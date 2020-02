Nor milanski derbi. Inter brez Handanovića od 0:2 do 4:2.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedeljski veliki milanski derbi v 23. krogu italijanskega prvenstva ni razočaral. Inter, ki ni mogel računati na kapetana Samirja Handanovića, je po velikem preobratu od zaostanka z 0:2 prišel do zmage s 3:2 in z istim številom točk, kot jih ima Juventus, skočil na vrh lestvice. Zelo blizu je tudi Lazio, ki je z 1:0 premagal Parmo Jasmina Kurtića (igral je vso tekmo) in ima le točko manj. Juventus je namreč v soboto izgubil proti Veroni.