleškega reprezentanta Dannyja Drinkwaterja, ki jih je skupil v pretepu. Eden od ključnih mož Leicester Cityja ob njegovem čudežu iz leta 2016, ko je senzacionalno prišel do naslova angleškega prvaka, je po skorajda 40 milijonov evrov vrednem prestopu v Chelsea pred dvema letoma močno padel v formi in izgubil mesto v postavi Londončanov.

Letos poleti so ga posodili v Burnley, od tam pa je prejšnji teden zaokrožila novica o tem, da bo zaradi poškodbe gležnja odsoten štiri mesece. Medtem pa so angleški mediji, ki so vedno v lovu na takšne in drugačne zgodbe, prišli do informacij, na kak način si je 29-letni vezist poškodoval gleženj. Pa še kaj drugega.

V enem izmed nočnih klubov v Manchestru naj bi se namreč zapletel v prepir s še enim nogometašem, članom četrtoligaškega Scunthorpe Uniteda Kgosijem Ntlhejem. Najprej sta se sprla v diskoteki, potem so ju varnostniki pospremili ven in ju vrgli iz kluba, nato pa se je začelo. Drinkwaterja je zunaj skupaj z omenjenim nogometašem pričakalo še nekaj njegovih prijateljev, ki so se takoj spravili nanj. Pretepali so ga kar nekaj časa, očividci pravijo, da je bila kri povsod, povzročili pa so mu kar nekaj poškodb. Ob poškodbi gležnja je nogometaš, ki ima s Chelseajem podpisano bogato pogodbo do leta 2022, skupil še nekaj šivov po glavi, poškodbo rame in tudi razbito ustnico.

In razlog pretepa? Drinkwater naj bi osvajal partnerico Ntlheja in šel celo tako daleč, da jo je hotel odpeljati domov. Ni se mu izšlo. Na koncu ni peljal domov niti nje niti sebe, ampak je pristal v bolnišnici, tole pa je fotografija poškodb, ki jih je skupil, zakrožila je po spletu.

Danny Drinkwater "prej" in "potem":

Danny Drinkwater battered by six thugs outside nightclub after trying to bed another footballer’s lover https://t.co/M2FLNh8uL7 pic.twitter.com/o5o0s6PiH0 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 8, 2019

Slovenski nogometni zvezdnik se je v Milanu preobrazil v manekena

Samir Handanović, nekdanji dolgoletni vratar slovenske nogometne reprezentance in tudi njen kapetan, zdaj že vrsto let uspešno brani za milanski Inter in je medtem postal tudi njegov kapetan. Odlično je opravil prejšnjo sezono in bil izbran za najboljšega vratarja prve italijanske lige, odlično pa je s soigralci začel novo sezono. Pod vodstvom Antonia Conteja so Milančani, ki na nov naslov italijanskega prvaka čakajo od leta 2010, dvakrat zmagali.

No, zdaj pa se je 35-letni Ljubljančan izkazal tudi zunaj nogometnih zelenic in skupaj z nekaterimi soigralci v oblekah priznanega italijanskega modnega oblikovalca poziral, oblečen v elegantno obleko. Ni jih malo, predvsem med predstavnicami ženskega spola, ki so bili ob tem navdušeni. Poglejte, zakaj.

We are pleased to announce that we will be outfitting Italian soccer club @Inter_en starting at the beginning of Serie A 2019/2020. The team will wear BOSS at all official club events, including European competitions #BOSSsports pic.twitter.com/t8USYcbe1r — HUGO BOSS Corporate (@HUGOBOSS) September 2, 2019

To zmore samo Maradona. Poglejte norišnico, ki jo je povzročil.

Diego Armando Maradona, ki je po koncu bogate nogometne poti počel že marsikaj, a se s prav ničimer ni posebno izkazal, ima kljub vsem spodrsljajem, incidentom in še čem v Argentini še vedno status nogometnega božanstva. Občasno, po raznoraznih neuspešnih dogodivščinah v Združenih arabskih emiratih, Belorusiji, Mehiki in še kje, na to že pozabimo, a potem nas vselej spomni na to. Tako kot nas je tudi tokrat.

Pretekli teden je namreč nogometaš, ki je leta 1986 Argentino popeljal do njenega zadnjega naslova svetovne prvakinje, postal trener argentinskega prvoligaša Gimnasie La Plate, s tem pa povzročil pravcato norišnico med njenimi navijači. Na njegov prvi trening, na katerem se je predstavil navijačem, ga je prišlo namreč pozdravit kar 26 tisoč privržencev Gimnasie, ki so poskrbeli za norišnico, kot je ne vidimo prav vsak dan.

"Ne morem verjeti, kaj vidim na lastne oči," je ob tem v solzah povedal 58-letni nekdanji član Napolija, Barcelone in še nekaterih klubov. O tem, kako zelo priljubljen je v Argentini, pa pove tudi to, da se je, odkar je postalo jasno, da prihaja na njeno klop, število registriranih navijačev Gimnasie povečalo za 2.200.

Začetek je bil torej sijajen, kakšno bo nadaljevanje, pa bomo videli kmalu. Gimnasia, ki je v prvih petih tekmah nove sezone osvojila le točko in je na zadnjem mestu argentinske prve lige, v kateri nastopa 24 moštev, bo po reprezentančnem premoru prvič na delu v nedeljo, ko bo na svojem štadionu gostila Racing Club. Obeta se torej nov nor dan v Buenos Airesu, od koder ta klub prihaja.

This is how Diego Armando Maradona appeared for the first time in the Bosque de La Plata before the thousands of Gimnasia fans. 💖😍😘👏 pic.twitter.com/UdbtjGTPRP — Argentina Soccer 11 🇦🇷 (@ArgSoccer11) September 9, 2019

Gimnasia fan celebrates Diego Maradona’s appointment as manager with a chainsaw 🤣🙈



Got to love South American football fans!pic.twitter.com/BBGxf5Qbm3 — GiveMeSport Football (@GMS__Football) September 8, 2019