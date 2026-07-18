Slovenska ženska štafeta na 4 x 100 m je zmagala na mitingu bronaste serije Svetovne atletike v belgijskem Heusden-Zolderju in s časom 44,36 za manj kot pol sekunde zaostala za slovenskim rekordom 43,91 iz leta 2003. Sara Mia Belič, Lina Hribar, Joni Tomičič Prezelj in Zala Istenič in ugnale ekipo Belgije do 20 let (44,66).

Belgijska prva članska zasedba ni prišla do cilja, tretja je bila druga belgijska postava s 44,76. Slovenski državni rekord so pred 23 leti v Pergineju Valsugani v Italiji tekle Alenka Bikar, Kristina Žumer, Maja Nose in Merlene Ottey.

Na 200 m sta bil za Veronico Shanti Pereiro iz Singapurja (23,26) na drugem in tretjem mestu ob močnem vetru v prsi (-1,5 m/s) Zala Istenič s 23,72 in Lina Hribar s 23,94.

Filip Jakob Demšar je bil četrti v teku na 110 m ovire s 13,93 sekunde (veter +1,4 m/s), zmagal je Južnoafričan John Adesola s 13,41.

Petja Klojčnik je na 800 m zabeležila 10. izid na 800 m z 2:04,36, Sara Mia Belič pa 11. čas na 100 m (11,85, veter +2,6 m/s). Slovenske barve bo zastopal še Vid Botolin na 5000 m.

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