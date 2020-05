Messijev vroč poljub in Ronaldove trebušne mišice, pa še marsikaj drugega ...

Kaj Izbor z družabnih omrežij prinaša ta ponedeljek in kdo vse se je ob večno prisotnih Lionelu Messiju in Cristianu Ronaldu znašel v njem? Preverite ...

Izbor z družabnih omrežij je rubrika, v kateri na Sportalu vsak ponedeljek zvečer ponudimo nabor desetih zanimivih dogodkov iz nogometnega sveta v zadnjem tednu, ki jih najdemo ob brskanju po družabnih omrežjih. Nabor kratkih novičk, zbranih na enem mestu, je nastal v želji, da se izognemo poplavi novic s senzacionalističnimi naslovi, ki vse bolj zapolnjujejo današnji medijski svet.

Nov nogomet, nova pravila in nove ideje za proslavo zadetkov

Za nami so prve tekme v nemški bundesligi, ki se je kot prva izmed najmočnejših evropskih lig vrnila po več kot dvomesečni odsotnosti. Ob strogih pravilih tako ob igriščih, kjer ne smejo biti prisotni gledalci, kot tudi na igriščih, kjer nogometašem ni dovoljena proslava zadetkov, rokovanje, objemi, poljubljanje in niti pljuvanje na zelenico.

Nekateri so se navodil držali, drugi ne povsem, ob novih pravilih pa so se porodile tudi nove ideje za proslavljanje zadetkov. Ni presenetljivo, da se je spet izkazal čudežni norveški najstnik v majici Borussie Dortmund Erling Braut Haaland, ki je že tako znan po inovativni proslavi golov. Ob njem gre izpostaviti tudi hitronogega francoskega napadalca, ki si kruh po novem služi pri Borusii Mönchengladbachu, Marcusa Thurama (da, je v sorodu s slovitim Liliamom Thuramom, ki je njegov oče). Poglejte si, česa sta se mlada napadalca domislila.

Takole je zadetek proslavil Erling Braut Haaland:

Takole pa Marcus Thuram:

Smešen intervju čudežnega Norvežana, ki je nočna mora novinarjev

Še kratek skok v bundesligo in spet do Erlinga Haalanda, čudežnega norveškega dečka, ki je pri 19 letih že pri kar 41 golih v 34 nastopih v vseh tekmovanjih v dresih RB Salzburga in Borussie Dortmund, h kateri je prestopil januarja. Norvežan je k stari navadi – zabijanju golov – prišel kar takoj. Prav on je bil namreč tisti, ki je zabil prvega od štirih golov v mreži Schalkeja na sobotnem porurskem derbiju in postal prvi nogometaš, ki je zabil v nemški bundesligi po 66 dneh čakanja. Prav on pa je bil tudi tisti, ki je po tekmi stopil pred kamere in poskrbel, da je mini intervju, ki je ob tem nastal, na spletu postal pravcata uspešnica. Ne samo k zabijanju golov, Haaland se je hitro vrnil tudi k drugi stari navadi – kratkim odgovorom pri intervjujih, s čimer v zadrego spravlja novinarje in poskrbi za obilo smeha.

Poglejte, zakaj:

In ne, ni se zgodilo prvič:

Takole so zagato brez gledalcev rešili v Kölnu

V nedeljo sta bili v nemški bundesligi na sporedu dve tekmi. Seveda tako v Kölnu, kjer je gostoval Mainz, kot v Berlinu, kjer je novinec Union pričakovano izgubil proti prvaku Bayernu Münchnu z 0:2, ni bilo gledalcev, a vsaj na delu tribun stadiona RheinEnergie v Kölnu ni bilo videti niti sedežev. Zakaj? Pri Kölnu so jih namreč okrasili s šali in z vsemi garniturami dresov za sezono 2019/20, tako da je bil pogled z igrišča vsaj malce manj pust, kot bi bil sicer. Je Kölnu uspelo? Na tribunah morda, na igrišču pa polovično. Tekma se je končala z 2:2.

Kako se pravil drži Thomas Müller

V nedeljo se je na igrišča vrnil tudi nemški prvak Bayern München in – sicer ne zlahka, a vseeno pričakovano – v Berlinu odpravil tamkajšnji Union z 2:0 ter tako ohranil prednost na vrhu lestvice. V Berlinu se je med strelce kot prvi vpisal prav Thomas Müller, a so gol dolgoletnega člana Bayerna in nemškega reprezentanta pri izidu 0:0 sodniki razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Je pa zato 30-letni vezist, ki je tudi sicer znan kot velik šaljivec, nase opozoril v 89. minuti, ko je odšel z igrišča in se ob ukrepih, ki veljajo v času koronavirusa, na prav poseben način pozdravil s svojim trenerjem Hansom Flickom. Poglejte, kako.

Sloviti mehiški nogometaš ponesreči objavil žgečkljive fotografije

V času nogometne izolacije je tamkajšnje nogometne navdušence razgrel nogometaš Los Angeles Galaxyja Jonathan dos Santos. Na Instagramu je namreč objavil fotografijo, na kateri skupaj z lepo Amando Trivizas gola ležita v postelji in se objemata. Mehičan, ki je svoj čas igral za Barcelono, je to očitno storil ponesreči, saj je fotografijo nemudoma umaknil, a prepozno. Nekdo od več kot 2,3 milijona uporabnikov, ki mu sledijo na Instagramu, je fotografijo še pred tem shranil, jo delil na spletu in poskrbel, da se je 30-letni mehiški vezist znašel v središču pozornosti. Z njim pa tudi privlačna modelka, s katero si očitno deli posteljo, in dobila še kakšnega novega sledilca med več kot 850 tisoč, ki jih že ima.

Tole na levi je sporna fotografija, ki jo je objavil Jonathan dos Santos:

Foto: Twitter Tole pa je dekle, ki Mehičanu na fotografiji dela družbo:

Nov začetek, nova pričeska Kevina Kampla

Z nogometom se je v soboto na zelenice v Nemčiji vrnil tudi Kevin Kampl, zdaj že nekaj časa nekdanji slovenski reprezentant, a še vedno najdražji Slovenec v zgodovini nogometa, za katerega je RB Leipzig leta 2017 odštel 20 milijonov evrov. Vrnil se je po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe gležnja.

Pri remiju RB Leipziga proti Freiburgu z 1:1 je odigral vseh 90 minut in poskrbel za asistenco za izenačujoči gol domače enajsterice, hkrati pa tudi končni izid. Vezist, ki že vrsto let navdušuje v nemški bundesligi, a se na žalost nikakor ni mogel vklopiti v slovensko reprezentanco, je znan po tem, da nosi nevsakdanje pričeske in jih pogosto tudi menja. Številnim nemškim navdušencem v soboto ni ušlo, da si je omislil novo. Takšno, kot je že dolgo ni imel. S tako dolgimi lasmi, da si jih je moral med tekmo speti kar v čop.

Nova pričeska Kevina Kampla:

Nekdaj prejšnjih pričesk Kevina Kampla:

Rahlo bizaren Messijev videoposnetek, ki se mu čudijo tudi njegovi oboževalci

Lionel Messi ni znan kot nogometaš, ki bi bil kdo ve kako dejaven na družabnih omrežjih. Včasih kakšna fotografija s treninga, drugič s tekme in morda še kdaj kak utrinek srečnega družinskega življenja. To pa je tudi to. Zato so bili mnogi – med njimi tudi številni njegovi oboževalci– toliko bolj presenečeni, ko je po spletu zaokrožil videoposnetek, v katerem se šestkratni dobitnik zlate žoge ob glasbeni spremljavi strastno poljublja s svojo ženo Antonello Roccuzzo. Mnogim se zdi smešen, našlo pa se je tudi nekaj takšnih, ki so se ob njem zgražali in se spraševali, ali ju je posnel kdo od njunih treh sinov, starih osem, pet in dve leti. Bilo bi še bolj bizarno …

Strastno poljubljanje Lionela Messija in Antonelle Roccuzzo:

Objava Cristiana Ronalda, ob kateri se krešejo mnenja

Kjer je dim, je tudi ogenj. Kjer je Messi, je seveda tudi Cristiano Ronaldo. S čim je portugalski superzvezdnik na družabnih omrežjih, kjer je že vrsto let kralj glede na število sledilcev, nase opozoril prejšnji teden? Še s čim, to je jasno, a zagotovo najbolj z objavo fotografije na Instagramu, na kateri ob reklami, ki jo je naredil za enega številnih izdelkov, katerih obraz je, pozira zgoraj brez. Čeprav je od 5. februarja bližje 40. kot pa 30. letu, petkratni dobitnik zlate žoge velja za enega najbolje fizično pripravljenih športnikov na svetu, na kar z objavami, kot je zdajšnja, redno opozarja tudi sam. Toda mnogi so prepričani, da je slika popravljena. V komentarjih pod njo namreč ne manjka takšnih, ki mu očitajo, da so njegove brezhibne trebušne mišice plod mojstra urejanja fotografij za računalniškimi tipkovnicami. Presodite sami.

"Sporna" objava Cristiana Ronalda:

Korejci so na tribune pomotoma postavili kar lutke za seks

Po koronakrizi so nogomet začeli igrati tudi v Južni Koreji, kjer se je z 8. majem tamkajšnje prvenstvo komaj začelo, tudi tam pa klubi igrajo pred praznimi tribunami. FC Seul je v prvem krogu gostoval, v drugem pa igral na domačem stadionu in tudi pred domačimi navijači. No, navijačicami. Pravzaprav z lutkami, ki jih sicer videvamo na precej drugačnih mestih, kot so nogometni stadioni.

Tudi v Seulu prisotnost navijačev seveda ni dovoljena, a so v tamkajšnjem nogometnem klubu prišli na idejo, da prazne sedeže zasedejo kar z lutkami. Vse lepo in prav, a prišlo je do napake in so namesto navadnih lutk dobili seks lutke, ki pa so jih vseeno postavili na sedeže. In šli celo tako daleč, da so med njimi upoštevali varnostno razdaljo. Morda so bili ponosni na to, kako so se znašli, a zadovoljstvo ni trajalo dolgo. Seveda so navijači hitro ugotovili, za kakšne lutke gre. Nekateri so se iz FC Seula norčevali, precej pa je bilo tudi takšnih, ki so bili zgroženi. V klubu, v katerem za napako krivijo dobavitelja, iz vrst tega pa s prstom kažejo na FC Seul, so se medtem za napako že opravičili.

Oglasil se je Anglež, ki so mu grozili z nožem

O drami, ki jo je na svojem londonskem domu preživljal angleški reprezentant Dele Alli, smo že pisali. Zvezdnika Tottenhama in njegovo družino so sredi noči napadli roparji in jih okradli, ob tem pa slovitemu nogometašu tudi grozili z nožem in ga poškodovali. K sreči ne huje, kot so angleški mediji poročali tudi prej, zdaj pa je dobre novice v slabi novici potrdil tudi sam. "Hvala za vsa sporočila. Za mano je grozljiva izkušnja, a smo zdaj vsi dobro. Cenim vso podporo, ki jo imam," je na družbenem omrežju Twitter zapisal 24-letni angleški nogometni zvezdnik in poskrbel, da se je pod njegov zapis usulo več kot štiri tisoč komentarjev. Povečini takšnih z besedami spodbude, a seveda se je našel tudi kakšen malce drugačen in malce manj primeren ...