Hrvat pod hudim pritiskom: Tisti, ki me poznajo, vedo, da sem borec

Bavarci so v zadnjih šestih sezonah osvojili vse, kar se osvojiti da. Pod vodstvom Juppa Heynckesa, Pepa Guardiole, Carla Ancelottija in Willyja Sagnola (na klopi je bil le devet dni) so osvojili kar 14 lovorik. Sedem jih je osvojil odlični Katalonec, ki zdaj nadaljuje uspešno pot pri Man City, preostali pa so, če ne drugega, osvajali bundesligo, ki je za Bavarce najpomembnejša.

Po še drugi upokojitvi Heynckesa je na klop prišel nekdanji hrvaški selektor Niko Kovač, ki je pred tem hudičevo dober posel opravljal pri Eintrachtu iz Frankfurta. Leto pred prihodom na Allianz Areno je v finalu pokala ponižal ravno nemške prvake, zato je bilo le malo takih, ki so dvomili o tem, da Hrvat ne bi uspešno nadaljeval svoje trenerske poti tudi na klopi Bayerna.

Začel je dobro, nato pa …

Hrvat je ob koncu pretekle sezone z Eintrachtom osvojil nemški pokal. Foto: Reuters Hrvat je svoj uradni debi na klopi nemških prvakov dočakal na nemškem superpokalu. V Frankfurtu je s kar 5:0 razbil svojo nekdanjo ekipo in prišel do prve lovorike. Zdelo se je, da je vodstvu Bayerna sekira padla v med, a ni.

Kovač je z Bayernom sicer ligo začel s štirimi zaporednimi zmagami, nato pa do zdaj trikrat izgubil in trikrat remiziral ter konkurenci dovolil, da mu uide.

Borussia ima pred Bavarci po le 12 odigranih krogih že devet točk prednosti, kaplja čez rob pa je bil sobotni domači remi proti povprečnemu novincu med elito, Düsseldorfu.

Ne bo se predal

Navijači ga že podijo s kluba, a za zdaj vodstvo še čaka s to potezo. ''Ne,'' je na vprašanje, ali bo proti Benfici zadnjič sedel na klopi Bayerna, odgovoril Hrvat, ki dodaja, da se ne bo predal. ''Tisti, ki me poznajo, vedo, da sem borec. Besedi 'bela zastava' nista v mojem besedišču,'' trdi.

Benfico v boju za izločilne boje ohranja le zmaga na Allianz Areni. Foto: Reuters

Prihaja tekmec, ki se bori za preživetje

Bayern bo nocoj proti Benfici lovil vsaj točko, ki bi bila dovolj, da bi se nemški prvaki uvrstili v izločilne boje lige prvakov. A želijo si zmage. ''Benfica potrebuje zmago, da ostane v boju za napredovanje. Ima odlično ekipo, a za nas pride v poštev le zmaga,'' je načrte razkril Kovač.

Pri Bavarcih zagotovo najbolj pogrešajo svetovnega prvaka, Kingsleyja Comana. Francoz namreč že trenira, a po Kovačih proti Benfici ne pride v poštev za izbor. Foto: Reuters

Velike težave s poškodbami

Trener Bayerna ima veliko težav s poškodbami. Ne more računati na Francoza Kingsleyja Comana, Corentina Tolissa, Jamesa Rodrigueza in Thiaga Alcantaro, pod velikim vprašajem pa je tudi Serge Gnabry. Vse skupaj Hrvatu povzroča sive lase in zmaga proti krvoločni Benfici, ki se bo borila za preživetje, bo vse prej kot lahka.

Wenger že trka na vrata?

Čeprav vodstvo Bayerna za zdaj trdi, da Hrvat ni v nevarnosti, bi morebitni nocojšnji spodrsljaj skoraj zagotovo pomenil predčasno slovo. Mnogi mediji, ki se oklepajo najrazličnejših virov, že trdijo, da pred vrati Allianz Arene že čaka dolgoletni trener Arsenala, Arsene Wenger. Ta naj bi si želel za konec kariere voditi ekipo, ki bi lahko napadala vse lovorike.

Arsene Wenger je dejal, da bo po novem letu spet na delu. Mogoče res kar na klopi Bayerna? Foto: Reuters

Zidana ne vidi v vlogi gasilca

Svoje mnenje o vsem ima tudi dolgoletni nemški reprezentant in nekdanji član Bayerna, Lothar Matthäus: ''Heynckes je dokazal, da se da trenirati zdajšnjo ekipo. On ni imel težav s tem, saj so ga spoštovali. Trener Bayerna mora biti nekdo, ki ima kaj pokazati in v pravih trenutkih izbirati prave besede. V tem trenutku ne vidim trenerja na tržišču, morda le Wenger, ki bi lahko stvari močno izboljšal. No, tukaj je tudi Zidane, a dvomim, da bi prišel v München igrat vlogo gasilca,'' pravi legendarni Nemec, ki o Kovaču nima dobrega mnenja. Tako kot tudi večina Bayernovih navijačev.