V preteklem tednu je na družabnih omrežjih zakrožil oglas, v katerem je v glavni vlogi veliki Cristiano Ronaldo. Najela ga je singapurska spletna trgovina Shoppe, a je vse skupaj videti tako bizarno, da je bil nogometni svet kar malce v šoku. "Kako je sploh mogoče, da se je Ronaldo spustil v tak projekt," so se spraševali.

Številni menijo, da je to najslabši oglas vseh časov, a ob tem niso pomislili, da ga je ravno zaradi bizarnosti videlo še veliko več ljudi, kot bi ga sicer.

Malce jo je skupil le ugled portugalskega zvezdnika, a verjamemo, da ga bodo milijoni, ki bodo zaradi posla s singapurskim podjetjem kapnili na njegov bančni račun, hitro potolažili. Poglejte si oglaševalsko "mojstrovino". Človek res ne ve, ali bi se smejal ali jokal.

Mojstrovina, ob kateri obnemiš

Juventus je ekipa številnih zvezdnikov. Mednje spada tudi argentinski zvezdnik Paulo Dybala. Za kako tehnično brezhibnega nogometaša gre, je pokazal tudi na prijateljski tekmi proti Triestini. Po norem sprejemu je iz igre vrgel vso obrambo domače ekipe, nato pa žogo s prekrasnim lobom poslal prek vratarja in dosegel prekrasen zadetek. Gledalci na štadionu so za trenutek obnemeli, nato pa zaploskali mojstrovini, ki je ne vidiš vsak dan.

Dybala, ki so ga pred časom v govoricah selili na Otok, je svojemu novemu trenerju Mauriziu Sarriju, ta ni Argentinčev največji navijač, pokazal, da še ni rekel zadnje v torinskem velikanu in da bo še nekaj časa nosil slovito desetico, ki jo je pred njim nosil sloviti Alessandro del Piero.

Hrvati trdijo, da je padel zadetek leta

Minuli konec tedna smo v Prvi Ligi Telekoma Slovenije nekaj zares lepih zadetkov, zagotovo pa je bil najlepši tisti, ki smo ga videli na tekmi v Murski Soboti med domačo Muro in Rudarjem.

Po uspavanki v prvem polčasu je monotonost na Fazaneriji z izjemnim zadetkom presekal Luka Bobičanac, ki je imel vsega dovolj in je po sprejetju žoge iz avta počakal, da se ta odbije od tal, nato pa z levico proti vratom knapov sprožil projektil, ki je končal v desnem zgornjem kotu gostujočih vrat.

Zadetka niso spregledali niti pri naših sosedih, kakopak, saj je Luka Hrvat, pri Indexu pa so z udarnim naslovom zapisali, da smo v Sloveniji videli najlepši zadetek leta.

Ni daleč od resnice, saj gre res za mojstrovino, ki jo bo Bobičanac težko še kdaj ponovil.

Mojstrovina Bobičanca, ki je stresla Fazanerijo:

Hej, ti, smrkavec, počasi, tej fantje imajo družine

V nedeljo smo dočakali tudi uradno predstavitev Atleticove najdražje poletne okrepitve, ki bo Madridčane stala kar 126 milijonov evrov. 19-letni Joao Felix, drugi najdražji najstnik vseh časov, dražji je bil le Kylian Mbappe, se je izkazal že na uvodni tekmi proti Getafeju, še posebej pa je navdušil pri prodoru, ko je v zadrego spravil kar tri nogometaše gostov, na koncu pa izsilil še enajstmetrovko.

"Prva ligaška tekma ni nikoli lahka. Igrali smo proti taktično zelo dobri ekipi, ki mu v prvem polčasu ni pustila dihati. Ni imel prostora, v drugem delu je pokazal, kako je individualno močan, a ima še veliko prostora za izboljšave," je po tekmi igro portugalskega najstnika pokomentiral trener Atletica Diego Simeone.

Odziv mladeniča navdušil splet

V minulem tednu je svoj prostor vrhuncev na spletu dobil tudi mladi navijač Evertona, ki je prvič obiskal kultni Goodison Park. Ko je mladenič prišel do tribun, so se mu odprla usta in zasvetile oči. Poglejte si to pristno veselje, prepričani smo, da je po tekmi očeta prosil, naj mu kupi sezonsko vstopnico.

Guardiola in Agüero sta si skoraj skočila v lase

Branilec naslova Manchester City je na prvi resni tekmi v sezoni le remiziral s Tottenhamom. Na Etihadu je bilo 2:2, z igro svojih izbrancev pa ni bil zadovoljen niti trener sinjemodrih Pep Guardiola.

Iz igre je malce nepričakovano vrgel tudi prvega strelca ekipe Sergia Agüera, česar pa argentinski napadalec ni najbolje sprejel. Katalonec in Argentinec sta si izmenjala nekaj krepkih, manjkale niso niti kletvice, nato je vskočil pomočnik trenerja Mikel Arteta in Guardiolo odvlekel stran.

Po tekmi nekdanji trener Barcelone in Bayerna ni delal drame in dejal, da razume svojega izbranca, saj ve, kako je biti igralec, in da Agüero zelo ceni in ga spoštuje.

Pep Guardiola: Let me pretend I'm explaining tactics to you



Aguero: pic.twitter.com/KEX4aYrn4g — Rஅjஈv (@Rgeorg3) August 17, 2019

Kaj sta si zabrusila v ognjevitem pogovoru na avt liniji, ni jasno, je pa na spletu hitro zakrožil posnetek, ki vas bo nasmejal do solz. Kdo ve, ali je bilo tako, a veste, kako pravijo, v vsaki šali je nekaj resnice.

Informacije o Daretu Vršiču, ki jih nismo imeli

Za nekaj dobre volje na spletu so poskrbeli tudi pri nogometnem klubu Koper, ta nam je postregel z informacijami, ki jih do zdaj o nekdanjem slovenskem reprezentantu nismo poznali.

Pri osebni izkaznici Dareta Vršiča, ki je v resnici odraščal v Segovcih pri Apačah, piše, da se je rodil v Schordorfu in da je kar 17 let igral za Stuttgart, pred tem pa za Schornbach in Lichtenwald.

Po horoskopu je "Leo", njegov vzdevek pa je Manu ... Ni kaj, gre za zadeve, ki jih o nekdanjem nogometašu Maribora in Olimpije nismo vedeli.

Šalo na stran, verjamemo, da bodo pomanjkljivosti na spletni strani pri koprskem ponosu hitro odpravili.

Njegova osebna izkaznica na uradni spletni strani Kopra pravi, da je Dare Vršič rojen v Schordorfu, 17 let je igral za... Objavil/a Rok Viškovič, Siol.net dne Nedelja, 18. avgust 2019

Povečana slika:

Foto: zajem zaslona

Jürgen Klopp je znan po tem, da v pogovorih s sedmo silo vedno postreže s kakšno šalo ali posrečeno pripombo. Nič drugače ni bilo v Istanbulu.

Po osvojitvi evropskega superpokala, Liverpool je po streljanju enajstmetrovk premagal Chelsea, je bil tako navdušen nad svojim vratarjem Adrianom, da je v intervjuju po tekmi v mikrofon zatulil ''Adrian", kot je to storil v filmu Rocky storil Sylvester Stallone. Poglejte si, kako je bilo videti, za primerjavo vam ponujamo še izsek iz filma. Ni kaj, Nemec je filmskega igralca kar dobro posnemal.

Sloviti izsek iz legendarnega filma:

Navdušenje nad španskim vratarjem je hitro skopnelo le nekaj dni pozneje, ko si je Adrian na tekmi proti Southamptonu privoščil začetniško napako.

K sreči osnovnošolska napaka Liverpoola ni stala zmago, vseeno pa navijači že komaj čakajo, da se z bolniškega dopusta vrne vratarska številka 1 Alisson Becker. Nikakor si ne želijo, da se nočna mora, ki sliši na ime Lloris Karius in Simon Mignolet, še kdaj ponovi.

Velika napaka španskega vratarja:

Mourinho se je zlomil in v solzah priznal, da pogreša nogomet

Eden od najuspešnejših nogometnih trenerjev na svetu Jose Mourinho po izgubi dela pri Manchester Unitedu še vedno čaka na novo službo. Trenutno na Sky Sports opravlja delo strokovnega komentatorja, a očitno to ni tisto, kar bi želel početi. Priznal je, da močno pogreša dinamiko, ki je del trenerskega poklica.

"Ko sem šel med profesionalne trenerje, se je začelo resno delo. Tako je bilo vse do zdaj, neprestano. Zdaj ko tega ni več, bi moral zadihati, uživati, a pri meni je ravno nasprotno. Zelo pogrešam vso dinamiko, ki jo ponuja trenerski poklic," je v intervjuju za Gazetto dello Sport komaj zadrževal solze 56-letni portugalski strokovnjak.

Vratar po trku izgubil zavest, ustrašili so se najhujšega

V uvodnem krogu turškega prvenstva na tekmi med Sivassporjem in Bešiktašom smo bili ob koncu prvega polčasa priča pravi grozljivki. Vse se je začelo s trkom med domačim vratarjem Mamadoujem Samasso in Tylerjem Boydom. Vratar se je ob pomoči zdravniške službe še spravil k sebi in odkorakal proti klopi za rezerviste, nato pa izgubil zavest in nepremično obležal.

Nemudoma so ga z rešilnim vozilom odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer pa so nogometni svet, ki se je bal najhujšega, obvestili, da bo z vratarjem iz Malija vse v redu. Podrobne preiskave glave so pokazale, da s Samasso ni nič hujšega.

Preiskave so pokazale, da bo z njim vse v redu:

Ronalda spremljevalka plesala v seksi spodnjem perilu

Španska manekenka Georgina Rodriguez, ki se je v svet slavnih izstrelila po tem, ko je ujela Cristiana Ronalda, je z italijansko blagovno znamko Yamamay posnela promocijski videospot, na katerem v glavni vlogi skupaj s preostalimi plesalkami pleše le v seksi spodnjem perilu.

Recite, kar želite, a treba je priznati, da je tak oglas veliko lažje pogledati kot tistega zgornjega z Ronaldom.

