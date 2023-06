Navijači Milana ganili Ibrahimovića do solz, Veroni se ni izšlo

Konec je sezone 2022/23 v Italiji. Prvak Napoli je v zadnjem nastopu doma premagal zadnjeuvrščeno Sampdorio, ki se poslavlja od elite. Za goste iz Genove je branil mladi slovenski čuvaj mreže Martin Turk. Iz serie A so izpadli Verona, Cremonese in Sampdoria, nova člana elitne druščine sta Frosinone in Genoa, tretji bo znan po tekmah med Cagliarijem in Barijem. V nedeljo je bilo zelo čustveno na San Siru, kjer so se nogometaši Milana poslovili od Zlatana Ibrahimovića.

Že pred zadnjim krogom serie A je bilo jasno, kateri štirje klubi so se uvrstili v ligo prvakov: Napoli, Lazio, Inter in AC Milan. Inter je v soboto z 1:0 premagal Sampdorio (edini gol je v 37. minuti dosegel Hrvat Marcelo Brozović), nato pa čakal na razplet obračuna med Laziem in Empolijem. V primeru poraza Rimljanov bi prvenstvo končal celo na drugem mestu, a Lazio ni dovolil presenečenja, zadnjo ekipo prvenstva je premagal z 2:0.

Ovacije za Samirja Handanovića

Nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović je v soboto najbrž odigral zadnjo tekmo za milanski Inter in zelo verjetno tudi zadnjo tekmo v karieri. Osemintridesetletni Ljubljančan, ki je ubranil nekaj strelov, je bil v vratih do 65. minute tekme zadnjega kroga italijanskega prvenstva, nato pa je prepustil mesto Alexu Cordazu, sicer nekdanjem vratarju Gorice. Ob odhodu je prejel ovacije Interjevih navijačev.

What a moment for Handanović 👏👏👏 pic.twitter.com/n93KmSAZ8B — Lega Serie A (@SerieA_EN) June 3, 2023

Milančani imajo zdaj en teden časa, da se spočijejo in se pripravijo na finale lige prvakov, v katerem se bodo merili z Manchester Cityjem.

Kdo bo zastopal Italijo v Evropi? V sezoni 2023/24 bodo v evropski ligi prvakov poleg Napolija nastopali še Lazio, milanski Inter in Milan. Petouvrščena Atalanta in šestouvrščena Roma bosta tekmovala v evropski ligi, sedmouvrščeni Juventus, ki mu je Italijanska nogometna zveza (FIGC) odvzela deset točk zaradi nepravilnega poslovanja, pa bo mednarodno potovanje pričel v kvalifikacijah konferenčne lige.

Prvak Napoli je v zadnji tekmi šampionske sezone doma premagal Sampdorio. Foto: Reuters

Prvak Napoli je zmagovito končal sezono, potem ko je v nedeljo na svojem stadionu Diego Armando Maradona premagal zadnjeuvrščeno Sampdorio z 2:0. Za Neapeljčane, ki so imeli na koncu sezone kar 16 točk prednosti pred drugouvrščenim Laziem, sta komaj 19-letnega slovenskega vratarja Martina Turka premagala Nigerijec Victor Osimhen (64./11 m) ter Argentinec Giovanni Simeone (85.).

Najboljši strelec serie A Victor Osimhen je proti Sampdorii zadel z bele točke. Nigerijec je s 26 zadetki prvi strelec tekmovanja. Foto: Reuters

Za Juventus je za osvojitev šestega mesta štela le zmaga nad Udinesejem in neodločen izid Rome, želena scenarija pa se nista uresničila. Stara dama je v Furlaniji resda zmagala z 1:0, Roma pa je ukanila Spezio z 2:1.

V Vidmu, kjer je slovenski reprezentant Sandi Lovrić za domačo zasedbo igral celo tekmo, medtem ko njegovega klubskega in reprezentančnega soigralca Jake Bijola ni bilo v kadru zaradi petih rumenih kartonov, je zmagoviti gol dosegel Federico Chiesa v 68. minuti.

Spezia je v gosteh izgubila proti Romi z 1:2. Gosti so sijajno odprli tekmo, potem ko je že v šesti minuti zadel Grk Dimitrios Nikolaou. Za osmoljence nedavne finalne tekme evropske lige v Budimpešti proti Sevili je v končnici prvega polčasa izenačil Poljak Nicola Zalewski, zmagoviti gol pa je v 89. minuti z 11-metrovke zabil Argentinec dosegel Paulo Dybala. Slovenec Tio Cipot je v igro vstopil v izdihljajih tekme, v osmi minuti sodnikovega podaljška, ki je bil v končnici dolg kar 14 minut.

Godbye, Zlatan

Milan je na San Siru premagal Verono s 3:1 in jo pahnil v drugo ligo. Za rossonere je dva gola dosegel Portugalec Rafael Leao, enega Francoz Olivier Giroud, za Verono pa Davide Faraoni. AC Milan ne bo podaljšal sodelovanja z 41-letnim Švedom Zlatanom Ibrahimovićem. Skandinavec, ki zaradi poškodbe ni kandidiral za nastop, je bil na San Siru ganjen nad koreografijo navijačev rdeče-črnih, s katero so se poslovili od karizmatičnega napadalca.

🔴⚫️ San Siro despide así a Zlatan Ibrahimovic.



🇸🇪 El delantero sueco se va despedir del Milan sin poder hacerlo en el campo por lesión, pero sí lo ha hecho desde la grada. pic.twitter.com/VZsNotEvQX (vía @MilanPress_it) #ACMilan — Fútbol Total ⚽ (@FT_Total) June 4, 2023

Uporabili so besedno igro in namesto Goodbye (Nasvidenje) zapisali Godbye. Ibrahimović se je v karieri večkrat v šali označil za nogometnega boga, to je počel zlasti v obdobju, ko je blestel v ligi MLS. Navijači Milana so ga hitro vzljubili, Ibrahimović pa je bil po tem, ko je videl koreografijo, ganjen do solz. Navijačem je pokazal srce.

Zlatan #Ibrahimovic très ému alors que San Siro est débout pour l'applaudir, le Suédois va quitter Milan à l'issue de cette saison. Le tifo de la Curva Sud : "Godbye" #MilanVerona pic.twitter.com/IQKRAmToia — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 4, 2023

Foto: Guliver Image Foto: Guliver Image

Atalanta je bila v Bergamu boljša od Monze s 5:2. Za gostitelje je "hat-trick" dosegel Nizozemec Teun Koopmeiners, po enkrat pa sta zadela Danec Rasmus Hojlund in Kolumbijec Luis Muriel. Za lokalne tekmece sta zadela Andrea Colpani in Andrea Petagna.

Fiorentina, ki se pripravlja na sredino finalno tekmo v konferenčni ligi proti West Hamu v Pragi, je že v petek v gosteh premagala Sassuolo s 3:1.

