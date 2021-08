Začetek tudi v deželi evropskih prvakov

Inter je v pretekli sezoni prekinil večletno prevlado stare dame in se zavihtel na vrh italijanskega prvenstva. V novi sezoni se bodo tako vsi podali v lov za Nerazzurri, ki pa zagotovo želijo ohraniti primat v državi. Inter je sicer v prestopnem roku ostal brez Romeluja Lukakuja in Achrafa Hakimija, v njune čevlje pa vstopata bosanski diamant Edin Džeko in Nizozemec Denzel Dumfries. Do menjave je prišlo tudi na položaju trenerja. Namesto Antonia Conteja bo Inter vodil Simone Inzaghi.

Milan ostal brez izjemnega Donnarumme

Trgovali so tudi drugi pretendenti za naslov. Juventus je denimo dokončno odkupil Westona McKennieja, na posodo pa je v Torino prišel tudi Manuel Locatelli. Napoli je v svoje vrste prav iz državnega prvaka zvabil Mattea Politana, AC Milan pa je z vratarjem Maikom Maignanom zapolnil vrzel, ki je nastala po odhodu Gianluigija Donnarumme v PSG. Rossonere je zapustil tudi Hakan Calhanoglu, pridružil pa se jim je robustni branilec Fikayo Tomori, ki se je v Milano preselil iz vrst aktualnega zmagovalca lige prvakov Chelseaja.

Gianluigi Donnarumma se je preselil v PSG. Foto: Getty Images

Romina največja okrepitev na klopi

Za slovenske ljubitelje je zagotovo zanimivo dogajanje pri Atalanti Josipa Iličića, ki za zdaj ostaja v Bergamu. Atalanta je v svoje vrste pripeljala dva branilca Juventusa, Christiana Romera in Meriha Demirala. Krepila se je tudi Roma, k sinovom volkulje sta se preselila Tammy Abraham in Rui Patricio. A glavna novica pri Rimljanih je bila ta, da je na njihovo klop sedel kontroverzni portugalski strokovnjak Jose Mourinho.

Kar nekaj slovenskih legionarjev

Poleg Iličića in Handanovića bodo slovenske barve v najelitnejši italijanski ligi zastopali tudi Vid Belec, ki bo branil barve novopečenega prvoligaša Salernitane, Domen Črnigoj, nogometaš Venezie, ki se je prav tako prebila iz serie B med elito ter Leo Štulac in prišlek iz zagrebškega Dinama Petar Stojanović, ki se bosta predstavila v majici Empolija. Svojo priložnost, da bi se vmešali v boj za kandidate za srečanja, bodo skušali izkoristiti še Nik Prelec (Samprodia), Žan Celar in Amir Feratović (oba Roma), David Flakus Bosilj (Verona) ...