Cristian Chivu z Interjem nocoj po dvojno krono v Rimu

Cristian Chivu je eno tekmo oddaljen od tega v prvi sezoni na klopi Interja osvoji dvojno italijansko krono. Nerazzurri se bodo nocoj na rimskem Olimpicu za pokalno lovoriko pomerili z Laziem. Na isti zelenici sta se nasprotnika v generalki pred velikim finalom pomerila že minulo soboto, Inter pa je slavil prepričljivo zmago (3:0).