V Italiji padel najhitrejši zadetek v zgodovini, Iličić junak Atalante #video

V 13. krogu italijanskega prvenstva smo na tekmi med Sassuolom in AC Milanom videli najhitrejši zadetek v zgodovini serie A. Portugalec Rafael Leao je zadel že po šestih sekundah in z zadetkom tlakoval pot Milančanom do nove zmage. Nove tri točke so vknjižili tudi Handanovićevem Interju, Genoa Mihe Zajca pa je klonila pri Beneventu. Josip Iličić je z Atalanto po preobratu visoko s 4:1 premagal Romo. Jojo je v igro vstopil v drugem polčasu in ob zadetku prispeval še dve podaji.

Vodilni Milan je v gosteh premagal Sassoulo z 2:1. Za Milančane sta zadela Rafael Leao v prvi in Alexis Saelemaekers v 26. minuti, za gostitelje pa Domenico Berardi v 89. minuti. Portugalec je poskrbel za najhitrejši zadetek v zgodovini italijanskega prvenstva, saj je mrežo Sassuola zatresel že po 6,2 sekunde tekme.

Jojo pokopal Romo

Nogometaši Atalante so na domačem igrišču premagali Romo s 4:1. Absolutni junak dvoboja je bil slovenski reprezentant Josip Iličić, ki je v igro vstopil v drugem polčasu in po zaostanku z 0:1 v nadaljevanju prispeval dve podaji in gol za prepričljivo zmago domače ekipe iz Bergama. Domača zasedba je že v tretji minuti zaostajala z 0:1, razžalostil jo je napadalec iz BiH Edin Džeko. V drugem polčasu je domači trener Gian Piero Gasperini v ogenj posla Iličića, ki je bil asistent pri golih Kolumbijca Duvana Zapate v 59. in Nemca Robina Gosensa v 70. minuti za vodstvo z 2:1.

Josip Ilicic taking a farewell selfie with starboi Amad Diallo after nutmegging Chris Smalling for a goal.



Na 3:1 je povišal Kolumbijec Luis Muriel v 72. minuti, zadnji žebelj v krsto zasedbe iz večnega mesta pa je v 85. minuti zabil Iličić za končnih 4:1. To je bil Slovenčev prvi ligaški zadetek v tej sezoni.

Ronaldo in druščina prerešetali Kurtićeve

V soboto so bile na sporedu tri tekme. Fiorentina in Verona sta se v Firencah razšli brez zmagovalca. Sampdoria Nika Prelca, mladega slovenskega reprezentanta ni bilo med kandidati za dvoboj, je doma premagala Crotone, Parma Jasmina Kurtića pa je priznala premoč Juventusu, k zmagi katerega je Cristiano Ronaldo prispeval dva gola in je spet sam na vrhu najboljših strelcev lige.

Jasmin Kurtić in njegova Parma niso bili kos Juventusu, pri katerem je Cristiano Ronaldo zabil dva gola. Foto: Reuters

Italijansko prvenstvo, 13. krog: Sobota, 19. december:

Fiorentina : Verona 1:1 (1:1)

Vlahović 19./11-m; Veloso 8./11-m



Sampdoria : Crotone 3:1 (2:1)

Damsgaard 26., Jankto 36., Quagliarella 65.; Simy 45.+1 Parma : Juventus 0:4 (0:2)

Kuluševski 23., Ronaldo 26., 48., Morata 86.

Jasmin Kurtić (Parma) je igral do 86. minute tekme. Nedelja, 20. december:

Torino : Bologna 1:1 (0:0)

Verdi 69.; Soriano 78.



Benevento : Genoa 2:0 (0:0)

Insigne 57., Sau 89./11-m

Miha Zajc (Genoa) je celotno srečanje sedel na rezervni klopi.



Cagliari : Udinese 1:1 (1:0)

Lykogiannis 27.; Lasagna 57.



Inter : Spezia 2:1 (0:0)

Hakimi 52., Lukaku 71./11-m; Piccoli 90.+4

Samir Handanović (Inter) je branil celotno srečanje.



Sassuolo : AC Milan 1:2 (0:2)

Leao 1., Sealemaekers 26.; Berardi 89.



Atalanta : Roma 4:1 (0:1)

Zapata 59., Gosens 70., Muriel 72., Iličić 85.; Džeko 3.

Josip Iličić (Atalanta) je v igro vstopil ob polčasu.



20.45 Lazio - Napoli