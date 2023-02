Napoli tokrat prizanesljiv s Sassuolom

Napoli je na prvih 22 tekmah zmagal kar 19-krat. Imel je samo dva remija in en poraz oziroma 59 točk. Doslej sta na prvih 22 tekmah samo dva kluba osvojila več točk, Inter in Juventus pred leti 60. Po zmagi nad Sassuolom so Neapeljčani zdaj že pri 62 točkah. Sassuolo je na drugi strani dobil samo šest tekem in jih ima tako zdaj kar 38 manj.

Za že 20. zmago v sezoni sta v prvem polčasu zadela Hviča Kvarachelia in Victor Osimhen. Gruzijec je v 12. minuti po sijajnem prodoru za deseti gol v prvenstvu zadel mimo nemočnega vratarja Andree Consiglija. Ta pa je bil nato slabo postavljen ob strelu Nigerijca iz zahtevnega položaja v 33. minuti. Za Osimhena je bil to 18. gol v prvenstvu.

Navijači Napolija že čutijo, da bo to šampionska sezona. Foto: Reuters Sassuolo, ki je bil večino dvoboja v podrejenem položaju, je sicer zadel vratnico prek Armanda Laurienteja. Isti igralec je dosegel tudi zadetek, a ga je glavni sodnik na zelenici po posredovanju iz sobe za Var po ogledu posnetka razveljavil. Napoli je imel kljub temu precej več od igre, številne lepe priložnosti in zadel tudi vratnico prek Osimhena. V zaključku dvoboja pa so sodniki razveljavili še zadetek rezervista Giovannija Simeoneja.

Neapeljčani lovijo tretji naslov v serie A in prvega po sezoni 1989/90. Sredi naslednjega tedna jih čaka prvi obračun osmine finala lige prvakov proti Eintrachtu iz Frankfurta.

