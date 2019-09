Slovenski reprezentanti v šolo pospremili otroke

Trije slovenski nogometni reprezentanti, Bojan Jokić, Vid Belec in Denis Popović, so se zjutraj družili z otroki pred OŠ Simona Jenka v Kranju in v sklopu akcije #VarnoVŠolo Agencije za varnost v prometu šolarjem pomagali pri prečkanju cestišča za varnejšo pot v šolo. Družbo reprezentantom sta delala še dva posebna spremljevalca, ki se najbolj domače počutita ravno v družbi mladih – maskota NZS Trigi in maskota Triglava Kuža Pazi.

"Četudi je minilo že nekaj časa, je spomin na prvi šolski dan še zelo živ. Starši so nas spremljali, tudi pri nas so bili na cesti redarji, ki so opozarjali voznike na našo prisotnost in nam pomagali pri varnem prečkanju ceste," se spominja svojih osnovnošolskih dni kapetan slovenske izbrane vrste Jokić.

Ozaveščanju o varnosti na poti otrok v šolo so se pridružili tudi nogometaši @nzs_si! #VarnoVŠolo 💪💪 pic.twitter.com/bQjuAFfZca — Varnost prometa (@varnostprometa) September 2, 2019

Otrokom je varno pot v šolo zaželel tudi kapetan Maribora Marcos Tavares:

Varno pot v šolo 👦🏻👧🏼💛 pic.twitter.com/2n2JJnGL6G — Marcos Tavares MT9 (@marcostavaresMT) September 2, 2019

Svojo hčer pa je v prvi razred pospremil tudi vratar Olimpije Nejc Vidmar:

Angleški legendarni branilec se ni mogel zadržati

Ashley Cole, dolgoletni član angleške izbrane vrste, se je pred dnevi pri svojih 38 letih poslovil od aktivnega igranja nogometa, zato ne čudi, da so svežega upokojenca pri Uefi povabili na žreb skupin lige Europa. Nekdanji član Arsenala in Chelseaja je pokazal, da tega ni vajen početi, in ob izgovorjavi imen klubov poskrbel za salve smeha.

Vse skupaj je šalo tako daleč, da se je smejal še sam sebi, šef žreba pa ga je tolažil, da so kljub povsem napačni izgovorjavi kluba prisotni razumeli, kaj je mislil. Poglejte si, kako je izgovoril ekipo Espanyol. Na prvi pogled ne bi smel biti pretrd oreh, a ne za Angleža.

Ni veliko manjkalo, da bi ga Suarez okoli ušes

Ena izmed zvezd spletnih omrežij je bil tudi drugi sin Lionela Messija, Mateo, za katerega je argentinski zvezdnik že večkrat povedal, da je pravi hudiček in uživa v tem, da nagaja bratu, in se ob gledanju tekem veseli zadetkov ekip, ki zabijejo proti Barceloni. Da je to res, je pokazala tudi tekma proti Betisu.

Po zadetku ekipe iz Seville je deček v Messijevem naročju skočil, zavpil in dvignil roke, ob tem pa ga je Luis Suarez, ki je tako kot oče Messi tekmo izpustil zaradi poškodbe, skoraj klofnil okoli ušes. Ko je videl, da je Lionel vse skupaj sprejel s smehom, se je grenko nasmehnil tudi Urugvajec.

Luis Suarez’s reaction to Messi’s son Mateo celebrating Real Betis’s first goal against Barcelona is priceless pic.twitter.com/0N9tdLk8oo — Troll Sports (@TroIISports) August 26, 2019

Ko je Barcelona že visoko vodila, se je simpatični Mateo začel dolgočasiti in igrati z očetovimi usti, ki ga je v šali vsake toliko nežno ugriznil v prst. Številni menijo, da se te igre Suarezov sin ne more igrati. Lahko se, a bi najbrž ostal brez roke. Urugvajski grizli je v svoji karieri ugriznil že tri nogometaše, nihče ne more zagotoviti, da tega ne bi storil tudi svojemu potomcu. Enkrat grizli, vedno grizli.

It’s a good thing that Messi's son isn't playing this game with Luis Suarez. 😂 pic.twitter.com/92HJfQgD6b — Footy Humour (@FootyHumour) August 27, 2019

Obramba branilca, ki ti vzame same. Neverjetno.

V nogometu smo videli že številne vrhunske obrambe vratarjev, tudi izbijanj branilcev pred golovo črto, a to, kar je uspelo članu Rostova Jevgeniju Černovu, meji na meji mogočega.

Po slabem posredovanju vratarja je z norim šprintom izbil z golove črte izbil žogo po strelu z glavo, nato pa se s skrajnimi močmi vrgel še pred poskus Luke Djordjevića in ekipo rešil dveh stoodstotnih zadetkov.

Da se je to zgodilo v zadnjih sekundah tekme, daje vsemu skupaj še dodatno težo, saj se je Rostov po tej nori akciji veselil zmage z 2:1 in razžalostil moskovsko Lokomotivo.

Ni vedel, ali bi se zjokal ali zasmejal

Tukaj vam ponujamo še en zanimiv pripetljaj z žreba, več jih je bilo v preteklem tednu. Če je Ashley Cole blestel na žrebu lige Europe, je po žrebu skupinskega dela lige prvakov nasmejal podpredsednik praške Slavie. Ko je nekdanji vratar Chelseaja Petr Čech rojake poslal v skupino F, kjer so že bili Barcelona, Borussia Dortmund in Inter, delegat češkega predstavnika ni vedel, ali naj se zjoče ali na glas nasmeje.

Vse skupaj je posnela tudi kamera, poglejte si odziv možakarja, ki so očitno dobro zaveda, da v taki skupini nimajo česa iskati. A vseeno Čehi pravijo, da to zanje ni skupina smrti, ampak ravno nasprotno, sanjska skupina.

Kako tudi ne, gostili bodo tri evropske velikane, kar je nagrada sama po sebi. Točk najbrž ne bo veliko, a se pri češkem prvaku zaradi tega ne bodo preveč belili las.

Sprejeli so ga kot kralja

Čeprav je kolumbijski zvezdnik Radamel Falcao le še bleda senca tistega, kar je bil pred leti v dresu Atletica in Monaca, je zvezdnika v Istanbulu pričakalo kar 25 tisoč navijačev Galatasaraya, ki so po uradni naznanitvi prihoda ''el tigra'' napolnili ulice in glasno prepevali. Poglejte si, kakšno norijo je povzročila nova okrepitev turškega velikana.

This is how 25,000 Galatasaray fans greeted new signing Radamel Falcao in Istanbul 🇹🇷🔥 pic.twitter.com/Afl521GoFQ — B/R Football (@brfootball) September 1, 2019

Over 25,000 Galatasaray fans are currently waiting outside the Istanbul airport for Falcao to land



More and more fans keep arriving... still a while left for Falcao to arrive... this is going to be absolutely mental pic.twitter.com/3Ek4dAIePe — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) September 1, 2019

This is insane! Moments now until Falcao arrives in Istanbul. Absolute scenes. Tens of thousands of Galatasaray have been waiting for hours in the summer sun to welcome their new signing [🎥 @yakupcinar] pic.twitter.com/Y7zqoIEDff — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) September 1, 2019

Istanbul when Falcao arrives 😁@FALCAO are you ready? 🦁 pic.twitter.com/fv43JjPTt9 — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) September 1, 2019

Imagine walking out of the airport in Istanbul to be greeted with this! 🇹🇷



What a reception from Galatasaray fans, who came out in full force to welcome their new signing Radamel Falcao. 👏



📹: @ESPNUK pic.twitter.com/XXRocR8Nhw — Sporting Index (@sportingindex) September 2, 2019

Zadetek je proslavljal s poljubom žene, nato pa šok

Tudi vezist Ludogorca Wanderson je v preteklem tednu polnil svetovne medije, pa ne zato, ker je s soigralci končal evropske sanje Maribora, temveč zaradi slavja zadetka nekaj dni prej. Kaj se je zgodilo? Šlo je za obračun s Slavio iz Sofije in po dosežem zadetku, ki bi najbrž odločil o zmagovalcu, je stekel na tribune, da zadetek proslavi s poljubom žene. A sledil je preobrat, sodniki so določili prepovedan položaj in v času, ko se je on še "muckal" z ženo, se je tekma že nadaljevala.

Da je vse skupaj še bolj bizarno in dih jemajoče, pokaže počasni posnetek, ki potrdi, da Brazilec ni bil prehiter in bi moral zadetek obveljati. Tekma se je končala z 0:0, manjši obliž na vse skupaj pa je dala tekma v Ljudskem vrtu, kjer se je ob remiju 2:2 napredovanja v skupinski del lige Europa razveselil bolgarski predstavnik.

Posnel jo je zgoraj brez

Se še spomnite Nicklasa Bendtnerja, danskega napadalca, ki je pod vodstvom Arseneja Wengerja za Arsenal zbral skoraj 200 nastopov? Po selitvi iz Londona je šla njegova kariera le še navzdol, imel je veliko težav v zasebnem življenju. Med drugim so ga ujeli pri vožnji pod vplivom alkohola, napadel je tudi voznika taksija, med drugim pa se je tudi ločil, zdaj pa že eno leto prijateljuje s sedem let mlajšo manekenko Philine Roepstorff in, kot kaže naslednji posnetek, se imata zelo lepo.

Lord Bendtner, to je vzdevek, ki mu ga je nadel nogometni spet v času igranja v Londonu, je posnel akrobacijo svojega dekleta, ki je zgoraj brez skočilo na kovček in se v slogu Supermana zapeljalo po sobi, nato pa ob spremljavi znane popevke samo v spodnjem perilu še malce zaplesalo. Video je bil z Instagrama odstranjen že po eni uri, zato ga boste zaman iskali, lahko pa si norčijo Danca in njegovega dekleta ogledate tukaj.

Senegalec povsem izgubil živce, Klopp: Vse bomo rešili v slačilnici

Liverpool igra v izjemni formi. S štirimi zmagami so vodilna ekipa premier league, konec tedna so gladko slavili tudi v Burnleyju, a vseeno se je med zvezdnikoma Mohamedom Salahem in Sadiem Manejem zgodil kratki stik. Ob zamenjavi je Senegalec povsem izgubil živce in se jezil nad sebičnostjo Salaha. Trener Liverpoola Jürgen Klopp ni vedel, kaj naj reče, vročekrvnega Afričana pa je uspelo pomiriti šele Jamesu Milnerju.

"Mane je čustven fant. Nekaj ni šlo, kot je želel, a to ni bila zamenjava. Vse bomo rešili v slačilnici, o tem ne bomo govorili javno," je na vprašanje, kaj je razjezilo napadalca, odgovoril Klopp.

Does Sadio Mané have every right to be angry? 🤔 pic.twitter.com/wtbJLvi3yd — Anfield Watch (@AnfieldWatch) September 1, 2019

Vse skupaj je na zanimiv sprejel Firmino, ki se je komaj zadrževal smeha:

Here’s the video of Roberto Firmino trying not to laugh in between Sadio Mane and Mo Salah 🤣👏#LFCpic.twitter.com/VOdikhi3gE — GiveMeSport Football (@GMS__Football) August 31, 2019

Hladna prha, dobesedno

Ruski novinar Jevgenij Evnevič je pokazal svetu, kako je pred kamero treba ostati profesionalen, in to ne glede na to, kaj se ti zgodi. Poročevalec Match TV se je javljal z roba igrišča tekme med moskovskim CSKA in ekipo Akhmat Grozny, ko ga je kar naenkrat zadel curek škropilnika za namakanje zelenice.

Možakar se ni dal motiti, nadaljeval je svojo mislijo, ko ga je vrtljiva naprava poškropila še enkrat. Rus je v trenutku postal slaven, saj ga je videl ves svet, zvečer pa mu za nameček ni bilo treba iti pod prho. V vsaki nesreči je tudi nekaj dobrega, pravijo. V tem primeru je to zagotovo res.