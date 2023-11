Juventus osvojil Firence, Roma proti Lecceju vstala od mrtvih

Nogometaši Udineseja so na San Siru premagali Milan in vknjižili sploh prvo zmago sezone.

Nogometaši Udineseja so na San Siru premagali Milan in vknjižili sploh prvo zmago sezone. Foto: Reuters

Nogometaši Juventusa so v nedeljo zvečer na vročem gostovanju v Firencah z 1:0 premagali Fiorentino in se utrdili na drugem mestu. Za vodilnim Interjem, ki je v soboto v gosteh premagal Atalanto, zaostajajo dve točki. Razburljivo je bilo na Olimpicu, kjer je Roma po rednem delu zaostajala proti Lecceju (0:1), nato pa v sodnikovem podaljšku z dvema zadetkoma preobrnila rezultat v svojo korist.

Na zadnji sobotni tekmi 11. kroga serie A je Udinese na San Siru priredil presenečenje in za prvo zmago sezone z 1:0 ugnal AC Milan. Edini gol je po uspešno izvedeni 11-metrovki dosegel Roberto Pereyra. Jaka Bijol je ob zmagi igral vso tekmo, Sandi Lovrić je v igro vstopil v 72. minuti, Davida Pejičića, ki je med tednom pri 16 letih debitiral za Videmčane na pokalnem srečanju, ni bilo v ekipi. Milančani niso izkoristili priložnosti, da bi se približali vodilnemu Interju, ki je z 2:1 zmagal na gostovanju pri Atalanti.

Lautaro Martinez je prispeval zmagoviti gol Interja v Bergamu. Foto: Guliverimage

Nerazzurri so niz neporaženosti na obračunih z Atalanto podaljšali na deset in s tem izenačili svoj rekord iz leta 1950. Zasedba Simoneja Inzaghija, ki je prejela sploh prvi gol v gosteh v tej sezoni, je v 40. minuti povedla. Enajstmetrovko je uspešno izvedel Hakan Calhanoglu in postavil izid uvodnega polčasa. Lautaro Martinez je v 57. minuti zvišal na 2:0. Gianluca Scamacca je le nekaj minut zatem domače vrnil v igro, a rezultat se do konca srečanja ni več spremenil, tako da je vodilno moštvo lige odpeljalo poln plen treh točk.

Prvak Napoli je na uvodni sobotni tekmi z 2:0 zmagal pri zadnji Salernitani, kjer sta se med strelce vpisala Giacomo Raspadori in Eljif Elmas. Prvak Napoli je z 2:0 zmagal pri zadnji Salernitani. Foto: Guliverimage

Nogometaši Juventusa so v 11. krogu italijanskega prvenstva z golom Fabia Mirettija v 10. minuti v Firencah premagali Fiorentino z 1:0 in se utrdili na drugem mestu na razpredelnici.

Roma je šele v izdihljajih tekme strla odpor Lecceja in zmagala z 2:1. Goste je v vodstvo popeljal Šved Pontus Almqvist (72.), v sodnikovem podaljšku pa sta tri točke ekipi iz večnega mesta prinesla Iranec Sardar Azmoun in Belgijec Romelu Lukaku. Slednji je v peti minuti zastreljal 11-metrovko.

Veselje Sardarja Azmouna po izenačenju na Olimpicu. Le nekaj minut pozneje je Roma zmagala ... Foto: Guliverimage

Monza je v Veroni slavila s 3:1. Dva gola je dosegel Lorenzo Colombo, enega Luca Caldirola, za Verono, ki je na 18. mestu v 20-članski ligi, pa je edini zadetek dosegel Michael Folorunsho. Cagliari je doma ukanil Genoo z 2:1. Za ekipo s Sardinije sta zadela Nicolas Viola in Gabriele Zappa, za zasedbo iz Ligurije pa Islandec Albert Gudmundsson.

