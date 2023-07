V Celju smo pričakovali novega trenerja Riero, a ...

Aktualni slovenski podprvak NK Celje v novi sezoni misli zelo resno. Okrepili so se s sedmimi nogometaši, kot zadnji je v sredo prišel Mario Kvesić. Zamenjali pa bodo tudi glavnega trenerja. Kot glavnega kandidata se je zadnjih nekaj dni omenjalo nekdanjega trenerja Olimpije Alberta Riero, ki je že v Celju. Poganja so še v zaključni fazi, do začetka novinarske konference do podpisana pogodbe še ni prišlo

Tik pred začetkom nove sezone prve lige je slovenski nogometni svet v nedeljo presenetila novica, da naj bi kljub slovesu od Olimpije Albert Riera ostal v Sloveniji. Kot je že takrat poročal Sportklub, naj bi Španec po novem sedel na klop Celjanov, kjer naj bi zamenjal Romana Pilipčuka. Od tega so se Celjani v torek tudi uradno poslovili. Pilipčuk je na 41 tekmah vknjižil 23 zmag, deset remijev ter osem porazov. Ekipo je popeljal do četrtfinala pokalnega tekmovanja in zasedel drugo mesto v državnem prvenstvu, a to na koncu ni bilo dovolj, da bi ostal na trenerskem stolčku Celja.

Roman Pilipčuk in pomočnik Darijan Matić sta se v torek poslovila s celjske klopi. Foto: Grega Valančič/Sportida Na njegovo mesto naj bi zdaj prišel Riera, ki se je moral po koncu pretekle sezone kljub dvojni kroni po nesoglasjih z vodstvom posloviti od klopi Olimpije. Po odmevnem odhodu iz slovenskega glavnega mesta so Riero dolgo časa povezovali z nekaterimi klubi v tujini, a kot kaže, bo španski strateg ostal v Sloveniji. Španec je že pripotoval v Celje, kjer so ga opazili tudi na stadionu Z'dežele, za 14.30 pa so v zasedbi celjskega kluba napovedali novinarsko konferenco, na kateri naj bi Riera tudi uradno prevzel taktirko slovenskih podprvakov.