Sobota, 9. 5. 2026, 22.40

Italijansko prvenstvo, 36. krog

Prvaki v Rimu do zanesljive zmage, pomembne tri točke za Juventus

Inter | Inter je zanesljivo zmagal na olimpijskem stadionu v Rimu. | Foto Reuters

V Italiji je že znan klubski kralj za sezono 2026/26. To je milanski Inter, ki je v tej sezoni razred zase v serie A. Črno-modri, ki so si tako že zagotovili nastop v ligi prvakov, so v soboto s 3:0 zmagali pri Laziu. Preboju v elitno tekmovanje so zelo blizu še Napoli, Milan in Juventus, ki je na zadnji sobotni tekmi z 1:0 premagal Lecce. Že v 12. sekundi je zadel Dušan Vlahović. Načrte jim lahko prekrižata le še Roma in Como.

Prvak Inter, ki je pretekli vikend tudi teoretično potrdil nov naslov, je na Olimpijskem stadionu v Rimu proti Laziu s 3:0. Milančane je v vodstvo v 6. minuti popeljal prvi strelec tekmovanja Lautaro Martinez, v 39. minuti je zvišal Petar Sučić, v 59. pa je delo domačim z neposrednim rdečim kartonom otežil Alessio Romagnoli. Številčno prednost Interja je v 76. minuti za končnih 0:3 kronal Henrikh Mkhitaryan.

Lecce, ki se bori za obstanek, je gostil Juventus, ki pa lovi igranje v ligi prvakov. Torinčani so do zmage prišli po tem, ko je edini gol na tekmi že v 12. sekundi dosegel Dušan Vlahović. Lecce je imel sicer v drugem polčasu svoje priložnosti, a ostal praznih rok.

Verona Sandija Lovrića je že v brezizhodnem položaju, tako da se seli v serie B. Izpadla je tudi že Pisa, Cremonese pa se bo skušal rešiti v zadnjem možnem trenutku in prekrižati načrte Lecceju, ki ima štiri točke več. Lovrićevi bodo v nedeljo nedeljo gostili Como, Roma odhaja v Parmo, Milan bo na San Siru gostil Atalanto, Napoli pa bi lahko z domačo zmago nad Bologno v ponedeljek storil morda že odločilen korak do nastopa v ligi prvakov.

Italijansko prvenstvo, 36. krog:

Petek, 8. maj:

Sobota, 9. maj:

Nedelja, 10. maj:

Ponedeljek, 11. maj:

Lestvica

Najboljši strelci:

17 - Martinez (Inter)
13 - Thuram (Inter)
12 - Douvikas (Como), Paz (Como)
11 - Malen (Roma), Simeone (Torino)
10 - Davis (Udinese), Höjlund (Napoli), Krstović (Atalanta), Scamacca (Atalanta),  Yildiz (Juventus)
...

