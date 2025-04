Milik podaljšal pogodbo z Juventusom

Poljak Arkadiusz Milik je podaljšal pogodbo z italijanskim nogometnim moštvom iz Torina Juventusom do konca junija 2027, so sporočili iz kluba. Enaintridesetletni nogometaš se sicer že dlje časa ubada s poškodbami in ni igral skoraj leto dni, poroča poljska tiskovna agencija PAP.