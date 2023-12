Inter s prvaki, Juventus do zmage v 94. minuti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred dnevi sta vodilni Inter Milan in drugouvrščeni v serie A Juventus v velikem derbiju igrala neodločeno 1:1, ta konec tedna pa je v 14. krogu vsaj na papirju nekoliko lažje delo čakalo torinsko ekipo. V petek zvečer je gostovala pri Monzi, ki je bila deveta. A je stara dama do zmage z 2:1 prišla šele v sodnikovem dodatku.

Juventus je težje od pričakovanj prišel do treh točk v Monzi. Dušan Vlahović je v 11. minuti zapravil 11-metrovko. Je pa že v naslednji akciji, po strelu iz kota, zadel Adrien Rabiot. Ko smo že mislili, da se bo tekma končala z 1:0, pa je Monza v 91. minuti prišla do izenačenja. Zadel je Valentin Carboni. A ni bilo še konec. Po izvrstnem predložku v kazenski prostor je za kočni izid 2:1 in zmago stare dame zabil branilec Federico Gatti.

Pred začetkom 14. kroga italijanskega prvenstva je imel vodilni Inter Milan 32 točk (deset zmag, dva remija in poraz), drugi Juventus pa dve točki manj (devet zmag, trije remiji in poraz). Milanski klub le teden dni po velikem derbiju s torinskim velikanom čaka nova zahtevna naloga, saj gostujejo pri aktualnem prvaku Napoliju. Ta je trenutno četrti na lestvici serie A, ima pa že osem točk manj. Med tem tednom je Napoli v ligi prvakov izgubil z Real Madridom, Inter pa je po preobratu prišel do remija z Benfico. Ko sta se ekipi pomerili nazadnje (maja), je Napoli Inter premagal s 3:1.

Slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić bosta v nedeljo v Vidmu za šele drugo zmago sezone igrala z Verono. Ta sicer ima dve zmagi, a na lestvici vseeno zaostaja za Udinesejem. Videmčani imajo 11 točk na 16. mestu, nogometaši iz Verone pa devet na predzadnjem, 19. mestu.

Italijansko prvenstvo, 14. krog:

Petek, 1. december:

Sobota, 2. december:

Nedelja, 3. december:

Lestvica: