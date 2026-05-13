Sreda, 13. 5. 2026, 16.45
Italijanski pokal, finale
Cristian Chivu z Interjem nocoj po dvojno krono v Rimu
Cristian Chivu je eno tekmo oddaljen od tega v prvi sezoni na klopi Interja osvoji dvojno italijansko krono. Nerazzurri se bodo nocoj na rimskem Olimpicu za pokalno lovoriko pomerili z Laziem. Na isti zelenici sta se nasprotnika v generalki pred velikim finalom pomerila že minulo soboto, Inter pa je slavil prepričljivo zmago (3:0).
Kdo je bil največkrat pokalni zmagovalec v Italiji?
15 naslovov - Juventus
9 - Inter, Roma
7 - Lazio
6 - Fiorentina, Napoli
5 - AC Milan, Torino
4 - Sampdoria
3 - Bologna, Parma