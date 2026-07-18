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Avtor:
STA

Sobota,
18. 7. 2026,
21.30

Osveženo pred

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Natisni članek
atletika štafeta Joni Tomičič Prezelj

Sobota, 18. 7. 2026, 21.30

19 minut

Miting bronaste serije

Slovenska ženska štafeta 4 x 100 m zmagala v Belgiji

Avtor:
STA

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Joni Tomičič Prezelj | Slovenska ženska štafeta na 4 x 100 m v sestavi Sara Mia Belič, Lina Hribar, Joni Tomičič Prezelj (na fotografiji) in Zala Istenič, je zmagala na mitingu bronaste serije Svetovne atletike v Belgiji in za manj kot pol sekunde zaostala za slovenskim rekordom iz leta 2003. | Foto Peter Kastelic/AZS

Slovenska ženska štafeta na 4 x 100 m v sestavi Sara Mia Belič, Lina Hribar, Joni Tomičič Prezelj (na fotografiji) in Zala Istenič, je zmagala na mitingu bronaste serije Svetovne atletike v Belgiji in za manj kot pol sekunde zaostala za slovenskim rekordom iz leta 2003.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Slovenska ženska štafeta na 4 x 100 m je zmagala na mitingu bronaste serije Svetovne atletike v belgijskem Heusden-Zolderju in s časom 44,36 za manj kot pol sekunde zaostala za slovenskim rekordom 43,91 iz leta 2003. Sara Mia Belič, Lina Hribar, Joni Tomičič Prezelj in Zala Istenič in ugnale ekipo Belgije do 20 let (44,66).

Belgijska prva članska zasedba ni prišla do cilja, tretja je bila druga belgijska postava s 44,76. Slovenski državni rekord so pred 23 leti v Pergineju Valsugani v Italiji tekle Alenka Bikar, Kristina Žumer, Maja Nose in Merlene Ottey.

Na 200 m sta bil za Veronico Shanti Pereiro iz Singapurja (23,26) na drugem in tretjem mestu ob močnem vetru v prsi (-1,5 m/s) Zala Istenič s 23,72 in Lina Hribar s 23,94.

Filip Jakob Demšar je bil četrti v teku na 110 m ovire s 13,93 sekunde (veter +1,4 m/s), zmagal je Južnoafričan John Adesola s 13,41.

Petja Klojčnik je na 800 m zabeležila 10. izid na 800 m z 2:04,36, Sara Mia Belič pa 11. čas na 100 m (11,85, veter +2,6 m/s). Slovenske barve bo zastopal še Vid Botolin na 5000 m.

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