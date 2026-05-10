Avtor:
STA

Nedelja,
10. 5. 2026,
10.11

Alberto Dossena Keinan Davis italijansko prvenstvo serie A rasizem Udinese

V Italiji nov rasistični incident

Keinan Davis, Udinese | Osemindvajsetletnik je na Instagramu zapisal, da ga je Dossena označil za opico. | Foto Guliverimage

Osemindvajsetletnik je na Instagramu zapisal, da ga je Dossena označil za opico.

Italijanski nogometni prvoligaš Udinese je sporočil, da je bil njegov nogometaš Keinan Davis na prvenstveni tekmi proti Cagliariju, ki jo je klub iz Vidma dobil z 2:0, deležen rasističnih opazk. Temnopoltega Angleža naj bi žalil branilec Alberto Dossena, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Osemindvajsetletnik je nato na Instagramu zapisal, da ga je Dossena označil za opico, kar je branilec Cagliarija na istem družbenem omrežju nato zanikal.

"Udinese želi izraziti svojo polno podporo Keinanu Davisu po sramotnih rasističnih žalitvah, ki jih je bil deležen s strani nasprotnega igralca med tekmo. Klub ostro obsoja takšno gnusno vedenje, ki povzroča resno škodo podobi in vrednotam športa, ki ga imamo radi," je Udinese sporočil v izjavi.

