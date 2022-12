Isco sporazumno prekinil pogodbo s Sevillo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani španski nogometaš Isco je prekinil pogodbo s Sevillo, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa. Tridesetletni Isco je letos poleti po devetih letih zapustil madridski Real in kot prost igralec odšel v andaluzijsko prestolnico, danes pa je zasedba iz Seville sporočila, da se je sporazumno razšla z Iscom.

"Iscu želimo vse najboljše pri iskanju novih izzivov v njegovi poklicni karieri," je po slovesu od igralca sredine igrišča, ki je v prvem delu sezone 2022/23 odigral devetnajst tekem ter dosegel gol in tri podaje, zapisala andaluzijska ekipa.

Po poročanju nekaterih medijev so njegove morebitne nove destinacije Juventus in Napoli v Italiji ter Aston Villa in Wolverhampton v Angliji.

