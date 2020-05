Drama v londonskem domu angleškega nogometnega zvezdnika

Otoški mediji pišejo o tem, da je bil zvezdnik londonskega Tottenhama in angleške nogometne reprezentance Dele Alli žrtev ropa v svojem dva milijona angleških funtov vrednem domu v Londonu. Štiriindvajsetletnika so okradli in tudi poškodovali. K sreči ne huje.

Dele Alli obdobje izolacije preživlja v Londonu skupaj s svojo partnerico, svojim bratom in njegovo ženo. V noči na sredo so vsi skupaj preživeli pravcato dramo, saj so se nekaj minut po polnoči srečali iz oči v oči z nasilnimi roparji, ki so sredi noči vlomili v njegov dom.

Za zdaj neznana, z noži oborožena roparja sta bogatemu nogometašu, ki z več kot 100 tisoč evrov tedenske plače spada med najbolj plačane nogometaše Tottenhama, ukradla nekaj nakita in ga tudi poškodovala po obrazu. K sreči ne huje. "Ni potreboval zdravniške oskrbe," so zapisali v sporočilu za javnost z londonske policije.

Tottenham in Ali se za zdaj glede incidenta nista oglasila.

Alli je eden glavnih zvezdnikov angleške premier lige in eden najboljših članov Tottenhama, h kateremu je leta 2015 prišel iz MK Donsa. Je tudi angleški reprezentant. Za Anglijo je do zdaj zbral 37 nastopov in zabil tri gole. Nastopil je tudi na svetovnem prvenstvu 2018 v Rusiji, kjer so se Angleži prebili do polfinala. Pri zmagi nad Švedsko v četrtfinalu z 2:0 je tudi zadel.

