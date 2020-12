Handanovićevi po novi zmagi ostajajo tik za vodilnim Milanom

Neporaženi Juventus je v torek na domačem štadionu z 0:3 izgubil proti Fiorentini. Za vodilnim AC Milanom zdaj zaostaja že sedem točk. To pa ni bil edini šok za staro damo. Pred večerno tekmo so italijanski prvaki ostali brez treh točk na lestvici. Italijanski olimpijski komite je namreč ugodil pritožbi Neapeljčanov in razveljavil odločitev nogometne lige o registraciji neodigrane tekme Juventus - Napoli s 3:0 za Torinčane. Ekipi bosta morala po novem tekmo, ki bi morala biti na sporedu že oktobra, tudi odigrati, Napoliju so vrnili tudi kazensko odvzeto točko.

Na uvodni tekmi kroga je Parma Jasmina Kurtića klonila pri do tega kroga zadnjevrščenem Crotoneju (1:2). Slovenski reprezentant je igral vso srečanje.

Italijansko prvenstvo, 14. krog: Torek, 22. december:

Crotone : Parma 2:1 (2:0)

Messias 24., 44.; Kučka 57.

Jasmin Kurtić (Parma) je igral celotno srečanje.



Juventus : Fiorentina 0:3 (0:1)

Vlahović 3., Sandro 76./a.g., Caceres 81.; R.K.: Cuadrado 18./Juventus Sreda, 23. december:

Verona : Inter 1:2 (0:0)

Ilić 63.; Martinez 52., Škriniar 69.

Samir Handanović (Inter) je branil celotno srečanje.



Roma : Cagliari 3:2 (1:0)

Vereout 11., Džeko 71., Mancini 77.; Joao Pedro 59., 90.+1/11-m.



Bologna : Atalanta 2:2 (0:2)

Tomiyasu 73., Paz 82.; Muriel 22./11-m., 23.

Josip Iličić (Atalanta) je igral le prvi polčas.



Milan : Lazio 3:2 (2:1)

Rebić 10., Calhanoglu 17., Hernandez 90.+2; Alberto 28., Immobile 59.



Napoli : Torino 1:1 (0:0)

Insigne 90.+2; Izzo 56.



Sampdoria : Sassuolo 2:3 (0:1)

Quagliarella 55., Keita 84.; Traore 2., Caputo 56., Berardi 58.; R.K.: Keita/Sampdoria

Nik Prelec (Sampdoria) ni kandidiral za nastop.



Spezia : Genoa 1:2 (1:1)

Nzola 10.; Destro 16., Criscito 73./11-m.

Miha Zajc (Genoa) je v igro vstopil v 63. minuti.



Udinese : Benevento 0:2 (0:1)

Caprari 9., Letizia 77.