Isco ne bo podaljšal pogodbe z Realom

Španski nogometni reprezentant Isco 30. junija ne bo podaljšal pogodbe z madridskim Realom, pri katerem je bil od junija 2013. Zlati nogometni deček, ki je leta 2012 osvojil nagrado za najboljšega evropskega igralca do 21 let, je ostal skrivnosten o svojih prihodnjih izzivih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vezist, ki je za Real Madrid na 246 tekmah zbral 37 golov, je na svojem profilu na Instagramu danes objavil, da odhaja iz Real Madrida, kluba, s katerim je v soboto osvojil ligo prvakov.

Tridesetletnik je s kraljevim klubom osvojil 19 naslovov, vključno s tremi španskimi prvenstvi (2017, 2020 in 2022), španskim pokalom (2014), petkrat pa je bil del zmagovite ekipe v ligi prvakov (2014, 2016, 2017, 2018 in 2022).

"Ko sem bil v Malagi, sem vedel, da bom odšel. Prijavil sem se v drug klub, a Real Madrid je potrkal na moja vrata. Real Madridu ne moreš in ne smeš reči ne, čeprav so vedno izjeme," je Isco pojasnil z emojijem želve.

S tem je namigoval na Kyliana Mbappeja, ki so ga na internetu pogosto zbadali zaradi njegove domnevne podobnosti z Ninja-želvami in ki se je odločil zavrniti ponudbo Real Madrida ter je podaljšal pogodbo s PSG do leta 2025.

"Prišla je decima (10. pokal zmagovalca lige prvakov, ki ga je osvojil Real Madrid leta 2014, op. STA) in vse, kar je sledilo, je zgodovina," je nadaljeval Isco na Instagramu.

"Devet let pozneje se moj čas v klubu, ki je omogočil uresničitev vseh mojih otroških sanj, bliža koncu," je nadaljeval in sklenil: "Ne razumem, zakaj so že tako hitro končali zabavo na trgu Cibeles, če je že 15. evropski pokal na poti! Hala Madrid."

