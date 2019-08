Začenja se v Birminghamu, v soboto dvoboj vodilnih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navijači Aston Ville upajo, da bodo njihovi ljubljenci končno prišli do prvih točk.

Navijači Aston Ville upajo, da bodo njihovi ljubljenci končno prišli do prvih točk. Foto: Reuters

Tretji krog angleške premier lige se začenja že danes, ko se bosta v Birminghamu Aston Villa in Everton. Novinka v ligi bo skušala priti do prvih do prvih točk, medtem ko bo Everton skušal ostati neporažen.