Igor Bišćan poskrbel za senzacijo in obnorel Reko

V sredo se je o pokalnih zmagovalcih odločalo na Hrvaškem, Češkem, Cipru, v Severni Makedoniji in Rusiji. Pri južnih sosedih je Rijeka pod vodstvom Igorja Bišćana v razburljivem srečanju premagala favorizirani zagrebški Dinamo (3:1), za katerega je Petar Stojanović odigral vso tekmo. ''To je senzacionalna zmaga,'' je bil ponosen Zagrebčan, ki je pred letom dni v Sloveniji z Olimpijo nazdravljal dvojni kroni. Ga bo za svojega vzela tudi Armada?

''Odigrati tako dobro proti močnemu Dinamu je res neverjetno. S to zmago smo sezono naredili senzacionalno. Čestitke igralcem,'' je po zmagi v finalu hrvaškega pokala dejal Igor Bišćan. Mladi hrvaški trener, ki je na vročem stolčku Rijeke lani nasledil Matjaža Keka, pred tem pa popeljal ljubljansko Olimpijo do dvojne slovenske krone, že dolgo ni bil tako sproščen.

Dvojna zmaga Bišćana

Njegovi varovanci so v Pulju s 3:1 presenetili zagrebški Dinamo, ki je v tej sezoni premočno osvojil naslov hrvaškega prvaka, v ligi Europa pa se uvrstil med najboljših 16 in poskrbel za konec skoraj 50-letne suše, kar se tiče spomladanskih nastopov v Evropi.

Vrhunci hrvaškega finala pokala v Pulju:

Tudi tako močan Dinamo ni bil kos Rijeki, ki je v finalu pokala prikazala najboljšo predstavo v tej sezoni. K njej so ji pomagali tudi številni navijači. V Pulj je pripotovalo več tisoč navijačev, zlasti pripadnikov navijaške skupine Armada, kar je v izjemno voljo spravilo trenerja Bišćana.

Najglasnejši reški navijači so ga namreč zaradi starejših zamer in izbire pomočnika (Renato Pilipović je zaradi spornega prestopa iz Rijeke v Dinamo pred 20 leti še vedno nepriljubljen v očeh Armade) vzeli na nož. V prvenstvu so bojkotirali domače tekme, na gostujoče pa so občasno le odhajali, a ne v tako velikem številu, kot so to storili za finale pokala.

Predsednik izpostavil navijače

Predsednik Damir Mišković drži pesti, da bo tako tudi v prihodnje in se bo Armada vrnila na Rujevico, kjer jo nogometaši zelo pogrešajo. ''Največjo zmago so dosegli navijači. Njihovo spodbudo smo pogrešali celo sezono. Tribune predstavljajo igralcem veter v hrbet. Zaradi njih so zaigrali 300-odstotno,'' je premožni Hrvat, ki je odlično sodeloval z Matjažem Kekom, pohvalil navijače.

Najljepši trenutak godine za sve one kojima je Rijeka u srcu! Još jednom bravo dečki i hvala navijači! 🏆🏅👏👏👏👏🔵⚪#ZajendosmoRijeka #KupHrvatske #Važjenaš pic.twitter.com/Ca7jITnFWq — NK Rijeka (@NKRijeka) May 22, 2019

Upa, da bodo kmalu zakopali bojno sekiro z Zagrebčanom, ki je Rijeki zagotovil v prvenstvu naslov podprvaka, v pokalu pa lovoriko. Zato si je prislužil tudi pohvale predsednika. ''Bišćan je fantastičen strateg. Dokazali smo, da smo na pravi poti,'' je prepričan, da bo Rijeka še dolgo sodelovala z nekdanjim trenerjem Olimpije.

Dragi navijači i navijačice, Rabuzinovo sunce je krenulo prema Rijeci. Doček nogometaša Rijeke ispod balkona Radio Rijeke na Korzu očekuje se negdje iza pola noći 🔵⚪🏆#ZajednosmoRijeka #Važjenaš pic.twitter.com/Dle7GdSV1A — NK Rijeka (@NKRijeka) May 22, 2019

Poraza Stojanovića in Bezjaka, Balažic ni kandidiral K Roman Bezjak je ostal brez dvojne ciprske krone. Foto: Vid Ponikvar o je Rijeka osvojila hrvaško prvenstvo, jo je vodil Kek, v konici napada pa je bil glavno orožje Roman Bezjak. Korošec se je v sredo potegoval za pokalno lovoriko na Cipru, a je v finalu ostal praznih rok proti Aelu iz Limasola. V igro je vstopil, ko je ciprski prvak Apoel zaostajal z 0:1. Na koncu je izgubil z 0:2. V sredo je brez lovorike ostal še en klub, kjer si služi legionarski kruh Slovenec. To je Ural, ki je brez pomoči Gregorja Balažica izgubil proti moskovskemu Lokomotivu (0:1). Na Češkem je pokal osvojila praška Slavia in tako v imenitni sezoni, kjer se je v evropski ligi prebila med osem najboljših, osvojila domačo dvojno krono. V Severni Makedoniji se je do pokala dokopala Akademija Pandev.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev po Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija Partizani Tirana finale Kukësi - Tirana (2. junij) Anglija Manchester City Manchester City Armenija Alaškert Avstrija Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg Azerbajdžan Qarabag Qabala Belgija Genk Mechelen Bolgarija Lokomotiv Plovdiv Bosna in Hercegovina Sarajevo Sarajevo Ciper APOEL Nikozija AEL Limasol Češka Slavia Praga Slavia Praga Črna gora Sutjeska Nikšić finale Lovćen - Budućnost Podgorica (29. maj) Danska Köbenhavn Midtjylland Francija PSG Rennes Grčija PAOK Solun PAOK Solun Hrvaška Dinamo Zagreb Rijeka Italija Juventus Torino Lazio Rim Izrael Maccabi Tel Aviv Bnei Yahuda Kosovo Feronikeli finale Trepca'89 - Feronikeli (26. maj) Luksemburg F91 Dudelange finale F91 Dudelange - Etzella Ettelbrück (26. maj) Madžarska Ferencvaroš finale Honved - Vidi (25. maj) Nemčija Bayern München finale RB Leipzig - Bayern München (25. maj) Nizozemska Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam Poljska Piast Gliwice Lechia Gdansk Portugalska Benfica Lizbona finale Porto - Sporting Lizbona (25. maj) Romunija CFR Cluj finale Astra Giurgiu - Viitorul (25. maj) Rusija Zenit St. Peterburg Lokomotiv Moskva Severna Irska Linfield Crusaders Severna Makedonija Shkendija Akademija Pandev Slovaška Slovan Bratislava Spartak Trnava Slovenija Maribor finale Maribor - Olimpija (30. maj) Srbija Crvena zvezda Beograd finale Crvena zvezda - Partizan Beograd (23. maj) Škotska Celtic Glasgow finale Hearts - Celtic Glasgow (25. maj) Španija Barcelona finale Barcelona - Valencia (25. maj) Švica Young Boys Bern Basel Turčija Galatasaray Galatasaray Ukrajina Šahtar Doneck Šahtar Doneck Wales The New Saints The New Saints

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav ter tudi nekaterih lig, ki se izvajajo v drugačnih časovnih okvirih.