Atomska Atalanta neustavljiva v Italiji

V prvi tekmi kroga je Sampdoria prišla do prve zmage v tej sezoni in v gosteh z 2:1 odpravila Fiorentino, v uvodni sobotni tekmi pa je Sassuolo visoko odpravil Crotone. Čeprav Sassuolo ni igral tako dobro, kot kaže končni izid, so izbranci Roberta De Zerbija na koncu vpisali visoko zmago. Francesco Caputo je dosegel dva zadetka. Od sezone 2018/19 je v serie A dal kar 40 zadetkov, več od njega v tem obdobju le Cristiano Ronaldo (55), Ciro Immobile (52) in Duvan Zapata (41).

Na večerni tekmi v Vidmu je Romi prvo zmago sezone zagotovil Pedro, ki je v 55. minuti zadel s strelom z dobrih 20 metrov.

Bodo nogometaši Napolija sploh odpotovali v Torino? Foto: Reuters

Tekmo med Genoo in Torinom so prestavili zaradi novega koronavirusa v vrstah prve, kjer igra tudi Miha Zajc. O okužbi so sicer poročali tudi v vrstah Atalante, ki pa naj bi v nedeljo vendarle gostila Cagliari. Lokalne zdravstvene oblasti pa so Napoliju, kot pravijo v klubu, prepovedale pot v Torino na nedeljski derbi z Juventusom, pri obeh so namreč odkrili primere okužb. A pri Juventusu načrtujejo, da bodo tekmo igrali. Usoda tekme uradno še ni znana.

Benevento Dejana Vokića v nedeljo gosti Bologno, Parma Jasmina Kurtića pa bo točke lovila proti Veroni.

Italijansko prvenstvo, 3. krog: Petek, 2. oktober:

Fiorentina : Sampdoria 1:2 (0:1)

Vlahović 72.; Quagliarella 42., Verre 83. Sobota, 3. oktober:

Sassuolo : Crotone 4:1 (1:0)

Berardi 19., Caputo 58./11-m, 85., Locatelli 90.; Nwankwo 49./11-m



Udinese : Roma 0:1 (0:0)

Pedro Rodriguez 55. Nedelja, 4. oktober:

Atalanta : Cagliari 5:2 (4:1)

Muriel 7., Gomez 29., Pašalić 37., Zapata 42., Lammers 81.; Godin 24., Pedro 52.

Josip Iličić (Atalanta) in Valter Birsa (Cagliari) nista kandidirala za tekmo.



15.00 Benevento - Bologna

15.00 Lazio - Inter

15.00 Parma - Verona

18.00 AC Milan - Spezia

20.45 Juventus - Napoli Genoa - Torino /prestavljeno/