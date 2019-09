Legendarni Španec o vprašanju za milijon dolarjev: Ni ga čez Oblaka!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni Španec v tej sezoni ne bo izkusil lige prvakov. Njegov delodajalec Porto bo po neuspehu v kvalifikacijah nastopil v skupinskem delu evropske lige. Iker Casillas, ki v tej sezoni zaradi zdravstvenih težav še ni branil, je odprl vrata navijačem in prek družbenega omrežja Twitter odgovoril na nekaj vprašanj. Pojasnil je, da njegovo okrevanje po težavah s srcem poteka počasi. Ostaja previden, želja po nadaljevanju bogate kariere pa je tako velika, da ostaja predan trdemu delu in dokazovanju.

Esta es la pregunta del millón!! Si tuviera que quedarme ahora mismo con uno, diría Oblak. https://t.co/aMDESyBXVo — Iker Casillas (@IkerCasillas) September 15, 2019

Alisson, Ederson oziroma ter Stegen? Ne, Oblak!

Jan Oblak je v soboto v San Sebastianu branil 66 minut, nato pa ga je nasledil Antonio Adan. Foto: Getty Images Slovenskim ljubiteljem nogometa je pri prebiranju njegovega razmišljanja zagotovo najbolj zažarelo srce pri vprašanju, kdo je najboljši vratar na svetu. ''To je vprašanje za milijon dolarjev. Če bi se že moral odločiti za enega, bi izbral Jana Oblaka,'' je dejal 38-letni Španec in na sončni strani Alp požel ogromen aplavz. Ni prvič, da je javno tako pohvalil slovenskega reprezentanta. Njegovo mnenje še kako šteje, saj spada v skupino vratarjev, ki so zaznamovali 21. stoletje.

Trije vratarski zvezdniki, ki kandidirajo za nagrado najboljšega vratarja sveta po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa) - Brazilca Alisson Becker (Liverpool) in Ederson (Manchester City) ter Nemec Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) - niso prišli v njegov poštev. Casillas, zapriseženi beli baletnik, se je raje odločil za čuvaja mreže gorečega mestnega tekmeca Atletica, ki slovi po tekmah, na katerih ohrani mrežo nedotaknjeno.

Škofjeločan pomiril navijače

Oblak je v soboto prestrašil navijače. Doživel je dvojni šok. Atletico je prvič v tej sezoni ostal praznih rok, Škofjeločan pa je po manj prepričljivi predstavi, kot smo je vajeni od njega, prejel dva gola. Pri drugem je zaradi poškodbe glave, delovalo je, kot da je za trenutek izgubil zavest, kar je madridski klub pozneje zanikal, zapustil igro v 66. minuti.

Po srečanju je pomiril javnost s sporočilom na Instagramu, da je z njim že vse v najlepšem redu, tako da bi lahko stopil med vratnici že med tednom, ko ga čaka atraktiven uvod v ligo prvakov. Atletico se bo udaril z Juventusom, ki je v osmini finala prejšnje sezone izločil rdeče-bele, Cristiano Ronaldo pa je na povratni tekmi kar trikrat zatresel Oblakovo mrežo. Bo Portugalec manj uspešen v sredo, ko bo gostoval v Madridu na stadionu Wanda Metropolitano, na trdnjavi Atletica, kjer so rdeče-beli v tej sezoni dobili vse tekme?