B. Dortmund prvakom ušel že na +9, Leipzig izgubil brez poškodovanega Kampla

Nogometaši vodilne Borussie Dortmund so v 12. krogu Bundeslige z 2:1 slavili pri Mainzu, Bayern pa je na Allianz Areni gostil novinca Düsseldorf, ki je v sodnikovem podaljšku iztržil remi (3:3). Prvaki so le peti in za vodilnimi zdaj zaostajajo že devet točk. Tik pred njimi je Red Bull Leipzig poškodovanega Kevina Kampla, ki ga zaradi težav z mišico ni v ekipi. Rdeči biki so neuspešno lovili tretjo zaporedno zmago. Pri Wolfsburgu so izgubili z 0:1. Že v petek je Bayer z 2:0 premagal Stuttgart, ki ostaja na zadnjem mestu.