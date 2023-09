Nemoč Bijola in soigralcev, a ne bo nič lažje

Jaka Bijol in soigralci so bili sredi tedna nemočni v Neaplju.

Jaka Bijol in soigralci so bili sredi tedna nemočni v Neaplju. Foto: Guliverimage

Inter in AC Milan sta s 15 točkami (pet zmag, en poraz) na vrhu italijanske serie A. V sedmem krogu ta konec tedna Inter gostuje pri Salernitani, AC Milan pa gosti Lazio. Kar tri ekipe so po šestih odigranih tekmah še naprej brez zmage, tudi Udinese z dvema slovenskima reprezentantoma.

Jaka Bijol in Sandi Lovrić z Udinesejem še naprej ne poznata slasti zmage. Videmčani so sezono odprli s porazom, nato trikrat remizirali in zdaj spet dvakrat izgubili. Zelo slaba je njihova učinkovitost v napadu, saj so zabili le dva gola. Je pa res, da ima kar sedem klubov v serie A po šestih krogih dosežene samo štiri ali celo manj golov.

Na lestvici tako samo 18. Udinese v nedeljo igra z Genoo, s katero ni izgubil zadnjih 12 tekem. Je pa res, da sta se lanska medsebojna obračuna končala z 0:0. Genoa je sredi tedna s 4:1 premagala AS Romo trenerja Joseja Mourinha. Z enakim izidom je v prejšnjem krogu Udinese izgubil proti aktualnemu prvaku Napoliju.

