Revolucija Rimljanov, ki ji ploskajo povsod po svetu. Za otroke gre.

Wesley Sneijder, nori Brazilec v Brightonu, še bolj nori Andrea Stramaccioni v Iranu, navdušeni mladi slovenski fotograf, VAR po grško, norveški Lionel Messi, bojno razpoložen Daniele de Rossi, Romina revolucionarna novost in lepa italijanska prevajalka. To so nogometne zgodbe, ki so polnile splet prejšnji teden in so se znašle v tokratnem Sportalovem izboru z družabnih omrežij. Preverite.

Ko je sveži upokojenec zakorakal na tribuno, so vsi izbuljili oči

Wesley Sneijder, eden glavnih akterjev nepozabne sezone milanskega Interja 2009/10, v kateri so Milančani osvojili kar pet lovorik in nazadnje postali evropski prvaki, je pred dvema tednoma naznanil odhod v pokoj. Po letih bleščeče kariere, v kateri je igral še za Ajax, Real Madrid, Galatasaray, Nico in nazadnje za katarsko Al-Gharafo, v tem času pa zbral kar 134 nastopov za nizozemsko reprezentanco, s katero je leta 2010 postal svetovni podprvak, se je pri 35 letih odločil, da ima dovolj.

"Odšel je še en vrhunski športnik," so takrat zapisali številni mediji z vsega sveta, ki so ga pospremili z nogometnega odra. Očitno so se zmotili. Nič kaj vrhunski športnik ni bil namreč Sneijder videti ta konec tedna, ko si je s tribun ogledal tekmo nizozemskega prvenstva med Utrechtom in VVV Venlom, ki je bila v nedeljo v Utrechtu. Ko so ga kamere ujele v svoj objektiv, posnetek, ob katerem so vsi izbuljili oči, pa je hitro zaokrožil po spletu. "Wesley, kaj si v dveh tednih naredil iz sebe?" so se ob vidno debelušnem nekdanjem vrhunskem vezistu spraševali vsi. Poglejte, zakaj.

Wesley Sneijder retired 2 weeks ago... 😳 pic.twitter.com/Q9xUFkcYLy — FOX Soccer (@FOXSoccer) 25 August 2019

Kaj je hodilo po glavi Brazilca? Je res hotel poškodovati soigralca?!

Brighton, katerega član je lani pozimi postal tudi mladi slovenski napadalec Jan Mlakar, ki pa so ga Angleži po polletni posoji v Maribor zdaj za eno leto posodili še v drugoligaša QPR, je pretekli konec tedna v 3. krogu angleške premier lige gostil Southampton.

Pred tekmo so kamere zabeležile zanimiv dogodek, ko je domačega nogometaša Florina Andoneja ob prihodu na igrišče pred ogrevanjem v občutljiv del noge brcnil njegov soigralec Bernardo in se ob tem smejal, a Romuna Brazilčeva šala, oziroma karkoli je to že bilo, ni prav navdušila. Na soigralca se je razjezil, mnogi pa so ob tem pomislili na to, da je Bernardo, ki je tekmo začel na klopi (Andone je bil v začetni postavi), soigralca poskušal poškodovati, zato da bi sam lahko igral. Romun je napadalec, Brazilec pa branilec, tako da tak argument ne uspe.

Je pa očitno, da ta (ne)srečni pripetljaj Brihgtonu in še manj Andoneju ni prinesel sreče. Brighton, ki je sezono začel s štirimi točkami s prvih dveh tekem, je doživel prvi poraz in izgubil z 0:2, Romun pa je moral z igrišča že v 30. minuti. Prejel je neposreden rdeč karton. Bernardo ni igral in je obsedel na klopi …

Why is Bernardo trying to injure his Brighton teammate Andone before kick-off 😳😂 pic.twitter.com/mPocQ0eI7l — Football Daily (@footballdaily) 24 August 2019

V Grčijo je vstopil VAR. In takoj poskrbel za obilo smeha.

Z novo sezono so pretekli konec tedna začeli tudi v najboljši grški nogometni ligi. Začetek so evropski prvaki iz leta 2004 z nestrpnostjo čakali tudi zaradi tega, ker je v tekmovanje, tako kot še marsikje po svetu, vstopil sistem sodniške video tehnologije, bolj poznan po imenu VAR. Tudi zaradi tega je bila prva tekma prvega kroga, ko je Lamia v soboto gostila sloviti Panathinaikos, v središču pozornosti.

Režiser prenosa je seveda nekajkrat pokazal tudi kadre iz sodniške sobe, v kateri je trojica, obkrožena s televizijskimi zasloni, pozorno spremljala, kaj se dogaja na igrišču. Nič takega, če kamera v enega izmed kadrov ne bi ujela tudi dostavljavca hrane, ki je očitno prišel nahranit lačne trebuhe. Poskrbel je za obilo smeha. "VAR na grški način!" so ob tem zapisali nekateri in s tem seveda ciljali na grško ležernost.

Kaj se je dogajalo na igrišču? Ekipi sta remizirali z 1:1, in kar je najpomembneje – sodniških napak ni bilo. Lahkota v sobi z video sodniki pa potešena … Volk sit, koza cela, pravijo.

First game to use #VAR, live scenes moments before the first game of the season kicks off. Three people on duty in the room, delivery guy casually pops in. Fucking greek football in a nutshell. pic.twitter.com/csLzDAgljL — 3-5-2 (@triapentedyo) 24 August 2019

Italijan je povsem izgubil živce pred novinarji v Iranu

Andrea Stramaccioni, italijanski trener, ki je leta 2012 opozoril nase, ko je na klop velikana Interja iz Milana sedel z le 36 leti, je včasih obetal ogromno, a pozneje je njegova zvezda hitro ugasnila. Po dveh letih vodenja Interja je sledilo ne preveč uspešno leto na klopi Udineseja, pa še eno leto pri Panathinaikosu in leto dni pri Spartaku iz Prage. Letos poleti je po več kot letu dni brez posla pristal na avanturo v Iranu in se usedel na klop tamkajšnjega Esteghlala.

Danes 46-letni trener je debi na klopi novega kluba dočakal pretekli konec tedna, ko je v prvenstvu gostoval pri ekipi Machine Sazi in izgubil z 0:1, potem ko je gol prejel v 95. minuti. Dve minuti pred tem pa je njegova ekipa prejela rdeč karton, a ni bilo to tisto, zaradi česar se je po koncu tekme v središču pozornosti znašel Stramaccioni. Na novinarski konferenci je namreč izgubil živce, ker mu organizatorji tekme ob igrišču niso omogočili prevajalca, in potem ves bes zlil ob druženju z novinarji po koncu tekme. Govoril je v angleščini, še najbolj pa se vsem verjetno smili prevajalec, ki je na tiskovni konferenci sedel ob njem. Najprej se je še mučil, da bi angleščino prevajal v perzijščino, potem pa se povsem izgubil …

Veselje mladega slovenskega fotografa, ki je navdušilo splet

No, pa še skok na domače prizorišče. Tekma je sicer še iz prejšnjega kroga, ko je Mura prejšnjo nedeljo doma z 2:0 premagala Rudar in nadaljevala dobre igre, ki jih je v soboto pokazala še z remijem z 1:1 v Stožicah proti vodilni Olimpiji, a dogodek z nje je po spletu zaokrožil v dneh po tem.

Pot do zmage proti Rudarju je v 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije z evrogolom v 50. minuti odprl Luka Bobičanec, zadetka pa so se zvesti in številčni prekmurski navijači zelo razveselili. Nekaj takšnih pa je bilo očitno tudi pod tribunami, in ne samo na njih. Eden izmed teh je zagotovo tale mladi fotograf. Sprva je nekaj kadrov profesionalno ujel v svoj objektiv in opravil delo, potem pa si je dal duška in se evforično veselil s preostalimi tri tisoč navijači, kolikor jih je prišlo v Fazanerijo. Simpatično, ni kaj …"O, Mura! Nam zdaj žari iz oči. O, Mura! …"

Videli ste evrogol Bobičanca, vendar ali ste videli slavje mladega fotografa? 😅 #PLTS pic.twitter.com/pBI3bQiDFy — #PLTS (@PrvaLigaSi) 20 August 2019

Je to najbolj nenavaden gol vseh časov?

Ni se zgodilo na članski in najvišji nogometni ravni, a to, kar je uspelo nogometašem mlade ekipe lizbonskega Sportinga do 17 let na tekmi proti vrstnikom iz Uniao Alemirima, je nekaj, česar verjetno še nismo doživeli, če sploh kdaj smo.

Sporting je namreč do vodstva prišel že po 13 sekundah igre. Zelo hiter gol, res je, a videli smo tudi že hitrejše. Nismo pa verjetno še videli tega, kar se je po dobrih desetih sekundah na Portugalskem zgodilo tokrat. Mladi nogometaši Sportinga so namreč do vodstva na super hiter način prišli, brez da bi se ob tem enkrat samkrat dotaknili žoge. Poglejte, kaj se je zgodilo …

Equipa de juvenis do #Sporting_CP marca golo aos 13 segundos sem tocar na bola. 😱pic.twitter.com/wVu3Bt11tN — A Bola (@abolapt) 21 August 2019

Bizarnost iz Norveške, v tamkajšnjo tretjo ligo prihaja Lionel Messi

Lionel Messi je podpisal za Junkeren, ki nastopa v tretji norveški ligi. To je novica, ki se je prejšnji teden kot orkan razširila po spletu, pa za nameček sploh ni bila lažna, je pa res, da je malce bizarna. Za Junkeren je resda podpisal Lionel Messi, ampak ne tisti pravi, pač pa Daniel Are Knutsen, 16-letnik iz Norveške, ki si je v začetku leta spremenil ime in požel precej pozornosti.

"Res je, da nisem tako nadarjen, kot je on, a mislim, da vsaj malo spominjam nanj," je ob podpisu pogodbe povedal norveški Messi. Da na svojega argentinskega idola verjetno ne spominja preveč, lahko sklepamo po tem, da so ga v novem klubu, ki igra v tretji ligi tretjerazredne evropske lige, za začetek razvrstili v mladinsko ekipo. Za člansko še ni zrel. Ko je bil njegovih let Messi, je bil že blizu članske ekipe Barcelone …

Da je ta poteza predvsem plod želje po promociji Junkerna, pa lahko sklepamo tudi po tem, da so zdaj pri tem majhnem norveškem nogometnem klubu lovke iztegnili še po Cristianu Ronaldu, ki ga prav tako želijo zvabiti v klub. Ne Portugalcu, pač pa pa komu izmed morja fantov po svetu, ki nosijo njegovo ime. Ronaldo in Messi v isti ekipi? Mokre sanje vsakega trenerja, norveškemu pa se morda celo uresničijo.

Sloviti Italijan v Argentini za začetek z nogo udaril soigralca v trebuh

Po kar 17 letih igranja za člansko ekipo Rome je legendarni italijanski vezist, svetovni prvak iz leta 2006, Daniele de Rossi, pred kratkim po odhodu iz Rima nov izziv našel v Argentini, pri tamkajšnjem velikanu Boci Juniors.

Za slovito moštvo iz Buenos Airesa je pred domačimi navijači debitiral že pred tednom dni, tokrat pa se je 36-letni vezist z novo ekipo prvič podal na gostovanje. V noči na ponedeljek je z novimi soigralci zmagal v gosteh pri Banfieldu z 1:0 in tako po dveh odigranih tekmah v majici Boca Juniors ostaja stoodstoten, a bolj kot to je po spletu takoj po tekmi poskrbela poteza, ki je na tej tekmi "uspela" slovitemu Italijanu.

Pri eni izmed akcij je namreč takole z nogo v trebuh nesrečno zadel Franca Soldana. Argentinskega napadalca, ki je že v prvi minuti zabil edini gol na tekmi. Zapomnil si jo zagotovo bo. Ne samo zaradi prvega gola v tej sezoni, ki ga je dosegel, ampak verjetno tudi zaradi modrice, ki mu jo je povzročil njegov novi soigralec. Poglejte, kako …

Revolucija Rimljanov, ki ji ploskajo povsod po svetu. Za otroke gre.

Pri Romi, italijanskem nogometnem prvoligašu, so prišli na idejo, s katero so pokazali družbeno odgovornost in naleteli na navdušenje. "Letos poleti bomo ob vsaki objavi okrepitev objavili še obraz in informacije o otrocih, ki jih pogrešajo," so zapisali pri Romi. Koncept je precej enostaven. Video zapis s predstavitvijo okrepitve je razdeljen v dva dela. Na levi strani je predstavljen nogometaš, ki so ga v Rim pripeljali, na desni pa fotografije izginulih otrok z vsega sveta in potrebnimi podatki, ki pomagajo v njihovem iskanju.

Takole so na primer pri Romi predstavili Leonarda Spinazollo, ki je za 30 milijonov evrov prišel iz Juventusa (objava je, denimo, dosegla več kot šest tisoč delitev in več kot 21 tisoč všečkov):

Official: Leonardo Spinazzola is now a Roma player.



This summer #ASRoma will use each transfer announcement video on social media to help raise awareness about the search for missing children globally.

@MissingKids ❤️ @telefonoazzurro pic.twitter.com/sy9GheDhsg — AS Roma English (@ASRomaEN) June 30, 2019

No, kar je najlepše, pa je to, da zdaj iz Italije prihajajo informacije, da se je obrestovalo. Ali je za to zaslužna prav Roma ali ne, niti ni pomembno, a odkar so se Rimljani odločili za nov koncept predstavitev okrepitev, so našli že dva od izginulih otrok. Čestitke!

Fantastic news!



FOUND! A teenage girl from London, England, who featured in an #ASRoma Missing Children transfer announcement video six days ago has been found safe and well. pic.twitter.com/f7aJgd1PA3 — AS Roma English (@ASRomaEN) August 22, 2019

Lepa Italijanka, ki je povsem zasenčila zvezdniškega Francoza

Prejšnji teden so za odmeven prestop poskrbeli tudi pri Fiorentini in v svoje vrste zvabili Francoza Francka Riberyja, ki je po kar 12 letih, ki jih je prebil v Bayernu in v Münchnu osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, pri 36 letih nov izziv našel v Italiji.

V Firencah ga je pričakalo ogromno navijačev, na njegovi predstavitveni tiskovni konferenci pa se je zbralo tudi veliko število novinarjev, a ko je slika o dogajanju z nje zaokrožila po svetu, je večina nogometnih navdušencev videla samo eno. Lepo tiskovno predstavnico Fiorentine Alessio Enriquez, ki je vodila druženje francoskega zvezdnika s sedmo silo in povsem zasenčila tistega, ki bi moral biti na ta dan v središču pozornosti. Poglejte, zakaj.

Ecco chi è Alessia Enriquez, l’interprete di Ribery che ha stregato i viola e il web https://t.co/2Bh2DehOCs pic.twitter.com/BVlGUHbs5v — Affaritaliani.it (@Affaritaliani) August 24, 2019