Inzaghi bo vodil Lazio še vsaj dve sezoni

Italijanski nogometni prvoligaš Lazio, ki je to sezono pod vodstvom trenerja Simoneja Inzaghija osvojil italijanski pokal, je s trenerjem podaljšal sodelovanje še za dve sezoni, do leta 2021, so sporočili iz rimskega kluba.